'Ã–zbek ekonomisi 2018'de yÃ¼zde 5,9 bÃ¼yÃ¼yecek'

Ã–zbekistan'Ä±n gayri safi yurt iÃ§i hasÄ±lasÄ±nÄ±n (GSYH) gelecek seneÂ yÃ¼zde 5,9 artmasÄ±Â Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± CamÅŸid KoÃ§karov, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2018 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkesinin GSYH'nin yÃ¼zde 5,9 bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydederek, bu Ã§erÃ§evede gelecek sene sanayi Ã¼retiminin yÃ¼zde 6,4, tarÄ±m Ã¼retiminin yÃ¼zde 4, yatÄ±rÄ±m hacminin yÃ¼zde 6,5, hizmetler sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ise yÃ¼zde 7 artmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
KoÃ§karov, 2018 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkedeki ihracat hacminin yÃ¼zde 7,2 artÄ±ÅŸla 14,9 milyar dolara ulaÅŸmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken, bu dÃ¶nemde Ã¼lkedeki yÄ±llÄ±k enflasyon oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 12-13 olarak gerÃ§ekleÅŸmesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de hatÄ±rlattÄ±.
KoÃ§karov, bu yÄ±l GSYH'nin yÃ¼zde 5,5 artmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini kaydederek, sanayi Ã¼retiminin yÃ¼zde 5,7, perakende ticaret hacminin yÃ¼zde 5,2 bÃ¼yÃ¼mesinin planlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
KoÃ§karov, bu yÄ±l ihracat hacminin yÃ¼zde 14,4 artÄ±ÅŸla 13,9 milyar dolarÄ± bulmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi ve dÄ±ÅŸ ticaret fazlalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 854 milyon dolar ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini kaydetti.
KoÃ§karov, ayrÄ±ca bu yÄ±l Ã¼lkedeki enflasyon oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 14 seviyelerinde olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Resmi verilere gÃ¶re, Ã–zbekistan'Ä±n GSYH'si geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 7,8 bÃ¼yÃ¼me kaydetmiÅŸ,sanayi ve tarÄ±msal Ã¼retim yÃ¼zde 6,6 artmÄ±ÅŸ, yÄ±llÄ±k enflasyon yÃ¼zde 5,7 olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti.
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¶neminde Ã¼lkede terÃ¶r tehdidinin en yÃ¼ksek derecede olduÄŸunu, yaklaÅŸÄ±k 100 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin seferber edildiÄŸini bildirdi
Uzayda baÄŸlantÄ±sÄ±z ve serbestÃ§e dolaÅŸan ilk insan unvanÄ±na sahip AmerikalÄ± astronot Bruce McCandless'in, 80 yaÅŸÄ±nda California'da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili, "FÄ±rtÄ±na bulutlarÄ± Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±yor." dedi.
SNHR, Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yer alan Etarib ilÃ§esinde, pazar yerine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu
Arhus Ãœniversitesinden Prof. Dr. KÃ¼hle'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 2006'da 115 caminin bulunduÄŸu Ã¼lkede 2017 itibarÄ±yla bu sayÄ± 170'e yÃ¼kseldi
Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralanan 28 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Åžerif el-Abd ÅžlaÅŸ'Ä±n bugÃ¼n ÅŸehit olduÄŸu haberi geldi
Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 45'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± KoÃ§karov, 2018'de GSYH'nin yÃ¼zde 5,9 bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti
Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n nehre dÃ¼ÅŸmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 32 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang Yi, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± temelinde baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan tam baÄŸÄ±msÄ±z ve egemen Filistin'i desteklediklerini sÃ¶yledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ukrayna ordusuna "savunma amaÃ§lÄ± geliÅŸtirilmiÅŸ savunma kapasiteleri" temin edilmesine karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de protesto edildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in Suriye Ã–zel Temsilcisi Lavrentyev, PYD/PKK'nÄ±n, SoÃ§i'de dÃ¼zenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmediÄŸini sÃ¶yledi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, oy birliÄŸiyle Kuzey Kore ekonomisini hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±mlara imza attÄ±.
Pakistan SÄ±nÄ±r MuhafÄ±zlarÄ± ile terÃ¶ristler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Ã¶rgÃ¼tteki daimi temsilcisine Ä°srail'in UNESCO'dan gelecek yÄ±l Ã§ekileceÄŸini resmi olarak bildirmesi talimatÄ± verdi