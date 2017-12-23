GÃ¼ncelleme: 11:46, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

'Ã–zbek ekonomisi 2018'de yÃ¼zde 5,9 bÃ¼yÃ¼yecek'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan'Ä±n gayri safi yurt iÃ§i hasÄ±lasÄ±nÄ±n (GSYH) gelecek seneÂ yÃ¼zde 5,9 artmasÄ±Â Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± CamÅŸid KoÃ§karov, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2018 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkesinin GSYH'nin yÃ¼zde 5,9 bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydederek, bu Ã§erÃ§evede gelecek sene sanayi Ã¼retiminin yÃ¼zde 6,4, tarÄ±m Ã¼retiminin yÃ¼zde 4, yatÄ±rÄ±m hacminin yÃ¼zde 6,5, hizmetler sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ise yÃ¼zde 7 artmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KoÃ§karov, 2018 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkedeki ihracat hacminin yÃ¼zde 7,2 artÄ±ÅŸla 14,9 milyar dolara ulaÅŸmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken, bu dÃ¶nemde Ã¼lkedeki yÄ±llÄ±k enflasyon oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 12-13 olarak gerÃ§ekleÅŸmesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de hatÄ±rlattÄ±.

KoÃ§karov, bu yÄ±l GSYH'nin yÃ¼zde 5,5 artmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini kaydederek, sanayi Ã¼retiminin yÃ¼zde 5,7, perakende ticaret hacminin yÃ¼zde 5,2 bÃ¼yÃ¼mesinin planlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

KoÃ§karov, bu yÄ±l ihracat hacminin yÃ¼zde 14,4 artÄ±ÅŸla 13,9 milyar dolarÄ± bulmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi ve dÄ±ÅŸ ticaret fazlalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 854 milyon dolar ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini kaydetti.

KoÃ§karov, ayrÄ±ca bu yÄ±l Ã¼lkedeki enflasyon oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 14 seviyelerinde olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Resmi verilere gÃ¶re, Ã–zbekistan'Ä±n GSYH'si geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 7,8 bÃ¼yÃ¼me kaydetmiÅŸ,sanayi ve tarÄ±msal Ã¼retim yÃ¼zde 6,6 artmÄ±ÅŸ, yÄ±llÄ±k enflasyon yÃ¼zde 5,7 olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti.