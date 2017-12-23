GÃ¼ncelleme: 11:58, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Ankara'daki BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne 'Fahreddin PaÅŸa' adresi





Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisinin ilk toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nacak kararÄ±n ardÄ±ndan, BAE'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin bulunduÄŸu sokaÄŸÄ±n isminin "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirileceÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince,Â BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin bulunduÄŸu sokaÄŸÄ±n ismi "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirilecek. Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±Â Mustafa Tuna, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Numarataj Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, BAE'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bulunduÄŸu Ã‡ankaya ilÃ§esi Ä°lkbahar Mahallesi'ndeki 613. sokaÄŸÄ±n adÄ±nÄ±n "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirilmesi iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmasÄ± talimatÄ± verdi. SokaÄŸÄ±n ismi, gerÃ§ekleÅŸtirilecek ilk Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nacak kararla deÄŸiÅŸtirilecek. Meclis kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" tabelasÄ±, BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin bulunduÄŸu sokaÄŸa asÄ±lacak. BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Åžeyh Abdullah bin Zayed'in, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan bir kullanÄ±cÄ±nÄ±n,Â Medine mÃ¼dafisiÂ Fahreddin PaÅŸa'nÄ±n "yerel halka karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlediÄŸini" iddia eden veÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ aleyhinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ iÃ§eren mesajÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼k tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

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