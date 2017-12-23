Ankara'daki BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne 'Fahreddin PaÅŸa' adresi

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince,Â BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin bulunduÄŸu sokaÄŸÄ±n ismi "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirilecek.
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±Â Mustafa Tuna, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Numarataj Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, BAE'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bulunduÄŸu Ã‡ankaya ilÃ§esi Ä°lkbahar Mahallesi'ndeki 613. sokaÄŸÄ±n adÄ±nÄ±n "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirilmesi iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmasÄ± talimatÄ± verdi.
SokaÄŸÄ±n ismi, gerÃ§ekleÅŸtirilecek ilk Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nacak kararla deÄŸiÅŸtirilecek. Meclis kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" tabelasÄ±, BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin bulunduÄŸu sokaÄŸa asÄ±lacak.
BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Åžeyh Abdullah bin Zayed'in, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan bir kullanÄ±cÄ±nÄ±n,Â Medine mÃ¼dafisiÂ Fahreddin PaÅŸa'nÄ±n "yerel halka karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlediÄŸini" iddia eden veÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ aleyhinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ iÃ§eren mesajÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼k tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.
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Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil UsulÃ¼ HakkÄ±nda Kanun hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re dÃ¼zenlenen Ã¶deme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karÅŸÄ± dava aÃ§ma sÃ¼resi, 1 Ocak'tan itibaren 15 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
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Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen ve "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride olan terÃ¶ristin ifadesi doÄŸrultusunda kÄ±rsalda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklar bulundu
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisinin ilk toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nacak kararÄ±n ardÄ±ndan, BAE'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin bulunduÄŸu sokaÄŸÄ±n isminin "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirileceÄŸi bildirildi
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan ikisi Mescid-i Aksa'nÄ±n Kattanin KapÄ±sÄ±'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaÅŸanan olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.
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Ä°HH'nÄ±n, Filistin'de Ä°srail askerlerince tutuklanan Ã§ocuklar iÃ§in yarÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyeceÄŸi bildirildi.
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Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ± kapsamÄ±nda son bir hafta iÃ§inde 3'Ã¼ sÃ¶zde lider kadroda olmak Ã¼zere 32 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
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