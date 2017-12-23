'Bal hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmeli' araÅŸtÄ±rmasÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtan sonuÃ§

Erciyes Ãœniversitesinde (ERÃœ) yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmadaÂ balÄ±n ahÅŸap yerineÂ Ã§elik kaÅŸÄ±kÂ kullanÄ±larak tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸi sonucuna varÄ±ldÄ±.
ERÃœ Seyrani Ziraat FakÃ¼ltesi TarÄ±msal Biyoteknoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Sibel Silici Ã¶nderliÄŸinde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada, ayÃ§iÃ§ek, narenciye, kestane ve karÄ±ÅŸÄ±k Ã§iÃ§ek ballarÄ±, arÄ± sÃ¼tÃ¼ ve polenler baÅŸta olmak Ã¼zere 45 farklÄ± arÄ± Ã¼rÃ¼nÃ¼nde hangi kaÅŸÄ±klarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Ãœniversite tarafÄ±ndan desteklenen proje kapsamÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada bal kavanozlarÄ±na konulan kaÅŸÄ±klarÄ±n deÄŸiÅŸimleri ve tepkileri incelendi.
Ã‡alÄ±ÅŸmayla ilgili bilgi veren Silici, arÄ± Ã¼rÃ¼nleri denildiÄŸi zaman akla ilk gelenin bal olduÄŸunu ve balÄ±n kullanÄ±m ÅŸeklinin Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bal dÄ±ÅŸÄ±nda arÄ± sÃ¼tÃ¼, propolis, polen, perga, arÄ± ekmeÄŸi gibi Ã§ok deÄŸerli Ã¼rÃ¼nler bulunduÄŸunu vurgulayan Silici, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ben 25 yÄ±ldÄ±r arÄ± Ã¼rÃ¼nleri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Bana her zaman Ã§evremdeki kiÅŸiler tarafÄ±ndan 'Hocam mutlaka tahta kaÅŸÄ±k kullanalÄ±m deÄŸil mi?', 'Tahta kaÅŸÄ±k kullanÄ±lmazsa ne olur?', 'Ne kullanabiliriz?' diye soru sorulurdu. Biz de bunun Ã¼zerine bir proje geliÅŸtirdik. Bu projede tahta, porselen, plastik, krom ve Ã§elik kaÅŸÄ±k kullandÄ±k. Burada sadece bir kullanÄ±mlÄ±k deÄŸil de kullanÄ±m kaplarÄ±nÄ±n iÃ§inde uzun sÃ¼re bÄ±rakÄ±labileceÄŸini de gÃ¶ze alarak, cam kavanozlar iÃ§inde bal, polen, propolis ve bunlarÄ±n karÄ±ÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu Ã¼rÃ¼nlerin iÃ§ine bu kaÅŸÄ±klarÄ± koyduk. YaklaÅŸÄ±k 45 farklÄ± Ã¼rÃ¼n kullandÄ±k. Belirli zaman aralÄ±klarÄ±yla analizler yaptÄ±k."
Silici, tÃ¼m dÃ¼nyada arÄ± Ã¼rÃ¼nlerinde mutlaka ahÅŸap kaÅŸÄ±k kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde yanlÄ±ÅŸ inanÄ±ÅŸ bulunduÄŸunu oysa ahÅŸap kaÅŸÄ±k kullanÄ±mÄ±nÄ±n avantajlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda dezavantajlarÄ± da bulunduÄŸunu dile getirdi.
AraÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda kaÅŸÄ±klarÄ±n bir ay boyunca bal dolu kavanozlarda bekletildiÄŸini anlatan Silici, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Tahta kaÅŸÄ±k misellidir. Miselleri ne kadar yÄ±karsanÄ±z da mikroorganizmalar arasÄ±na kaÃ§abilir ve sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir durum yaratÄ±labilir. PlastiÄŸin bisfenÃ¶l A gibi toksit maddeler iÃ§erebileceÄŸini biliyoruz. Bunun da asitli gÄ±dalarda ve sÄ±cakla temasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± durumlar oluÅŸturabileceÄŸini biliyoruz. Hepsini kullandÄ±k ve sonuÃ§lar bize ÅŸunu gÃ¶sterdi. Bu kaÅŸÄ±klar iÃ§inde Ã¼rÃ¼nlerin iÃ§ine bÄ±rakÄ±lan iyi kalite Ã§elik kaÅŸÄ±k ve porselenlerde herhangi bir aktivite dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶zlemlemedik.
Oysa dÃ¼ÅŸÃ¼k kalite krom kaÅŸÄ±k, tahta kaÅŸÄ±k ve plastik kaÅŸÄ±k ise oldukÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼k sonuÃ§lar verdi. Yani bir aylÄ±k sÃ¼reÃ§ iÃ§inde bu Ã¼rÃ¼nlerin biyoaktivitelerinde dÃ¼ÅŸme gÃ¶zlendi. Bu, bize aslÄ±nda sandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi tahta kaÅŸÄ±ÄŸÄ±n bu kaÅŸÄ±klar arasÄ±nda en mÃ¼kemmel sonucu vermediÄŸi, iyi kalite Ã§elik kaÅŸÄ±k kullanabileceÄŸi sonucunu verdi. Tahta kaÅŸÄ±klarÄ±n Ã¼zerinde cila, vernik gibi birtakÄ±m koruma materyalleri de kullanÄ±lÄ±rsa bal gibi asidik Ã¼rÃ¼nlerde korozyona uÄŸrayÄ±p daha da zararlÄ± olabiliyor. Bu nedenle tahta kaÅŸÄ±k yerine iyi kaliteli Ã§elik kaÅŸÄ±k kullanÄ±labileceÄŸi sonucuna vardÄ±k."
Erciyes Ãœniversitesinde balÄ±n hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmada, bilinenin aksine bal tÃ¼ketiminde ahÅŸap kaÅŸÄ±k yerine Ã§elik kaÅŸÄ±k tercih edilmesi gerektiÄŸi belirlendi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, yeni dÃ¶nemde bitirme tezi hazÄ±rlayan 200 lisans Ã¶ÄŸrencisine 4 ay sÃ¼re ile ayda 450 lira burs verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
TÃ¼rk bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan, ameliyat kararÄ±nda zorlanÄ±lan kanserli hastalarda organ iÃ§inde yerleÅŸen tÃ¼mÃ¶rÃ¼, gerÃ§eÄŸine uygun ÅŸekilde gÃ¶steren 3 boyutlu (3D) plastik prototipler geliÅŸtirildi.
Ã–SYM, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'ndaki oturumlar iÃ§in baÅŸvuru Ã¼cretini belirledi
YaÅŸayan diller ve lehÃ§eler dersi kapsamÄ±nda ArnavutÃ§a ders kitaplarÄ± Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Prof. Dr. Ã‡elik, DEÃœ bÃ¼nyesinde "gÃ¼venlik bilimleri fakÃ¼ltesi" kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡elik, istihbarat bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezununun ajanlÄ±k yapÄ±p yapamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ise "Ä°stihbarat mezunu ajan da olabilir." ifadelerini kullandÄ±
Ã–SYM tarafÄ±ndan yarÄ±n yapÄ±lacak 2017-YDUS'a girecek adaylara, sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸlerin saat 10.00'da sona ereceÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±
Ä°MÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Karaman, "Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi bÃ¼nyesinde 'UluslararasÄ± KudÃ¼s ve Filistin AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Birimi' kurduk. AmacÄ±mÄ±z hepimizin ortak davasÄ± olan KudÃ¼s ve Filistin konusunda, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir, kalÄ±cÄ±, bilimsel Ã¼rÃ¼nlere dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek araÅŸtÄ±rmalar yapmak"
Ayakta TeÅŸhis ve Tedavi YapÄ±lan Ã–zel SaÄŸlÄ±k KuruluÅŸlarÄ± HakkÄ±nda YÃ¶netmelik'te yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re, Ã¶zel hastanelerde Ã§alÄ±ÅŸan hekimlere mesai saati dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶zel hastanede ya da tÄ±p merkezinde nÃ¶bet tutabilme imkanÄ± getirildi.
DeÄŸerler EÄŸitimi Merkezi, araÅŸtÄ±rma projeleri iÃ§in araÅŸtÄ±rmacÄ± ve asistan alÄ±m ilanÄ±nda bulundu
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim YÃ¼rÃ¼tme Kurulunca sÃ¶zleÅŸmeli olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± uygun gÃ¶rÃ¼len emeklilik yaÅŸ haddini doldurmuÅŸ Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri, 1'er yÄ±llÄ±k sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilecek.
ENFEKDER BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. KÃ¶ksal,grip aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nemini belirterek, "Grip aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n koruyuculuÄŸu kesin, bu nedenle Ã¶zellikle risk grubundaki kiÅŸilerin mutlaka bu aÅŸÄ±yÄ± yaptÄ±rmalarÄ±nÄ± istiyoruz. Koruyucu olduÄŸuna emin olsunlar. Grip aÅŸÄ±sÄ± iÃ§in henÃ¼z sÃ¼re geÃ§medi, tam zamanÄ±" ifadelerini kullandÄ±
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Kaliteli eÄŸitim vermek iÃ§in 580 binin Ã¼zerinde Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki ÅŸubat ayÄ±nda ilana Ã§Ä±kÄ±yoruz, 20 bin Ã¶ÄŸretmeni daha alacaÄŸÄ±z. Toplam Ã¶ÄŸretmen sayÄ±mÄ±z ÅŸu anda 904 bin" dedi
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) burs/kredi hakkÄ± kazanan ve kullanmak isteyen Ã¶ÄŸrencilerin taahhÃ¼tnamelerini en geÃ§ 10 AralÄ±k Pazar saat 23.59'a kadar e-Devlet Ã¼zerinden onaylamalarÄ± gerektiÄŸi bildirildi
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ'Ä±n BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r, GenÃ§lik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Ankara'da Sevgi VakfÄ± tarafÄ±ndan Lokman Hekim Ãœniversitesi adÄ±yla yeni bir vakÄ±f Ã¼niversitesi kurulacak.
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ile Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi VakÄ±flar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arasÄ±nda baÅŸkent Saraybosna'daki Eski Yetimler KampÃ¼sÃ¼'nÃ¼n kiralanmasÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.