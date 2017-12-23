GÃ¼ncelleme: 12:16, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

'Bal hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmeli' araÅŸtÄ±rmasÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtan sonuÃ§

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Erciyes Ãœniversitesinde (ERÃœ) yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmadaÂ balÄ±n ahÅŸap yerineÂ Ã§elik kaÅŸÄ±kÂ kullanÄ±larak tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸi sonucuna varÄ±ldÄ±.

ERÃœ Seyrani Ziraat FakÃ¼ltesi TarÄ±msal Biyoteknoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Sibel Silici Ã¶nderliÄŸinde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada, ayÃ§iÃ§ek, narenciye, kestane ve karÄ±ÅŸÄ±k Ã§iÃ§ek ballarÄ±, arÄ± sÃ¼tÃ¼ ve polenler baÅŸta olmak Ã¼zere 45 farklÄ± arÄ± Ã¼rÃ¼nÃ¼nde hangi kaÅŸÄ±klarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ãœniversite tarafÄ±ndan desteklenen proje kapsamÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada bal kavanozlarÄ±na konulan kaÅŸÄ±klarÄ±n deÄŸiÅŸimleri ve tepkileri incelendi.

Ã‡alÄ±ÅŸmayla ilgili bilgi veren Silici, arÄ± Ã¼rÃ¼nleri denildiÄŸi zaman akla ilk gelenin bal olduÄŸunu ve balÄ±n kullanÄ±m ÅŸeklinin Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bal dÄ±ÅŸÄ±nda arÄ± sÃ¼tÃ¼, propolis, polen, perga, arÄ± ekmeÄŸi gibi Ã§ok deÄŸerli Ã¼rÃ¼nler bulunduÄŸunu vurgulayan Silici, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ben 25 yÄ±ldÄ±r arÄ± Ã¼rÃ¼nleri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Bana her zaman Ã§evremdeki kiÅŸiler tarafÄ±ndan 'Hocam mutlaka tahta kaÅŸÄ±k kullanalÄ±m deÄŸil mi?', 'Tahta kaÅŸÄ±k kullanÄ±lmazsa ne olur?', 'Ne kullanabiliriz?' diye soru sorulurdu. Biz de bunun Ã¼zerine bir proje geliÅŸtirdik. Bu projede tahta, porselen, plastik, krom ve Ã§elik kaÅŸÄ±k kullandÄ±k. Burada sadece bir kullanÄ±mlÄ±k deÄŸil de kullanÄ±m kaplarÄ±nÄ±n iÃ§inde uzun sÃ¼re bÄ±rakÄ±labileceÄŸini de gÃ¶ze alarak, cam kavanozlar iÃ§inde bal, polen, propolis ve bunlarÄ±n karÄ±ÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu Ã¼rÃ¼nlerin iÃ§ine bu kaÅŸÄ±klarÄ± koyduk. YaklaÅŸÄ±k 45 farklÄ± Ã¼rÃ¼n kullandÄ±k. Belirli zaman aralÄ±klarÄ±yla analizler yaptÄ±k."

TAHTA KAÅžIK YERÄ°NE Ã‡ELÄ°K KAÅžIK

Silici, tÃ¼m dÃ¼nyada arÄ± Ã¼rÃ¼nlerinde mutlaka ahÅŸap kaÅŸÄ±k kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde yanlÄ±ÅŸ inanÄ±ÅŸ bulunduÄŸunu oysa ahÅŸap kaÅŸÄ±k kullanÄ±mÄ±nÄ±n avantajlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda dezavantajlarÄ± da bulunduÄŸunu dile getirdi.

AraÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda kaÅŸÄ±klarÄ±n bir ay boyunca bal dolu kavanozlarda bekletildiÄŸini anlatan Silici, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Tahta kaÅŸÄ±k misellidir. Miselleri ne kadar yÄ±karsanÄ±z da mikroorganizmalar arasÄ±na kaÃ§abilir ve sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir durum yaratÄ±labilir. PlastiÄŸin bisfenÃ¶l A gibi toksit maddeler iÃ§erebileceÄŸini biliyoruz. Bunun da asitli gÄ±dalarda ve sÄ±cakla temasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± durumlar oluÅŸturabileceÄŸini biliyoruz. Hepsini kullandÄ±k ve sonuÃ§lar bize ÅŸunu gÃ¶sterdi. Bu kaÅŸÄ±klar iÃ§inde Ã¼rÃ¼nlerin iÃ§ine bÄ±rakÄ±lan iyi kalite Ã§elik kaÅŸÄ±k ve porselenlerde herhangi bir aktivite dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶zlemlemedik.

Oysa dÃ¼ÅŸÃ¼k kalite krom kaÅŸÄ±k, tahta kaÅŸÄ±k ve plastik kaÅŸÄ±k ise oldukÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼k sonuÃ§lar verdi. Yani bir aylÄ±k sÃ¼reÃ§ iÃ§inde bu Ã¼rÃ¼nlerin biyoaktivitelerinde dÃ¼ÅŸme gÃ¶zlendi. Bu, bize aslÄ±nda sandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi tahta kaÅŸÄ±ÄŸÄ±n bu kaÅŸÄ±klar arasÄ±nda en mÃ¼kemmel sonucu vermediÄŸi, iyi kalite Ã§elik kaÅŸÄ±k kullanabileceÄŸi sonucunu verdi. Tahta kaÅŸÄ±klarÄ±n Ã¼zerinde cila, vernik gibi birtakÄ±m koruma materyalleri de kullanÄ±lÄ±rsa bal gibi asidik Ã¼rÃ¼nlerde korozyona uÄŸrayÄ±p daha da zararlÄ± olabiliyor. Bu nedenle tahta kaÅŸÄ±k yerine iyi kaliteli Ã§elik kaÅŸÄ±k kullanÄ±labileceÄŸi sonucuna vardÄ±k."