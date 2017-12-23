GÃ¼ncelleme: 12:30, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Filipinler'deki tropikal tayfunda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 45'e yÃ¼kseldi





Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 45'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filipinler'de etkili olanÂ tropikal Tembin (Vinta) tayfunununÂ neden olduÄŸuÂ selÂ veÂ heyelanlardaÂ Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 45'e Ã§Ä±ktÄ±. Zamboanga del NorteÂ bÃ¶lgesinde Sibuco Belediye BaÅŸkanÄ±Â Bong Edding, Anungan kÃ¶yÃ¼nde 30 kiÅŸinin sel sularÄ±na kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 5'inin cesetlerinin bulunduÄŸunu, bÃ¶lgede arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. Polis yetkilileri Lanao del Norte ve Lanao del Sur bÃ¶lgelerinde 40'dan fazla kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Filipinler'de geÃ§en hafta etkili olan Urduja fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sel ve heyelanlarda 40'tan fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, felaket nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 20 milyon dolar zarar oluÅŸmuÅŸtu. Ãœlkede her yÄ±l Pasifik kaynaklÄ± 20'ye yakÄ±n tayfun ve fÄ±rtÄ±na etkili oluyor.

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