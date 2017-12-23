GÃ¼ncelleme: 12:46, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Ä°srail askerlerinin yaraladÄ±ÄŸÄ± Filistinli genÃ§ ÅŸehit oldu





Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralanan 28 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Åžerif el-Abd ÅžlaÅŸ'Ä±n bugÃ¼n ÅŸehit olduÄŸu haberi geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerlerinin,Â GazzeÂ sÄ±nÄ±rÄ±nda ABDâ€™nin KudÃ¼sâ€™Ã¼ "Ä°srailâ€™in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na tepki iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralanan Filistinli Åžerif el-Abd ÅžlaÅŸ'Ä±n (28) bugÃ¼n ÅŸehit olduÄŸu bildirildi. Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅžlaÅŸ'Ä±n bugÃ¼n tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olduÄŸunu belirtti. Filistinli Åžerif el-Abd ÅžlaÅŸ, geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde Ä°srail askerlerinin kullandÄ±ÄŸÄ± merminin isabet etmesi sonucu yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Trumpâ€™Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srailâ€™in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±ndan bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalelerinde yÃ¼zlerce Filistinli yaralandÄ±.

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