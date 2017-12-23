Gri listedeki PKK'lÄ±nÄ±n ifadesiyle sÄ±ÄŸÄ±naklar ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Mardin'de PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda yakalanan ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride bulunan "Musa" kod adlÄ± KoÃ§ali Bala'nÄ±n ifadesi doÄŸrultusunda kÄ±rsalda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklarda, Ã§ok sayÄ±da silah, mÃ¼himmat, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zenekleri ile Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.
GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Mardin MÄ°T BÃ¶lge Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± birimlerce terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÄ±rsal kadrolarÄ±na yÃ¶nelik operasyonlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÄ±ÅŸ Ã¼slenmesine yÃ¶nelik geÃ§en ay yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda saÄŸ ele geÃ§irilen ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride bulunan, ÅŸehirlere yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± sÃ¶zde Ã¶zel kuvvetler sorumlusu "Musa" kod adlÄ± terÃ¶rist KoÃ§ali Bala, ifadesinde terÃ¶ristlerce kullanÄ±lan birÃ§ok sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak hakkÄ±nda bilgi verdi.
AlÄ±nan bilgiler Ã¼zerine gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince Mardin'in Nusaybin ilÃ§esine baÄŸlÄ± KorukÃ¶y, YavrukÃ¶y, Ã‡alÄ±kÃ¶y, DoÄŸanlÄ±, BÃ¼yÃ¼kkardeÅŸ, Akarsu mahalleleri kÄ±rsalÄ± ile Ã–merli ilÃ§esi kÄ±rsal alanÄ±nda operasyonlar dÃ¼zenlendi.
Operasyonlarda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n iÃ§erisinde Ã§ok sayÄ±da silah, mÃ¼himmat, mayÄ±n, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zenekleri ile Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi.
TerÃ¶ristlerin, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yaptÄ±klarÄ± ve barÄ±ndÄ±klarÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak ve maÄŸaralar imha edildi.
Operasyonlarla Mardin kÄ±rsalÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten ve kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesinde zorlanan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir darbe vuruldu.
AynÄ± operasyonda etkisiz hale getirilen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde Ã¶zel kuvvetler mensubu Ã‡iÃ§ek Karabulut adlÄ± terÃ¶ristin de Adana ValiliÄŸi otoparkÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili olduÄŸu belirlendi.
Valilik otoparkÄ±nda 24 KasÄ±m 2016'da bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 33 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "BMGK'da yapÄ±lan oylamadan Ã§Ä±kan aÃ§Ä±k ve net mesaj, KudÃ¼s'Ã¼n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu
Ã–rgÃ¼tÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Siirt merkezli FETÃ– operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 28 askerden 8'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, Ã¼lkesi ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin halen "soÄŸuk" olduÄŸunu belirterek, "Ä°liÅŸkilerin dÃ¼zelmesinin iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, halkÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde girmeleri iÃ§in alÄ±nacak tedbirlere iliÅŸkin genelge yayÄ±mlandÄ±.
Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil UsulÃ¼ HakkÄ±nda Kanun hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re dÃ¼zenlenen Ã¶deme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karÅŸÄ± dava aÃ§ma sÃ¼resi, 1 Ocak'tan itibaren 15 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki bahardan itibaren, uzun zamandÄ±r gÃ¼venlik sebebiyle uygulanan yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± inÅŸallah kaldÄ±rÄ±yoruz." dedi.
Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen ve "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride olan terÃ¶ristin ifadesi doÄŸrultusunda kÄ±rsalda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklar bulundu
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisinin ilk toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nacak kararÄ±n ardÄ±ndan, BAE'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin bulunduÄŸu sokaÄŸÄ±n isminin "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirileceÄŸi bildirildi
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan ikisi Mescid-i Aksa'nÄ±n Kattanin KapÄ±sÄ±'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaÅŸanan olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.
Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±'nda yÃ¼ksek kesimlerde kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur etkili oluyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7064 ve 7065 sayÄ±lÄ± kanunlar Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
TBMM Genel Kurulunda, 2018 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu TasarÄ±sÄ± kabul edildi
Balkanlardan gelen soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkisine giren TekirdaÄŸ'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±
Ä°HH'nÄ±n, Filistin'de Ä°srail askerlerince tutuklanan Ã§ocuklar iÃ§in yarÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyeceÄŸi bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, DoÄŸu Guta'daki koÅŸullarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesinden duyulan endiÅŸe dile getirilerek bÃ¶lgeye insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda neler yapÄ±labileceÄŸi Ã¼zerinde duruldu.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ± kapsamÄ±nda son bir hafta iÃ§inde 3'Ã¼ sÃ¶zde lider kadroda olmak Ã¼zere 32 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±