GÃ¼ncelleme: 12:59, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Gri listedeki PKK'lÄ±nÄ±n ifadesiyle sÄ±ÄŸÄ±naklar ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±





Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen ve "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride olan terÃ¶ristin ifadesi doÄŸrultusunda kÄ±rsalda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklar bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'de PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda yakalanan ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride bulunan "Musa" kod adlÄ± KoÃ§ali Bala'nÄ±n ifadesi doÄŸrultusunda kÄ±rsalda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklarda, Ã§ok sayÄ±da silah, mÃ¼himmat, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zenekleri ile Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Mardin MÄ°T BÃ¶lge Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± birimlerce terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÄ±rsal kadrolarÄ±na yÃ¶nelik operasyonlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÄ±ÅŸ Ã¼slenmesine yÃ¶nelik geÃ§en ay yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda saÄŸ ele geÃ§irilen ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride bulunan, ÅŸehirlere yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± sÃ¶zde Ã¶zel kuvvetler sorumlusu "Musa" kod adlÄ± terÃ¶rist KoÃ§ali Bala, ifadesinde terÃ¶ristlerce kullanÄ±lan birÃ§ok sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak hakkÄ±nda bilgi verdi. AlÄ±nan bilgiler Ã¼zerine gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince Mardin'in Nusaybin ilÃ§esine baÄŸlÄ± KorukÃ¶y, YavrukÃ¶y, Ã‡alÄ±kÃ¶y, DoÄŸanlÄ±, BÃ¼yÃ¼kkardeÅŸ, Akarsu mahalleleri kÄ±rsalÄ± ile Ã–merli ilÃ§esi kÄ±rsal alanÄ±nda operasyonlar dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n iÃ§erisinde Ã§ok sayÄ±da silah, mÃ¼himmat, mayÄ±n, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zenekleri ile Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi. TerÃ¶ristlerin, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yaptÄ±klarÄ± ve barÄ±ndÄ±klarÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak ve maÄŸaralar imha edildi. Operasyonlarla Mardin kÄ±rsalÄ±nda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten ve kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesinde zorlanan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir darbe vuruldu. ADANA VALÄ°LÄ°ÄžÄ° OTOPARKINDAKÄ° BOMBALI SALDIRININ FAÄ°LÄ° AynÄ± operasyonda etkisiz hale getirilen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde Ã¶zel kuvvetler mensubu Ã‡iÃ§ek Karabulut adlÄ± terÃ¶ristin de Adana ValiliÄŸi otoparkÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili olduÄŸu belirlendi. Valilik otoparkÄ±nda 24 KasÄ±m 2016'da bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 33 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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