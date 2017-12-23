GÃ¼ncelleme: 13:14, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Danimarka'da cami sayÄ±sÄ± artÄ±yor





Arhus Ãœniversitesinden Prof. Dr. KÃ¼hle'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 2006'da 115 caminin bulunduÄŸu Ã¼lkede 2017 itibarÄ±yla bu sayÄ± 170'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Danimarka'da yapÄ±lan birÂ araÅŸtÄ±rmaÂ Ã¼lkedeÂ camiÂ sayÄ±sÄ±nÄ±n 115'ten 170'e yÃ¼kseldiÄŸini ortaya koydu. Arhus ÃœniversitesindenÂ Prof. Dr. Lene KÃ¼hleÂ ile asistanÄ±Â Malik Larsen, Ã¼lkede cami sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin araÅŸtÄ±rma yaptÄ±. Buna gÃ¶re, 2006'daki araÅŸtÄ±rmada 115 olarak tespit edilen cami sayÄ±sÄ±nÄ±n bu yÄ±l itibarÄ±yla 170'e yÃ¼kseldiÄŸi belirlendi. AraÅŸtÄ±rma, Liberal Parti Venstre, Sosyal Demokrat Parti, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Danimarka Halk Partisi ve Muhafazakar Halk Partisinin, 2006'daki araÅŸtÄ±rmanÄ±n gÃ¼ncellenmesini istemesi Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±. Cami sayÄ±sÄ±ndaki bu deÄŸiÅŸikliÄŸin nedeni ise Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun artÄ±ÅŸÄ±yla aÃ§Ä±klandÄ±. Danimarka'da 5,7 milyonluk nÃ¼fusun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7'sinin MÃ¼slÃ¼man olduÄŸu tahmin edilirken vatandaÅŸlarÄ±n hangi dine mensup olduklarÄ± yasalar gereÄŸi kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmÄ±yor. 29â€™u Diyanete baÄŸlÄ± Ãœlkede, 170 camiden 29'u DanimarkaÂ TÃ¼rk Diyanet VakfÄ±Â (DTDV) ÅŸemsiyesi altÄ±nda hizmet verirken bu camilerin finansmanÄ± dernek Ã¼yeleri tarafÄ±ndan saÄŸlanÄ±yor. Eski fabrika binalarÄ±nÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek cami olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Danimarka'da, temelden inÅŸa edilen ilk TÃ¼rk camisi Hedehusene Fetih Camisi 2014'te ibadete aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Arhus kentinde sÄ±fÄ±rdan inÅŸa edilen Ulu Cami'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± da bu yÄ±l yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Temelden inÅŸa edilen 3'Ã¼ncÃ¼ TÃ¼rk camisi Roskilde Ayasofya Camisi'nin inÅŸaatÄ±nda ise sona gelindi. Caminin yÄ±lbaÅŸÄ±ndan sonra hizmete girmesi bekleniyor.Â

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