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16:36, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 13:28, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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SNHR, Halep'teki 'pazar katliamÄ±ndan' Rusya'yÄ± sorumlu tuttu
SNHR, Halep'teki 'pazar katliamÄ±ndan' Rusya'yÄ± sorumlu tuttu

SNHR, Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yer alan Etarib ilÃ§esinde, pazar yerine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±Â (SNHR),Â HalepÂ ilinin batÄ± kÄ±rsalÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindekiÂ Etarib ilÃ§esinde, geÃ§en ay, pazar yerine dÃ¼zenlenenÂ hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan Rusya'yÄ± sorumlu tutarak saldÄ±rÄ±da 8'i Ã§ocuk 79 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

SNHR'nin, 13 KasÄ±m'da Halep ilinin batÄ± kÄ±rsalÄ±ndaki pazar yerine gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin raporunda, "Suriye-Rus ittifakÄ±, 6 MayÄ±s'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±, baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸratmak iÃ§inÂ Ä°dlib,Â DoÄŸu GutaÂ veÂ Halep'te kasÄ±tlÄ± olarak ihlal ediyor." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Rapor, pazar yerinde herhangi bir askeri grubun karargahÄ± veya silah deposunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

Raporda, gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n "Olay 13 KasÄ±m saat 14.08'de meydana geldi. 2 Rus uÃ§aÄŸÄ± Etarib'de bir pazar yerine 3 defa saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±lar sonucu 8'i Ã§ocuk, 8'i kadÄ±n 79 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 83 sivil de yaralandÄ±. Olay yerindeki iÅŸ yerleri ve polis merkezinde bÃ¼yÃ¼k maddi zarar oluÅŸtu." ifadelerine yer verildi.

SaldÄ±rlarÄ±n, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin 2139 ve 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±larÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunun altÄ± Ã§izilen raporda, sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ± ve sivillerin korunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Raporun, sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±lardan yaralÄ± kurtulan, saldÄ±rÄ±lara tanÄ±k olan ve yaralÄ±larÄ± hastaneye taÅŸÄ±yan 8 kiÅŸinin anlattÄ±klar ve olaya iliÅŸkin internet ortamÄ±nda paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraf ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin incelenmesiyle hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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Ä°lgili Konular Suriye rusya SNHR
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