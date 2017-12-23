CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±yoruz

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti'nin Hakkari Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki bahardan itibaren, uzun zamandÄ±r gÃ¼venlik sebebiyle uygulanan yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± inÅŸallah kaldÄ±rÄ±yoruz." dedi.
ErdoÄŸan, "KudÃ¼s meselesinde dÃ¼nyanÄ±n dolarlarÄ± neredeydi? Belli deÄŸil mi? Tehdit ettiler mi? Ettiler. Peki kimler oy verdi? 15 bin, 18 bin nÃ¼fuslu, adÄ±nÄ± bile yeni duyduÄŸum bir yer. Kim verdi? 21 bin nÃ¼fuslu bir yer. Kim verdi? 25-30 bin nÃ¼fusu olan bir yer. Niye? Dolarlar sadece oraya yetti ama bunlarÄ±n sayÄ±sÄ± da 8 Ã¼lkeydi. Kendisiyle beraber 9. Peki 128 Ã¼lke ne dedi? 'Siz dolarlarÄ±nÄ±zla, gÃ¼cÃ¼nÃ¼zle bizim irademizi satÄ±n alamazsÄ±nÄ±z.' dedi. 'Sizin gÃ¼cÃ¼nÃ¼z bizim irademizi alt etmeye yetmez.' dedi. Ben de ÅŸimdi diyorum ki terÃ¶rÃ¼n gÃ¼cÃ¼ Hakkarili kardeÅŸimin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ alt etmemelidir." ifadesini kullandÄ±.
"Mesele KÃ¼rt meselesi, TÃ¼rk meselesi, Arap meselesi deÄŸildir." diyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
Mesele topyekÃ¼n coÄŸrafyamÄ±za ve medeniyetimize dÃ¶nÃ¼k bir saldÄ±rÄ± altÄ±nda bulunuyor olmamÄ±zdÄ±r. Biz ne kadar kendi iÃ§imizde bÃ¶lÃ¼nÃ¼rsek bu saldÄ±rÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸma ÅŸansÄ± o kadar artar. BÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÅŸte bu senaryonun gÃ¶nÃ¼llÃ¼ figÃ¼ranlÄ±ÄŸÄ±na, kuklalÄ±ÄŸÄ±na taliptir. Kandil mesafe olarak buraya Ã§ok yakÄ±n ama emin olun oradakilerin zihinleri ve niyetleri buradaki kardeÅŸlerimden Ã§ok Ã§ok uzaktÄ±r."
ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye yoksa Hakkari de yok. Hakkari'deki kardeÅŸlerimin bir geleceÄŸi de yok. TÃ¼rkiye varsa ve gÃ¼Ã§lÃ¼yse Hakkarili kardeÅŸimin de o derece umut dolu bir geleceÄŸi var. AynÄ± ÅŸekilde Hakkari yoksa biz de yokuz. Bunu bÃ¶yle biliniz." dedi.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Siirt merkezli FETÃ– operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 28 askerden 8'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, Ã¼lkesi ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin halen "soÄŸuk" olduÄŸunu belirterek, "Ä°liÅŸkilerin dÃ¼zelmesinin iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, halkÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde girmeleri iÃ§in alÄ±nacak tedbirlere iliÅŸkin genelge yayÄ±mlandÄ±.
Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil UsulÃ¼ HakkÄ±nda Kanun hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re dÃ¼zenlenen Ã¶deme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karÅŸÄ± dava aÃ§ma sÃ¼resi, 1 Ocak'tan itibaren 15 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki bahardan itibaren, uzun zamandÄ±r gÃ¼venlik sebebiyle uygulanan yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± inÅŸallah kaldÄ±rÄ±yoruz." dedi.
Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen ve "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride olan terÃ¶ristin ifadesi doÄŸrultusunda kÄ±rsalda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklar bulundu
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisinin ilk toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nacak kararÄ±n ardÄ±ndan, BAE'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin bulunduÄŸu sokaÄŸÄ±n isminin "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirileceÄŸi bildirildi
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan ikisi Mescid-i Aksa'nÄ±n Kattanin KapÄ±sÄ±'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaÅŸanan olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.
Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±'nda yÃ¼ksek kesimlerde kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur etkili oluyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7064 ve 7065 sayÄ±lÄ± kanunlar Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
TBMM Genel Kurulunda, 2018 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu TasarÄ±sÄ± kabul edildi
Balkanlardan gelen soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkisine giren TekirdaÄŸ'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±
Ä°HH'nÄ±n, Filistin'de Ä°srail askerlerince tutuklanan Ã§ocuklar iÃ§in yarÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyeceÄŸi bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, DoÄŸu Guta'daki koÅŸullarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesinden duyulan endiÅŸe dile getirilerek bÃ¶lgeye insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda neler yapÄ±labileceÄŸi Ã¼zerinde duruldu.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ± kapsamÄ±nda son bir hafta iÃ§inde 3'Ã¼ sÃ¶zde lider kadroda olmak Ã¼zere 32 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
KahramanmaraÅŸ'ta yapÄ±lan DEAÅž operasyonu kapsamÄ±nda 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±