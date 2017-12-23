13:42, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±yoruz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti'nin Hakkari Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki bahardan itibaren, uzun zamandÄ±r gÃ¼venlik sebebiyle uygulanan yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± inÅŸallah kaldÄ±rÄ±yoruz." dedi.



ErdoÄŸan, "KudÃ¼s meselesinde dÃ¼nyanÄ±n dolarlarÄ± neredeydi? Belli deÄŸil mi? Tehdit ettiler mi? Ettiler. Peki kimler oy verdi? 15 bin, 18 bin nÃ¼fuslu, adÄ±nÄ± bile yeni duyduÄŸum bir yer. Kim verdi? 21 bin nÃ¼fuslu bir yer. Kim verdi? 25-30 bin nÃ¼fusu olan bir yer. Niye? Dolarlar sadece oraya yetti ama bunlarÄ±n sayÄ±sÄ± da 8 Ã¼lkeydi. Kendisiyle beraber 9. Peki 128 Ã¼lke ne dedi? 'Siz dolarlarÄ±nÄ±zla, gÃ¼cÃ¼nÃ¼zle bizim irademizi satÄ±n alamazsÄ±nÄ±z.' dedi. 'Sizin gÃ¼cÃ¼nÃ¼z bizim irademizi alt etmeye yetmez.' dedi. Ben de ÅŸimdi diyorum ki terÃ¶rÃ¼n gÃ¼cÃ¼ Hakkarili kardeÅŸimin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ alt etmemelidir." ifadesini kullandÄ±.



"Mesele KÃ¼rt meselesi, TÃ¼rk meselesi, Arap meselesi deÄŸildir." diyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



Mesele topyekÃ¼n coÄŸrafyamÄ±za ve medeniyetimize dÃ¶nÃ¼k bir saldÄ±rÄ± altÄ±nda bulunuyor olmamÄ±zdÄ±r. Biz ne kadar kendi iÃ§imizde bÃ¶lÃ¼nÃ¼rsek bu saldÄ±rÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸma ÅŸansÄ± o kadar artar. BÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÅŸte bu senaryonun gÃ¶nÃ¼llÃ¼ figÃ¼ranlÄ±ÄŸÄ±na, kuklalÄ±ÄŸÄ±na taliptir. Kandil mesafe olarak buraya Ã§ok yakÄ±n ama emin olun oradakilerin zihinleri ve niyetleri buradaki kardeÅŸlerimden Ã§ok Ã§ok uzaktÄ±r."



ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye yoksa Hakkari de yok. Hakkari'deki kardeÅŸlerimin bir geleceÄŸi de yok. TÃ¼rkiye varsa ve gÃ¼Ã§lÃ¼yse Hakkarili kardeÅŸimin de o derece umut dolu bir geleceÄŸi var. AynÄ± ÅŸekilde Hakkari yoksa biz de yokuz. Bunu bÃ¶yle biliniz." dedi.