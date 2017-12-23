13:58, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Hacizlere karÅŸÄ± dava aÃ§ma sÃ¼resi 15 gÃ¼n oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Tahsilat Genel TebliÄŸi'nde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair TebliÄŸi Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, 1 Ocak 2018'den itibaren Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil UsulÃ¼ HakkÄ±nda Kanun hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re dÃ¼zenlenen Ã¶deme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karÅŸÄ± 15 gÃ¼nde dava aÃ§Ä±labilecek. Mevcut uygulamada sÃ¼re 7 gÃ¼n ile sÄ±nÄ±rlÄ±ydÄ±.

Kamu Mali YÃ¶netimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idareleri ile bu idarelere baÄŸlÄ± dÃ¶ner sermaye iÅŸletmelerinin, Kamu Ä°hale Kanunu kapsamÄ±na giren kurumlarÄ±n, Kamu Mali YÃ¶netimi ve Kontrol Kanunu'na tabi olmayan ve 4734 sayÄ±lÄ± kanun kapsamÄ±nda bulunmayan kamu tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸini haiz kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n (mesleki kuruluÅŸlar ve vakÄ±f yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ± hariÃ§) 2 bin liranÄ±n Ã¼zerindeki hak ediÅŸ Ã¶demeleri sÄ±rasÄ±nda, hak sahiplerinin vergi dairelerine vadesi geÃ§miÅŸ borÃ§larÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin belge aramalarÄ± zorunluluÄŸu gerekiyor. TebliÄŸ ile 1 Ocak'tan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere dÃ¼zenleme kapsamÄ±na giren idareler geniÅŸletildi.

Hak sahiplerinin borcunun bulunmasÄ± halinde, yapÄ±lacak Ã¶demelerden borÃ§larÄ± kesilerek ilgili vergi dairesine aktarÄ±lacak.

Maden ve silah ruhsatlarÄ± alÄ±mÄ±nda da "vergi borcu bulunmamasÄ±" ÅŸartÄ± aranmaya devam edilecek.

Vergi dairelerince veya Sosyal GÃ¼venlik Kurumunca tahsil edildikten sonra kanuni sebeplerle nakden iadesi gereken tutarlar, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± mahsup edilebilecek.

AyrÄ±ca Maden Kanunu kapsamÄ±nda, sÃ¼resinde tahakkuk ettirilmeyen devlet haklarÄ±nÄ±n takip ve tahsil iÅŸlemlerine ve Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil UsulÃ¼ HakkÄ±nda Kanun'un 48'inci maddesine gÃ¶re yapÄ±lan tecil ve taksitlendirmelere iliÅŸkin bazÄ± hususlara da tebliÄŸde yer verildi.