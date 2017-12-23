Mattis: FÄ±rtÄ±na bulutlarÄ± Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±yor

ABD Savunma BakanÄ±Â Jim Mattis, iki gÃ¼n sÃ¼ren ABD Ã¼sleri ziyaretinin son duraÄŸÄ± 82. Hava BÃ¶lÃ¼ÄŸÃ¼nde askerlere hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "FÄ±rtÄ±na bulutlarÄ±Â Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.Â
ABD Savunma BakanÄ±, ABD'nin sÃ¶zlerinin, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve hazÄ±rlÄ±klÄ± bir silahlÄ± kuvvetler tarafÄ±ndan desteklenmesi halinde diplomasinin savaÅŸÄ± Ã¶nlemenin en iyi yolu olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Mattis askerlere ayrÄ±ca ilk baskÄ±sÄ± Kore SavaÅŸÄ±'ndan 10 yÄ±l sonra 1963'te Ã§Ä±kan T.R. Fehrenbach'Ä±n "This Kind of War: A Study in Unpreparedness" (Bu TÃ¼r Bir SavaÅŸ: HazÄ±rlÄ±ksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±) kitabÄ±nÄ± okumalarÄ±nÄ± tavsiye etti.
ABD'nin GÃ¼ney Kore'de daimi olarak konuÅŸlu 28 bin civarÄ±nda askeri bulunuyor.
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¶neminde Ã¼lkede terÃ¶r tehdidinin en yÃ¼ksek derecede olduÄŸunu, yaklaÅŸÄ±k 100 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin seferber edildiÄŸini bildirdi
Uzayda baÄŸlantÄ±sÄ±z ve serbestÃ§e dolaÅŸan ilk insan unvanÄ±na sahip AmerikalÄ± astronot Bruce McCandless'in, 80 yaÅŸÄ±nda California'da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili, "FÄ±rtÄ±na bulutlarÄ± Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±yor." dedi.
SNHR, Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yer alan Etarib ilÃ§esinde, pazar yerine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu
Arhus Ãœniversitesinden Prof. Dr. KÃ¼hle'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 2006'da 115 caminin bulunduÄŸu Ã¼lkede 2017 itibarÄ±yla bu sayÄ± 170'e yÃ¼kseldi
Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralanan 28 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Åžerif el-Abd ÅžlaÅŸ'Ä±n bugÃ¼n ÅŸehit olduÄŸu haberi geldi
Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 45'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± KoÃ§karov, 2018'de GSYH'nin yÃ¼zde 5,9 bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti
Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n nehre dÃ¼ÅŸmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 32 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang Yi, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± temelinde baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan tam baÄŸÄ±msÄ±z ve egemen Filistin'i desteklediklerini sÃ¶yledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ukrayna ordusuna "savunma amaÃ§lÄ± geliÅŸtirilmiÅŸ savunma kapasiteleri" temin edilmesine karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de protesto edildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in Suriye Ã–zel Temsilcisi Lavrentyev, PYD/PKK'nÄ±n, SoÃ§i'de dÃ¼zenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmediÄŸini sÃ¶yledi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, oy birliÄŸiyle Kuzey Kore ekonomisini hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±mlara imza attÄ±.
Pakistan SÄ±nÄ±r MuhafÄ±zlarÄ± ile terÃ¶ristler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Ã¶rgÃ¼tteki daimi temsilcisine Ä°srail'in UNESCO'dan gelecek yÄ±l Ã§ekileceÄŸini resmi olarak bildirmesi talimatÄ± verdi