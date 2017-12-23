GÃ¼ncelleme: 14:19, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Mattis: FÄ±rtÄ±na bulutlarÄ± Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±yor



Foto: ArÅŸiv

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili, "FÄ±rtÄ±na bulutlarÄ± Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±yor." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Savunma BakanÄ±Â Jim Mattis, iki gÃ¼n sÃ¼ren ABD Ã¼sleri ziyaretinin son duraÄŸÄ± 82. Hava BÃ¶lÃ¼ÄŸÃ¼nde askerlere hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "FÄ±rtÄ±na bulutlarÄ±Â Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.Â ABD Savunma BakanÄ±, ABD'nin sÃ¶zlerinin, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve hazÄ±rlÄ±klÄ± bir silahlÄ± kuvvetler tarafÄ±ndan desteklenmesi halinde diplomasinin savaÅŸÄ± Ã¶nlemenin en iyi yolu olduÄŸunu sÃ¶yledi. Mattis askerlere ayrÄ±ca ilk baskÄ±sÄ± Kore SavaÅŸÄ±'ndan 10 yÄ±l sonra 1963'te Ã§Ä±kan T.R. Fehrenbach'Ä±n "This Kind of War: A Study in Unpreparedness" (Bu TÃ¼r Bir SavaÅŸ: HazÄ±rlÄ±ksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±) kitabÄ±nÄ± okumalarÄ±nÄ± tavsiye etti. ABD'nin GÃ¼ney Kore'de daimi olarak konuÅŸlu 28 bin civarÄ±nda askeri bulunuyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.