GÃ¼ncelleme: 14:37, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yÄ±lbaÅŸÄ± genelgesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun imzasÄ±yla 81 il valiliklerine gÃ¶nderilen "YÄ±lbaÅŸÄ±na Ä°liÅŸkin AlÄ±nacak GÃ¼venlik Tedbirleri" konulu genelgede, vatandaÅŸlarÄ±n yeni yÄ±l programlarÄ±nÄ± huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde geÃ§irmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla genel gÃ¼venlik ve asayiÅŸin temini, terÃ¶r deÄŸerlendirmeleri ile ÅŸehirler arasÄ±-ÅŸehir iÃ§i yollarda trafik akÄ±mÄ±nÄ±n diÄŸer gÃ¼nlere oranla yoÄŸunluÄŸu dikkate alÄ±narak "proaktif Ã¶nlemler" alÄ±nmasÄ± istendi.

AyrÄ±ca genelgede, il valilerinin koordinesinde jandarma, emniyet ve sahil gÃ¼venlik teÅŸkilatlarÄ±na, yaklaÅŸan yÄ±lbaÅŸÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin muhtemel eylem hedeflerine yÃ¶nelik alÄ±nacak tedbirlerin en Ã¼st dÃ¼zeyde planlanmasÄ± ve uygulanmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Genelgeye gÃ¶re, Ã¶zellikle vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun olarak bulunduÄŸu AVM'ler, havaalanÄ±, otobÃ¼s terminali, tren garÄ±, pazar yerleri ve umuma aÃ§Ä±k mahallerde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri artÄ±rÄ±lacak, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi kayak merkezlerinde ise ek trafik tedbirleri alÄ±nacak.

"YÄ±lbaÅŸÄ±na Ä°liÅŸkin AlÄ±nacak GÃ¼venlik Tedbirleri" konulu genelgede alÄ±nacak Ã¶nlemler ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:

SAAT 21.00'N SONRA TAFÄ°K DENETÄ°MLERÄ° ARTIRILACAK

29 AralÄ±k'tan itibaren her gÃ¼n saat 21.00'den sonra yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine aÄŸÄ±rlÄ±k verilecek. Trafik kontrolleri, kazalarÄ±n yoÄŸun olarak meydana geldiÄŸi yol kesimlerinde yapÄ±lacak. Olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± durumlarda trafik timleri yol gÃ¼zergahlarÄ±nda seyir halinde veya sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler tarafÄ±ndan rahatlÄ±kla gÃ¶rÃ¼lebilecek alanlarda tepe lambalarÄ± sÃ¼rekli yanar vaziyette konuÅŸlandÄ±racak.Â

GECE YARISINDAN SONRA ALKOL DENETÄ°MLERÄ°NE AÄžIRLIK VERÄ°LECEK

Ã–zellikle yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saat 24.00'ten sonra alkol denetimlerine aÄŸÄ±rlÄ±k verilecek. Denetimlerde belirlenen limitlerin Ã¼zerinde alkol aldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler hakkÄ±nda gerekli yasal iÅŸlemler yapÄ±lacak. BÃ¶yle bir durumda araÃ§ta alkolsÃ¼z baÅŸka bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n bulunmasÄ± halinde araÃ§lar trafik kuruluÅŸlarÄ±na ait park yerinde veya yediemin otoparklarÄ±nda muhafaza altÄ±na alÄ±nacak ve araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ile araÃ§ta bulunan diÄŸer ÅŸahÄ±slar, mahallinden temin edilecek ticari araÃ§larla, gidecekleri yerlere gÃ¶nderilecek.

AVM, HAVALÄ°MANI, TERMÄ°NALLERDE YOÄžUN GÃœVENLÄ°K Ã–NLEMLERÄ°

VatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun olarak bulunduÄŸu AVM'ler, havaalanÄ±, otobÃ¼s ve minibÃ¼s terminali, tren garÄ±, pazar yerleri ve umuma aÃ§Ä±k mahallerde gerekli gÃ¼venlik tedbirleri alÄ±nacak, devriye uygulamalarÄ± artÄ±rÄ±lacak.

Terminallerde ve gÃ¼zergah Ã¼zerinde yapÄ±lan denetimlerde, araÃ§larÄ±n takograf, kÄ±ÅŸ lastiÄŸi, Ä±ÅŸÄ±k far donanÄ±mÄ± ve buna benzer teknik donanÄ±mlarÄ± denetlenecek, eksiÄŸi tespit edilen araÃ§larÄ±n eksiklikleri tamamlanÄ±ncaya kadar trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±na izin verilmeyecek.Â

BaÅŸta gece kulÃ¼pleri olmak Ã¼zere eÄŸlence mekanlarÄ±nÄ±n iÅŸletmecileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±lacak, bu mekanlarda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin tehditlere karÅŸÄ± farkÄ±ndalÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±racak faaliyetlere aÄŸÄ±rlÄ±k verilecek.

KAYAK MERKEZLERÄ°NE TAKVÄ°YE EDÄ°P GÃ–REVLENDÄ°RÄ°LECEK

Kayak merkezlerinin bulunduÄŸu Bursa-UludaÄŸ, Ankara-ElmadaÄŸ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Ã‡ankÄ±rÄ±-llgaz, Erzurum-PalandÃ¶ken gibi turizm merkezlerinde trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ± dikkate alÄ±narak bu illerin gÃ¼zergahlarÄ±nda ek trafik tedbirleri alÄ±nacak. Ä°htiyaÃ§ halinde trafik timleri asayiÅŸ devriyeleri ile takviye edilecek.

Ä°HBARLAR KISA SÃœREDE DEÄžERLENDÄ°RÄ°LECEK

Her tÃ¼rlÃ¼ ihbar kÄ±sa sÃ¼rede deÄŸerlendirilerek yeteri kadar ekip sevk edilecek. Sevk edilen ekiplerin (asayiÅŸ, trafik, olay veri inceleme vb.) koordineli ve eÅŸ zamanlÄ± olarak olay yerine intikali planlanarak Ã¶rnek tatbikatlar yapÄ±lacak.Â