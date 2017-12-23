Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yÄ±lbaÅŸÄ± genelgesi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun imzasÄ±yla 81 il valiliklerine gÃ¶nderilen "YÄ±lbaÅŸÄ±na Ä°liÅŸkin AlÄ±nacak GÃ¼venlik Tedbirleri" konulu genelgede, vatandaÅŸlarÄ±n yeni yÄ±l programlarÄ±nÄ± huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde geÃ§irmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla genel gÃ¼venlik ve asayiÅŸin temini, terÃ¶r deÄŸerlendirmeleri ile ÅŸehirler arasÄ±-ÅŸehir iÃ§i yollarda trafik akÄ±mÄ±nÄ±n diÄŸer gÃ¼nlere oranla yoÄŸunluÄŸu dikkate alÄ±narak "proaktif Ã¶nlemler" alÄ±nmasÄ± istendi.
AyrÄ±ca genelgede, il valilerinin koordinesinde jandarma, emniyet ve sahil gÃ¼venlik teÅŸkilatlarÄ±na, yaklaÅŸan yÄ±lbaÅŸÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin muhtemel eylem hedeflerine yÃ¶nelik alÄ±nacak tedbirlerin en Ã¼st dÃ¼zeyde planlanmasÄ± ve uygulanmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Genelgeye gÃ¶re, Ã¶zellikle vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun olarak bulunduÄŸu AVM'ler, havaalanÄ±, otobÃ¼s terminali, tren garÄ±, pazar yerleri ve umuma aÃ§Ä±k mahallerde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri artÄ±rÄ±lacak, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi kayak merkezlerinde ise ek trafik tedbirleri alÄ±nacak.
"YÄ±lbaÅŸÄ±na Ä°liÅŸkin AlÄ±nacak GÃ¼venlik Tedbirleri" konulu genelgede alÄ±nacak Ã¶nlemler ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:
29 AralÄ±k'tan itibaren her gÃ¼n saat 21.00'den sonra yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine aÄŸÄ±rlÄ±k verilecek. Trafik kontrolleri, kazalarÄ±n yoÄŸun olarak meydana geldiÄŸi yol kesimlerinde yapÄ±lacak. Olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± durumlarda trafik timleri yol gÃ¼zergahlarÄ±nda seyir halinde veya sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler tarafÄ±ndan rahatlÄ±kla gÃ¶rÃ¼lebilecek alanlarda tepe lambalarÄ± sÃ¼rekli yanar vaziyette konuÅŸlandÄ±racak.Â
Ã–zellikle yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saat 24.00'ten sonra alkol denetimlerine aÄŸÄ±rlÄ±k verilecek. Denetimlerde belirlenen limitlerin Ã¼zerinde alkol aldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler hakkÄ±nda gerekli yasal iÅŸlemler yapÄ±lacak. BÃ¶yle bir durumda araÃ§ta alkolsÃ¼z baÅŸka bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n bulunmasÄ± halinde araÃ§lar trafik kuruluÅŸlarÄ±na ait park yerinde veya yediemin otoparklarÄ±nda muhafaza altÄ±na alÄ±nacak ve araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ile araÃ§ta bulunan diÄŸer ÅŸahÄ±slar, mahallinden temin edilecek ticari araÃ§larla, gidecekleri yerlere gÃ¶nderilecek.
VatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun olarak bulunduÄŸu AVM'ler, havaalanÄ±, otobÃ¼s ve minibÃ¼s terminali, tren garÄ±, pazar yerleri ve umuma aÃ§Ä±k mahallerde gerekli gÃ¼venlik tedbirleri alÄ±nacak, devriye uygulamalarÄ± artÄ±rÄ±lacak.
Terminallerde ve gÃ¼zergah Ã¼zerinde yapÄ±lan denetimlerde, araÃ§larÄ±n takograf, kÄ±ÅŸ lastiÄŸi, Ä±ÅŸÄ±k far donanÄ±mÄ± ve buna benzer teknik donanÄ±mlarÄ± denetlenecek, eksiÄŸi tespit edilen araÃ§larÄ±n eksiklikleri tamamlanÄ±ncaya kadar trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±na izin verilmeyecek.Â
BaÅŸta gece kulÃ¼pleri olmak Ã¼zere eÄŸlence mekanlarÄ±nÄ±n iÅŸletmecileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±lacak, bu mekanlarda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin tehditlere karÅŸÄ± farkÄ±ndalÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±racak faaliyetlere aÄŸÄ±rlÄ±k verilecek.
Kayak merkezlerinin bulunduÄŸu Bursa-UludaÄŸ, Ankara-ElmadaÄŸ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Ã‡ankÄ±rÄ±-llgaz, Erzurum-PalandÃ¶ken gibi turizm merkezlerinde trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ± dikkate alÄ±narak bu illerin gÃ¼zergahlarÄ±nda ek trafik tedbirleri alÄ±nacak. Ä°htiyaÃ§ halinde trafik timleri asayiÅŸ devriyeleri ile takviye edilecek.
Her tÃ¼rlÃ¼ ihbar kÄ±sa sÃ¼rede deÄŸerlendirilerek yeteri kadar ekip sevk edilecek. Sevk edilen ekiplerin (asayiÅŸ, trafik, olay veri inceleme vb.) koordineli ve eÅŸ zamanlÄ± olarak olay yerine intikali planlanarak Ã¶rnek tatbikatlar yapÄ±lacak.Â
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "BMGK'da yapÄ±lan oylamadan Ã§Ä±kan aÃ§Ä±k ve net mesaj, KudÃ¼s'Ã¼n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu
Ã–rgÃ¼tÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Siirt merkezli FETÃ– operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 28 askerden 8'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, Ã¼lkesi ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin halen "soÄŸuk" olduÄŸunu belirterek, "Ä°liÅŸkilerin dÃ¼zelmesinin iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, halkÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde girmeleri iÃ§in alÄ±nacak tedbirlere iliÅŸkin genelge yayÄ±mlandÄ±.
Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil UsulÃ¼ HakkÄ±nda Kanun hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re dÃ¼zenlenen Ã¶deme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karÅŸÄ± dava aÃ§ma sÃ¼resi, 1 Ocak'tan itibaren 15 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki bahardan itibaren, uzun zamandÄ±r gÃ¼venlik sebebiyle uygulanan yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± inÅŸallah kaldÄ±rÄ±yoruz." dedi.
Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen ve "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride olan terÃ¶ristin ifadesi doÄŸrultusunda kÄ±rsalda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklar bulundu
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TBMM Genel Kurulunda, 2018 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu TasarÄ±sÄ± kabul edildi
Balkanlardan gelen soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkisine giren TekirdaÄŸ'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±
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Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ± kapsamÄ±nda son bir hafta iÃ§inde 3'Ã¼ sÃ¶zde lider kadroda olmak Ã¼zere 32 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±