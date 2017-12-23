GÃ¼ncelleme: 15:19, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Uzayda serbestÃ§e dolaÅŸan ilk insan Ã¶ldÃ¼

Uzayda baÄŸlantÄ±sÄ±z ve serbestÃ§e dolaÅŸan ilk insan unvanÄ±na sahip AmerikalÄ± astronot Bruce McCandless'in, 80 yaÅŸÄ±nda California'da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UzaydaÂ baÄŸlantÄ±sÄ±z ve serbestÃ§e dolaÅŸan ilk insan unvanÄ±na sahip AmerikalÄ± astronotÂ Bruce McCandless Ã¶ldÃ¼. ABD HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA) Johnson Uzay Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, McCandless'Ä±n 80 yaÅŸÄ±ndaÂ California'da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Bruce McCandless, 1984'te bÃ¼yÃ¼k sÄ±rt roketiyle DÃ¼nya'nÄ±n Ã¼zerinde yÃ¶rÃ¼ngede tek baÅŸÄ±na dolaÅŸÄ±rken Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ±yla hafÄ±zalara kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼Â astronotÂ bu fotoÄŸraf Ã§ekildiÄŸi sÄ±radaÂ Challenger uzay mekiÄŸindenÂ yaklaÅŸÄ±k 100 metre uzaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. ABD Donanma Akademisinde McCandless'Ä±n sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ± olan AmerikalÄ± SenatÃ¶r John McCain, "Bruce'un uzayda rahatlÄ±kla sÃ¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ikonik fotoÄŸrafÄ±, Amerikan nesillerine, insan potansiyelinin sÄ±nÄ±rlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda ilham verdi." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Â

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