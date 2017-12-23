GÃ¼ncelleme: 15:38, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte'den 'TÃ¼rkiye' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HollandaÂ BaÅŸbakanÄ±Â Mark Rutte, Hollandaâ€™nÄ±n De Telegraaf gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda,Â TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini deÄŸerlendirdi.Â

Mark Rutte, "Ä°liÅŸkilerin dÃ¼zelmesinin iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. TÃ¼rkiye bir NATO ortaÄŸÄ±dÄ±r. Åžu anda iki Ã¼lkede de bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik yok. Yani yaÅŸananlar bir tiyatro deÄŸildi." ifadesini kullandÄ±.

Hamburg'ta yapÄ±lan G20 Zirvesi'nde, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile aynÄ± masada oturduklarÄ±nÄ± ama iletiÅŸim kurmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Rutte, bakanlar seviyesinde iÅŸ birliÄŸi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n TÃ¼rk toplumuyla bir araya gelmek amacÄ±yla bu yÄ±l martta yapacaÄŸÄ± ziyaretleri engellemiÅŸti.

Rotterdam'da baÅŸkonsolosluÄŸa geÃ§mesine mÃ¼saade edilmeyen Kaya'nÄ±n Ã¶nce korumalarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya'yÄ± aracÄ±ndan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸan polis, vinÃ§li Ã§ekici getirip aracÄ± zorla Ã§ekme giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu. AracÄ±n kilidini aÃ§mak zorunda kalan Bakan Kaya, baÅŸka bir araÃ§la ve polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Hollanda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Kaya'ya destek vermek iÃ§in gelen binlerce TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±na polis kÃ¶pekleri ve atlÄ± polisleri kullanarak sert ÅŸekilde mÃ¼dahale etmiÅŸti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da izinli olarak TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin bir mÃ¼ddet gÃ¶revine dÃ¶nmemesini istemiÅŸti.