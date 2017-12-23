Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte'den 'TÃ¼rkiye' aÃ§Ä±klamasÄ±

HollandaÂ BaÅŸbakanÄ±Â Mark Rutte, Hollandaâ€™nÄ±n De Telegraaf gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda,Â TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini deÄŸerlendirdi.Â
Mark Rutte, "Ä°liÅŸkilerin dÃ¼zelmesinin iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. TÃ¼rkiye bir NATO ortaÄŸÄ±dÄ±r. Åžu anda iki Ã¼lkede de bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik yok. Yani yaÅŸananlar bir tiyatro deÄŸildi." ifadesini kullandÄ±.
Hamburg'ta yapÄ±lan G20 Zirvesi'nde, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile aynÄ± masada oturduklarÄ±nÄ± ama iletiÅŸim kurmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Rutte, bakanlar seviyesinde iÅŸ birliÄŸi olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Hollanda hÃ¼kÃ¼meti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n TÃ¼rk toplumuyla bir araya gelmek amacÄ±yla bu yÄ±l martta yapacaÄŸÄ± ziyaretleri engellemiÅŸti.
Rotterdam'da baÅŸkonsolosluÄŸa geÃ§mesine mÃ¼saade edilmeyen Kaya'nÄ±n Ã¶nce korumalarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya'yÄ± aracÄ±ndan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸan polis, vinÃ§li Ã§ekici getirip aracÄ± zorla Ã§ekme giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu. AracÄ±n kilidini aÃ§mak zorunda kalan Bakan Kaya, baÅŸka bir araÃ§la ve polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlanmÄ±ÅŸtÄ±.
Hollanda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Kaya'ya destek vermek iÃ§in gelen binlerce TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±na polis kÃ¶pekleri ve atlÄ± polisleri kullanarak sert ÅŸekilde mÃ¼dahale etmiÅŸti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da izinli olarak TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin bir mÃ¼ddet gÃ¶revine dÃ¶nmemesini istemiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "BMGK'da yapÄ±lan oylamadan Ã§Ä±kan aÃ§Ä±k ve net mesaj, KudÃ¼s'Ã¼n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu
Ã–rgÃ¼tÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Siirt merkezli FETÃ– operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 28 askerden 8'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, Ã¼lkesi ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin halen "soÄŸuk" olduÄŸunu belirterek, "Ä°liÅŸkilerin dÃ¼zelmesinin iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, halkÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde girmeleri iÃ§in alÄ±nacak tedbirlere iliÅŸkin genelge yayÄ±mlandÄ±.
Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil UsulÃ¼ HakkÄ±nda Kanun hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re dÃ¼zenlenen Ã¶deme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karÅŸÄ± dava aÃ§ma sÃ¼resi, 1 Ocak'tan itibaren 15 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki bahardan itibaren, uzun zamandÄ±r gÃ¼venlik sebebiyle uygulanan yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± inÅŸallah kaldÄ±rÄ±yoruz." dedi.
Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen ve "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride olan terÃ¶ristin ifadesi doÄŸrultusunda kÄ±rsalda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklar bulundu
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisinin ilk toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nacak kararÄ±n ardÄ±ndan, BAE'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin bulunduÄŸu sokaÄŸÄ±n isminin "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirileceÄŸi bildirildi
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan ikisi Mescid-i Aksa'nÄ±n Kattanin KapÄ±sÄ±'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaÅŸanan olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.
Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±'nda yÃ¼ksek kesimlerde kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur etkili oluyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7064 ve 7065 sayÄ±lÄ± kanunlar Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
TBMM Genel Kurulunda, 2018 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu TasarÄ±sÄ± kabul edildi
Balkanlardan gelen soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkisine giren TekirdaÄŸ'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±
Ä°HH'nÄ±n, Filistin'de Ä°srail askerlerince tutuklanan Ã§ocuklar iÃ§in yarÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyeceÄŸi bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, DoÄŸu Guta'daki koÅŸullarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesinden duyulan endiÅŸe dile getirilerek bÃ¶lgeye insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda neler yapÄ±labileceÄŸi Ã¼zerinde duruldu.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ± kapsamÄ±nda son bir hafta iÃ§inde 3'Ã¼ sÃ¶zde lider kadroda olmak Ã¼zere 32 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±