GÃ¼ncelleme: 15:57, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Siirt merkezli FETÃ– operasyonunda 8 rÃ¼tbeli askere tutuklama



Foto: ArÅŸiv

Ã–rgÃ¼tÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Siirt merkezli FETÃ– operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 28 askerden 8'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Siirt merkezliÂ 23 ilde FETÃ–/PDY yÃ¶nelikÂ operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ 28 rÃ¼tbeli askerden 8'i tutuklandÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Siirt Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmaya iliÅŸkin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± verilen ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 28 asker, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan mahkemeye sevk edilen 3 yÃ¼zbaÅŸÄ±, 2 Ã¼steÄŸmen, 2 astsubay ve bir uzman jandarma tutuklandÄ±, bir binbaÅŸÄ±, 14 astsubay ve 5 uzman jandarma ise etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanarak adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Firari 2 rÃ¼tbeli askeri yakalama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Siirt merkezli 23 ilde 8 AralÄ±k'ta, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda 28 rÃ¼tbeli asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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