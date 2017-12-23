Fransa'da yÄ±lbaÅŸÄ± alarmÄ±

FransaÂ Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â NoelÂ veÂ yÄ±lbaÅŸÄ±Â dÃ¶neminde artanÂ terÃ¶r tehdidineÂ karÅŸÄ± Ã¼lke genelinde yaklaÅŸÄ±k 100 binÂ gÃ¼venlik gÃ¶revlisininÂ seferber edildiÄŸini duyurdu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¶neminde Ã¼lke genelinde alÄ±nacak gÃ¼venlik Ã¶nlemlerine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
AÃ§Ä±klamada, Hristiyan aleminin en Ã¶nemli bayramÄ± sayÄ±lan Noel dolayÄ±sÄ±yla Ã¼lke genelinde 54 bin polis, 36 bin jandarma ve 7 binden fazla askerin gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶revlendirildiÄŸi belirtildi.
TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± riskinin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, FransÄ±z halkÄ±nÄ±n olduÄŸu kadar turistlerin gÃ¼venliÄŸinin de saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen gÃ¼venlik personeli sayÄ±sÄ±nÄ±n, geÃ§en yÄ±la oranla artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
Ãœlkede 2015'ten bu yana dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda 241 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Fransa'da Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± tatilleri dÃ¶neminde turistlerin yoÄŸun olarak bulunduÄŸu bÃ¶lgelerde terÃ¶re karÅŸÄ± ek Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±.
SaldÄ±rganlarÄ±n daha Ã§ok kalabalÄ±k mekanlarÄ± hedef aldÄ±klarÄ± hatÄ±rlatÄ±lÄ±rken, Emniyet yetkilileri, Notre Dame Katedrali, Eyfel Kulesi, Louvre MÃ¼zesi gibi baÅŸkent Paris'in sembol mekanlarÄ±nda gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rdÄ±.
Yeni Ã¶nlemler kapsamÄ±nda, yÄ±lda 13 milyon kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi Notre Dame Katedrali'nde Ã¼Ã§ aÅŸamalÄ± kontrol uygulamasÄ± yapÄ±lacak. Katedral Ã§evresinde bariyerler oluÅŸturulurken, giriÅŸlerde aÅŸamalÄ± olarak ziyaretÃ§iler ve araÃ§lar taramadan geÃ§irilecek.
Ãœlkedeki Ã§ok sayÄ±da Noel pazarÄ±nda da bir sÃ¼redir uygulanan Ã¼st arama ve araÃ§la geÃ§iÅŸ yasaÄŸÄ± devam ediyor. Pazarlarda resmi ve sivil kÄ±yafetli gÃ¶revliler de sÃ¼rekli devriye gezerek gÃ¼venliÄŸi denetliyor.
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Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¶neminde Ã¼lkede terÃ¶r tehdidinin en yÃ¼ksek derecede olduÄŸunu, yaklaÅŸÄ±k 100 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin seferber edildiÄŸini bildirdi
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