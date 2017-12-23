DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
04:10, 24 AralÄ±k 2017 Pazar
DÃ¼nya
GÃ¼ncelleme: 16:18, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Fransa'da yÄ±lbaÅŸÄ± alarmÄ±
Fransa'da yÄ±lbaÅŸÄ± alarmÄ±
Foto: ArÅŸiv

Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¶neminde Ã¼lkede terÃ¶r tehdidinin en yÃ¼ksek derecede olduÄŸunu, yaklaÅŸÄ±k 100 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin seferber edildiÄŸini bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FransaÂ Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â NoelÂ veÂ yÄ±lbaÅŸÄ±Â dÃ¶neminde artanÂ terÃ¶r tehdidineÂ karÅŸÄ± Ã¼lke genelinde yaklaÅŸÄ±k 100 binÂ gÃ¼venlik gÃ¶revlisininÂ seferber edildiÄŸini duyurdu.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¶neminde Ã¼lke genelinde alÄ±nacak gÃ¼venlik Ã¶nlemlerine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamada, Hristiyan aleminin en Ã¶nemli bayramÄ± sayÄ±lan Noel dolayÄ±sÄ±yla Ã¼lke genelinde 54 bin polis, 36 bin jandarma ve 7 binden fazla askerin gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶revlendirildiÄŸi belirtildi.

TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± riskinin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, FransÄ±z halkÄ±nÄ±n olduÄŸu kadar turistlerin gÃ¼venliÄŸinin de saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen gÃ¼venlik personeli sayÄ±sÄ±nÄ±n, geÃ§en yÄ±la oranla artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Ãœlkede 2015'ten bu yana dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda 241 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

TURÄ°ZM BÃ–LGELERÄ° HEDEFTE

Fransa'da Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± tatilleri dÃ¶neminde turistlerin yoÄŸun olarak bulunduÄŸu bÃ¶lgelerde terÃ¶re karÅŸÄ± ek Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±.

SaldÄ±rganlarÄ±n daha Ã§ok kalabalÄ±k mekanlarÄ± hedef aldÄ±klarÄ± hatÄ±rlatÄ±lÄ±rken, Emniyet yetkilileri, Notre Dame Katedrali, Eyfel Kulesi, Louvre MÃ¼zesi gibi baÅŸkent Paris'in sembol mekanlarÄ±nda gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rdÄ±.

Yeni Ã¶nlemler kapsamÄ±nda, yÄ±lda 13 milyon kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi Notre Dame Katedrali'nde Ã¼Ã§ aÅŸamalÄ± kontrol uygulamasÄ± yapÄ±lacak. Katedral Ã§evresinde bariyerler oluÅŸturulurken, giriÅŸlerde aÅŸamalÄ± olarak ziyaretÃ§iler ve araÃ§lar taramadan geÃ§irilecek.

Ãœlkedeki Ã§ok sayÄ±da Noel pazarÄ±nda da bir sÃ¼redir uygulanan Ã¼st arama ve araÃ§la geÃ§iÅŸ yasaÄŸÄ± devam ediyor. Pazarlarda resmi ve sivil kÄ±yafetli gÃ¶revliler de sÃ¼rekli devriye gezerek gÃ¼venliÄŸi denetliyor.



Ä°lgili Konular paris fransa macron Noel
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÃ¼nya Haberleri
Hindistan-Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 4 Hint askeri Ã¶ldÃ¼
Hindistan-Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 4 Hint askeri Ã¶ldÃ¼

Hindistan ve Pakistan ordularÄ±nÄ±n KeÅŸmir kontrol hattÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 4 Hint askeri Ã¶ldÃ¼
Mukri yeniden BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi BaÅŸkanÄ± oldu
Mukri yeniden BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi BaÅŸkanÄ± oldu

Cezayir'in Ä°slami eÄŸilimli en bÃ¼yÃ¼k partisi BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi eski baÅŸkanÄ± Abdulrezzak Mukri yeniden parti baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi
KudÃ¼s'te gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± kefaletle serbest
KudÃ¼s'te gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± kefaletle serbest

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™te dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±, Ä°srail mahkemesince kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Bali AdasÄ±'nda Agung YanardaÄŸÄ±'ndaki hareketlilik
Bali AdasÄ±'nda Agung YanardaÄŸÄ±'ndaki hareketlilik

Endonezyaâ€™nÄ±n Bali AdasÄ±â€™ndaki Agung YanardaÄŸÄ±'nÄ±n yeniden kÃ¼l ve duman pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Suriyeli muhaliflerden Hristiyanlar iÃ§in hassasiyet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Suriyeli muhaliflerden Hristiyanlar iÃ§in hassasiyet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Suriye'nin Hama ilinin kuzey kÄ±rsalÄ±ndaki askeri muhalifler, bÃ¶lgedeki HristiyanlarÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde dini ayinlerini yerine getirebilmeleri iÃ§in hassasiyet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Hamas lideri Heniyye'den yeni Trump uyarÄ±sÄ±
Hamas lideri Heniyye'den yeni Trump uyarÄ±sÄ±

Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s konusunda yeni aÃ§Ä±klamalar yapabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bilgiler bulunduÄŸunu bildirdi
Merkel ve Macron'dan quot AnlaÅŸmalara uyun quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Merkel ve Macron'dan "AnlaÅŸmalara uyun" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ki lider, Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki ihtilafta, taraflara imzaladÄ±klarÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygulamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Fransa'da yÄ±lbaÅŸÄ± alarmÄ±
Fransa'da yÄ±lbaÅŸÄ± alarmÄ±

Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¶neminde Ã¼lkede terÃ¶r tehdidinin en yÃ¼ksek derecede olduÄŸunu, yaklaÅŸÄ±k 100 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin seferber edildiÄŸini bildirdi
Uzayda serbestÃ§e dolaÅŸan ilk insan Ã¶ldÃ¼
Uzayda serbestÃ§e dolaÅŸan ilk insan Ã¶ldÃ¼

Uzayda baÄŸlantÄ±sÄ±z ve serbestÃ§e dolaÅŸan ilk insan unvanÄ±na sahip AmerikalÄ± astronot Bruce McCandless'in, 80 yaÅŸÄ±nda California'da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Mattis FÄ±rtÄ±na bulutlarÄ± Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±yor
Mattis: FÄ±rtÄ±na bulutlarÄ± Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±yor

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili, "FÄ±rtÄ±na bulutlarÄ± Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±yor." dedi.
SNHR Halep'teki 'pazar katliamÄ±ndan' Rusya'yÄ± sorumlu tuttu
SNHR, Halep'teki 'pazar katliamÄ±ndan' Rusya'yÄ± sorumlu tuttu

SNHR, Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yer alan Etarib ilÃ§esinde, pazar yerine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu
Danimarka'da cami sayÄ±sÄ± artÄ±yor
Danimarka'da cami sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Arhus Ãœniversitesinden Prof. Dr. KÃ¼hle'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 2006'da 115 caminin bulunduÄŸu Ã¼lkede 2017 itibarÄ±yla bu sayÄ± 170'e yÃ¼kseldi
Ä°srail askerlerinin yaraladÄ±ÄŸÄ± Filistinli genÃ§ ÅŸehit oldu
Ä°srail askerlerinin yaraladÄ±ÄŸÄ± Filistinli genÃ§ ÅŸehit oldu

Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralanan 28 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Åžerif el-Abd ÅžlaÅŸ'Ä±n bugÃ¼n ÅŸehit olduÄŸu haberi geldi
Filipinler'deki tropikal tayfunda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 45'e yÃ¼kseldi
Filipinler'deki tropikal tayfunda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 45'e yÃ¼kseldi

Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 45'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
Ã–zbek ekonomisi 2018'de yÃ¼zde 5 9 bÃ¼yÃ¼yecek'
'Ã–zbek ekonomisi 2018'de yÃ¼zde 5,9 bÃ¼yÃ¼yecek'

Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± KoÃ§karov, 2018'de GSYH'nin yÃ¼zde 5,9 bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti
Hindistan'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ nehre uÃ§tu 32 Ã¶lÃ¼
Hindistan'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ nehre uÃ§tu: 32 Ã¶lÃ¼

Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n nehre dÃ¼ÅŸmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 32 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

Haberler

Fransa'da bakanlÄ±klarda fare istilasÄ±
Fransa'da bakanlÄ±klarda fare istilasÄ±

Paris'te yÃ¼zlerce kiÅŸi ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto etti
Paris'te yÃ¼zlerce kiÅŸi ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto etti

Ä°klim zirvesi yarÄ±n Paris'te Trump'sÄ±z baÅŸlÄ±yor
Ä°klim zirvesi yarÄ±n Paris'te Trump'sÄ±z baÅŸlÄ±yor

Paris'teki Apple maÄŸazasÄ±na 'vergini Ã¶de' baskÄ±nÄ±
Paris'teki Apple maÄŸazasÄ±na 'vergini Ã¶de' baskÄ±nÄ±

TARÄ°HTE BUGÃœN: Parisâ€™te bÃ¼yÃ¼k ayrÄ±mcÄ±lÄ±k isyanÄ±
TARÄ°HTE BUGÃœN Paris te bÃ¼yÃ¼k ayrÄ±mcÄ±lÄ±k isyanÄ±

Paris'te bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler bulundu
Paris'te bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler bulundu

Parisliler arabasÄ±z gÃ¼nÃ¼ kutladÄ±
Parisliler arabasÄ±z gÃ¼nÃ¼ kutladÄ±

Paris'te bir askere bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±
Paris'te bir askere bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 