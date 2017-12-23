GÃ¼ncelleme: 16:37, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Ä°brahim KalÄ±n'dan KudÃ¼s makalesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Ä°brahim KalÄ±n, Daily Sabah gazetesinde "KudÃ¼sÂ yalnÄ±z deÄŸildir" baÅŸlÄ±klÄ± bir yazÄ± kaleme aldÄ±.

YazÄ±sÄ±nda, 21 AralÄ±k'ta BM Genel Kurulu'nda tarihi bir gÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Ã¼yelerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±yan tek taraflÄ± ABD kararÄ±nÄ± reddederek, tÃ¼m devletlere "KudÃ¼s ile ilgili BM GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±na uyma ve bu kararlara aykÄ±rÄ± hareket ve adÄ±mlardan kaÃ§Ä±nma" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu belirtti.

Genel Kurul'un aldÄ±ÄŸÄ± kararla, "KudÃ¼s ÅŸehrinin karakterini, statÃ¼sÃ¼nÃ¼ veya demografik yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸini iddia eden tÃ¼m karar ve adÄ±mlarÄ±n hiÃ§bir yasal geÃ§erliliÄŸi bulunmamaktadÄ±r. Bunlar hÃ¼kÃ¼msÃ¼zdÃ¼r ve ilgili BMGK kararlarÄ± uyarÄ±nca geri Ã§ekilmeleri gerekir." ifadelerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KalÄ±n, "Genel Kurul ayrÄ±ca tÃ¼m devletlere 'BMGK'nÄ±n 1980'de kabul ettiÄŸi 478 sayÄ±lÄ± karar uyarÄ±nca KudÃ¼s'te diplomatik misyon aÃ§mayÄ±n.' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. BÃ¶ylece Ä°srail ve ABD'ye KudÃ¼s ile ilgili attÄ±klarÄ± tek taraflÄ± adÄ±mlarÄ±n yasadÄ±ÅŸÄ± ve hÃ¼kÃ¼msÃ¼z olduÄŸunu sÃ¶yleyerek uluslararasÄ± toplumun geliÅŸmeleri takip edeceÄŸini hatÄ±rlattÄ±." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Donald Trump yÃ¶netiminin bu kararÄ± "baÄŸlayÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle gÃ¶zardÄ± etmek isteyebileceÄŸine ancak tek taraflÄ± diplomatik anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir darbe aldÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸinden kaÃ§amayacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden KalÄ±n, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"ABD, bu kararÄ±n tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan kÄ±nanacaÄŸÄ±, Amerika'yÄ± yalnÄ±zlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ± ve sonuÃ§ta BM Genel Kurulu tarafÄ±ndan reddedileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki uyarÄ±larÄ± dinlemedi. Hatta daha da ileri giderek oylamadan Ã¶nce tehditler savurdu ve ÅŸantaj yaptÄ±. Bu olay, ABD aÃ§Ä±sÄ±ndan diplomasi tarihine kara bir leke olarak geÃ§ecek. Ã–te yandan, uluslararasÄ± hukuk ve 'ahlaki zemin' bÃ¼yÃ¼k bir zafer kazanmÄ±ÅŸ oldu. KuÅŸkusuz Filistin'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, barÄ±ÅŸ ve haysiyet mÃ¼cadelesinin tarihinde de tarihi bir an yaÅŸandÄ±. TÃ¼m dÃ¼nya, Filistin ve KudÃ¼s halklarÄ±nÄ±n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stererek, uluslararasÄ± kurallar ve ahlaki ilkelere aykÄ±rÄ± adÄ±mlar atan ABD ve Ä°srail'in insafÄ±na terk edilmeyeceklerini ortaya koydu."

"Ä°SRAÄ°L'Ä°N Ä°ÅžGAL POLÄ°TÄ°KASININ YASA DIÅžI OLDUÄžU GÃ–RÃœLDÃœ"

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (Ä°Ä°T), CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan 13 AralÄ±k'ta Ä°stanbul'da bir olaÄŸanÃ¼stÃ¼ zirveye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KalÄ±n, "Zirvede ErdoÄŸan, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n KudÃ¼s konusunu hafife almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve KudÃ¼s ile Harem el Åžerif'e yÃ¶nelik tek taraflÄ± politikalarÄ±n durdurulmasÄ± iÃ§in tÃ¼m imkanlarÄ±n seferber edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Zirvede ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸinin, Arap ve MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸarak Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika'ya uzandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren KalÄ±n, bÃ¶ylece bir kez daha Ä°srail'in on yÄ±llardÄ±r benimsediÄŸi iÅŸgal, korkutma ve mÃ¼lksÃ¼zleÅŸtirme politikasÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ve ahlaken sorunlu olduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

"AB, Ä°Ä°T VE TÃœRKÄ°YE Ä°LE ETKÄ°N ROL ÃœSTLENMELÄ°"

Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) Ä°Ä°T ve Ä°Ä°T dÃ¶nem baÅŸkanÄ± TÃ¼rkiye ile sÃ¼recin bir sonraki aÅŸamasÄ±nda etkin bir rol Ã¼stlenmesi gerektiÄŸini belirten KalÄ±n, yazÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Javier Solana'nÄ±n da sÃ¶ylediÄŸi gibi 'Ä°srailliler ve Filistinlileri mÃ¼zakere masasÄ±na dÃ¶ndÃ¼rmenin en iyi yolu, iki tarafÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± eÅŸitlemek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermektir. ABD bunu yapmayacaÄŸÄ± iÃ§in Avrupa BirliÄŸi liderliÄŸi Ã¼stlenmeli ve Filistin Devleti'ni derhal tanÄ±yarak gerektiÄŸi kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj gÃ¶ndermelidir.' Filistin'in AB tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ±, mÃ¼zakere masasÄ±na Ã§ok ihtiyaÃ§ duyulan adaleti getirecek ve Avrupa'ya gelecek mÃ¼zakerelerde avantaj saÄŸlayacaktÄ±r. AB, Arap BirliÄŸi ve Ä°Ä°T, barÄ±ÅŸ sÃ¼recini canlandÄ±rarak iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n uygulanmasÄ±na gayret etmelidir. BM Genel Kurulu'nda yapÄ±lan oylamadan Ã§Ä±kan aÃ§Ä±k ve net mesaj, KudÃ¼s'Ã¼n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± ve 21. yÃ¼zyÄ±lda korkutma, ÅŸantaj, iÅŸgal ve mÃ¼lksÃ¼zleÅŸtirme politikalarÄ±nÄ±n norm haline gelemeyeceÄŸidir. AyrÄ±ca bu karar, bÃ¶lgedeki temel sorunun Filistin topraklarÄ±nda devam eden Ä°srail iÅŸgali olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸtir. Kutsal topraklara ve OrtadoÄŸu'nun geneline barÄ±ÅŸÄ±n gelebilmesi iÃ§in bu iÅŸgal sona ermelidir."