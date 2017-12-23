Ä°brahim KalÄ±n'dan KudÃ¼s makalesi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Ä°brahim KalÄ±n, Daily Sabah gazetesinde "KudÃ¼sÂ yalnÄ±z deÄŸildir" baÅŸlÄ±klÄ± bir yazÄ± kaleme aldÄ±.
YazÄ±sÄ±nda, 21 AralÄ±k'ta BM Genel Kurulu'nda tarihi bir gÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Ã¼yelerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±yan tek taraflÄ± ABD kararÄ±nÄ± reddederek, tÃ¼m devletlere "KudÃ¼s ile ilgili BM GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±na uyma ve bu kararlara aykÄ±rÄ± hareket ve adÄ±mlardan kaÃ§Ä±nma" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu belirtti.
Genel Kurul'un aldÄ±ÄŸÄ± kararla, "KudÃ¼s ÅŸehrinin karakterini, statÃ¼sÃ¼nÃ¼ veya demografik yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸini iddia eden tÃ¼m karar ve adÄ±mlarÄ±n hiÃ§bir yasal geÃ§erliliÄŸi bulunmamaktadÄ±r. Bunlar hÃ¼kÃ¼msÃ¼zdÃ¼r ve ilgili BMGK kararlarÄ± uyarÄ±nca geri Ã§ekilmeleri gerekir." ifadelerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KalÄ±n, "Genel Kurul ayrÄ±ca tÃ¼m devletlere 'BMGK'nÄ±n 1980'de kabul ettiÄŸi 478 sayÄ±lÄ± karar uyarÄ±nca KudÃ¼s'te diplomatik misyon aÃ§mayÄ±n.' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. BÃ¶ylece Ä°srail ve ABD'ye KudÃ¼s ile ilgili attÄ±klarÄ± tek taraflÄ± adÄ±mlarÄ±n yasadÄ±ÅŸÄ± ve hÃ¼kÃ¼msÃ¼z olduÄŸunu sÃ¶yleyerek uluslararasÄ± toplumun geliÅŸmeleri takip edeceÄŸini hatÄ±rlattÄ±." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Donald Trump yÃ¶netiminin bu kararÄ± "baÄŸlayÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle gÃ¶zardÄ± etmek isteyebileceÄŸine ancak tek taraflÄ± diplomatik anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir darbe aldÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸinden kaÃ§amayacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden KalÄ±n, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"ABD, bu kararÄ±n tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan kÄ±nanacaÄŸÄ±, Amerika'yÄ± yalnÄ±zlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ± ve sonuÃ§ta BM Genel Kurulu tarafÄ±ndan reddedileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki uyarÄ±larÄ± dinlemedi. Hatta daha da ileri giderek oylamadan Ã¶nce tehditler savurdu ve ÅŸantaj yaptÄ±. Bu olay, ABD aÃ§Ä±sÄ±ndan diplomasi tarihine kara bir leke olarak geÃ§ecek. Ã–te yandan, uluslararasÄ± hukuk ve 'ahlaki zemin' bÃ¼yÃ¼k bir zafer kazanmÄ±ÅŸ oldu. KuÅŸkusuz Filistin'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, barÄ±ÅŸ ve haysiyet mÃ¼cadelesinin tarihinde de tarihi bir an yaÅŸandÄ±. TÃ¼m dÃ¼nya, Filistin ve KudÃ¼s halklarÄ±nÄ±n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stererek, uluslararasÄ± kurallar ve ahlaki ilkelere aykÄ±rÄ± adÄ±mlar atan ABD ve Ä°srail'in insafÄ±na terk edilmeyeceklerini ortaya koydu."
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (Ä°Ä°T), CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan 13 AralÄ±k'ta Ä°stanbul'da bir olaÄŸanÃ¼stÃ¼ zirveye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KalÄ±n, "Zirvede ErdoÄŸan, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n KudÃ¼s konusunu hafife almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve KudÃ¼s ile Harem el Åžerif'e yÃ¶nelik tek taraflÄ± politikalarÄ±n durdurulmasÄ± iÃ§in tÃ¼m imkanlarÄ±n seferber edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±." ifadesini kullandÄ±.
Zirvede ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸinin, Arap ve MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸarak Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika'ya uzandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren KalÄ±n, bÃ¶ylece bir kez daha Ä°srail'in on yÄ±llardÄ±r benimsediÄŸi iÅŸgal, korkutma ve mÃ¼lksÃ¼zleÅŸtirme politikasÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ve ahlaken sorunlu olduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.
Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) Ä°Ä°T ve Ä°Ä°T dÃ¶nem baÅŸkanÄ± TÃ¼rkiye ile sÃ¼recin bir sonraki aÅŸamasÄ±nda etkin bir rol Ã¼stlenmesi gerektiÄŸini belirten KalÄ±n, yazÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:
"Javier Solana'nÄ±n da sÃ¶ylediÄŸi gibi 'Ä°srailliler ve Filistinlileri mÃ¼zakere masasÄ±na dÃ¶ndÃ¼rmenin en iyi yolu, iki tarafÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± eÅŸitlemek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermektir. ABD bunu yapmayacaÄŸÄ± iÃ§in Avrupa BirliÄŸi liderliÄŸi Ã¼stlenmeli ve Filistin Devleti'ni derhal tanÄ±yarak gerektiÄŸi kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj gÃ¶ndermelidir.' Filistin'in AB tarafÄ±ndan tanÄ±nmasÄ±, mÃ¼zakere masasÄ±na Ã§ok ihtiyaÃ§ duyulan adaleti getirecek ve Avrupa'ya gelecek mÃ¼zakerelerde avantaj saÄŸlayacaktÄ±r. AB, Arap BirliÄŸi ve Ä°Ä°T, barÄ±ÅŸ sÃ¼recini canlandÄ±rarak iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n uygulanmasÄ±na gayret etmelidir. BM Genel Kurulu'nda yapÄ±lan oylamadan Ã§Ä±kan aÃ§Ä±k ve net mesaj, KudÃ¼s'Ã¼n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± ve 21. yÃ¼zyÄ±lda korkutma, ÅŸantaj, iÅŸgal ve mÃ¼lksÃ¼zleÅŸtirme politikalarÄ±nÄ±n norm haline gelemeyeceÄŸidir. AyrÄ±ca bu karar, bÃ¶lgedeki temel sorunun Filistin topraklarÄ±nda devam eden Ä°srail iÅŸgali olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izmiÅŸtir. Kutsal topraklara ve OrtadoÄŸu'nun geneline barÄ±ÅŸÄ±n gelebilmesi iÃ§in bu iÅŸgal sona ermelidir."
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'daki TÃ¼rk askeri eÄŸitim merkezi ilk mezunlarÄ±nÄ± verirken, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu, TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti ve halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Sudan ziyaretini deÄŸerlendiren Sudan Ä°ÅŸverenler Konfederasyonu BaÅŸkanÄ± el-Barir, TÃ¼rkiyeâ€™nin Afrikaâ€™ya ilgisinden memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Sudan, Afrikaâ€™ya aÃ§Ä±lmak isteyenler iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsattÄ±r." dedi.
THY, Portekiz'deki Lizbon HavalimanÄ±'nda 2 gÃ¼n sÃ¼recek gÃ¼venlik grevi nedeniyle yolcularÄ±ndan, kalkÄ±ÅŸtan 3,5 saat Ã¶nce havalimanÄ±nda olmalarÄ±nÄ± istedi.
GenÃ§ Ä°HH Ã¼yeleri, Ä°srail hapishanelerinde tutulan Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-CÃ¼neydi'nin sesi olmak iÃ§in, Galatasaray Lisesi Ã¶nÃ¼nden ÅžiÅŸli Camisi'ne sessizce yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
Bu yÄ±l istenilen avcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapamayan balÄ±kÃ§Ä±lar, av sezonunun kÃ¶tÃ¼ gitmesi nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor.
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'a gitti
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "BMGK'da yapÄ±lan oylamadan Ã§Ä±kan aÃ§Ä±k ve net mesaj, KudÃ¼s'Ã¼n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu
Ã–rgÃ¼tÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Siirt merkezli FETÃ– operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 28 askerden 8'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, Ã¼lkesi ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin halen "soÄŸuk" olduÄŸunu belirterek, "Ä°liÅŸkilerin dÃ¼zelmesinin iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, halkÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde girmeleri iÃ§in alÄ±nacak tedbirlere iliÅŸkin genelge yayÄ±mlandÄ±.
Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil UsulÃ¼ HakkÄ±nda Kanun hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re dÃ¼zenlenen Ã¶deme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karÅŸÄ± dava aÃ§ma sÃ¼resi, 1 Ocak'tan itibaren 15 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki bahardan itibaren, uzun zamandÄ±r gÃ¼venlik sebebiyle uygulanan yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± inÅŸallah kaldÄ±rÄ±yoruz." dedi.
Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen ve "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride olan terÃ¶ristin ifadesi doÄŸrultusunda kÄ±rsalda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklar bulundu
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisinin ilk toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nacak kararÄ±n ardÄ±ndan, BAE'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin bulunduÄŸu sokaÄŸÄ±n isminin "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirileceÄŸi bildirildi
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan ikisi Mescid-i Aksa'nÄ±n Kattanin KapÄ±sÄ±'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaÅŸanan olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.
Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±'nda yÃ¼ksek kesimlerde kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur etkili oluyor