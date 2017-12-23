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Avrupa
GÃ¼ncelleme: 16:58, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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Merkel ve Macron'dan "AnlaÅŸmalara uyun" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Merkel ve Macron'dan

Ä°ki lider, Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki ihtilafta, taraflara imzaladÄ±klarÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygulamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela MerkelÂ veÂ Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron,Â Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda ihtilaf iÃ§indeki taraflara imzaladÄ±klarÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygulamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Merkel ve Macron, ortak aÃ§Ä±klamada, Ukraynaâ€™nÄ±n egemenliÄŸine ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±nÄ±n bir ifadesi olarak Minsk AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n tÃ¼mÃ¼yle uygulanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Ä°htilafÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nden baÅŸka bir alternatifin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken iki lider, Ukraynaâ€™nÄ±n doÄŸusunda ateÅŸkes ihlalerinin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, bundan en fazla etkilenen halkÄ±n acÄ±larÄ±nÄ±n azalmasÄ± iÃ§in taraflarÄ±n sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeleri ve imzaladÄ±klarÄ± anlaÅŸmalarÄ± en kÄ±sa zamanda uygulamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

"BU ANLAÅžMANIN Ä°VEDÄ°LÄ°KLE UYGULAMASI LAZIM"

ÃœÃ§lÃ¼ temas grubunda 380â€™e kadar tutuklunun deÄŸiÅŸimi konusunda varÄ±lan anlaÅŸmadan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± ifade eden liderler, "Bu anlaÅŸmanÄ±n ivedilikle uygulamasÄ± lazÄ±m. Bu, Minsk AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulamasÄ±nda bir kilometre taÅŸÄ± olacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Alman ve FransÄ±z liderler, kÄ±rÄ±lgan gÃ¼venlik durumu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ateÅŸkesin istikrarlÄ± hale gelmesi iÃ§in acil ve denetlenebilir adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

UkraynalÄ± ve Rus subaylarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkeziâ€™nin (JCCC) ateÅŸkes anlaÅŸmalarÄ±nda ve Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) gÃ¶zlemcilerine destek verilmesinde Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Merkel ve Macron, Rus subaylarÄ±nÄ±n yeniden JCCCâ€™ye dÃ¶nmelerini talep etti.

AGÄ°T gÃ¶zlemcilerinin gÃ¶revine saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸini de belirten iki lider, bÃ¶lgedeki durumun yanÄ± sÄ±ra taraflarÄ±n taahhÃ¼tlerini uygulamalarÄ±nÄ±n dikkatli ÅŸekilde takip edileceÄŸini kaydetti.



Ä°lgili Konular rusya Ukrayna Almanya fransa macron Merkel
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