Merkel ve Macron'dan

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela MerkelÂ veÂ Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron,Â Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda ihtilaf iÃ§indeki taraflara imzaladÄ±klarÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygulamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Merkel ve Macron, ortak aÃ§Ä±klamada, Ukraynaâ€™nÄ±n egemenliÄŸine ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±nÄ±n bir ifadesi olarak Minsk AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n tÃ¼mÃ¼yle uygulanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
Ä°htilafÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nden baÅŸka bir alternatifin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken iki lider, Ukraynaâ€™nÄ±n doÄŸusunda ateÅŸkes ihlalerinin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, bundan en fazla etkilenen halkÄ±n acÄ±larÄ±nÄ±n azalmasÄ± iÃ§in taraflarÄ±n sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeleri ve imzaladÄ±klarÄ± anlaÅŸmalarÄ± en kÄ±sa zamanda uygulamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
ÃœÃ§lÃ¼ temas grubunda 380â€™e kadar tutuklunun deÄŸiÅŸimi konusunda varÄ±lan anlaÅŸmadan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± ifade eden liderler, "Bu anlaÅŸmanÄ±n ivedilikle uygulamasÄ± lazÄ±m. Bu, Minsk AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulamasÄ±nda bir kilometre taÅŸÄ± olacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Alman ve FransÄ±z liderler, kÄ±rÄ±lgan gÃ¼venlik durumu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ateÅŸkesin istikrarlÄ± hale gelmesi iÃ§in acil ve denetlenebilir adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
UkraynalÄ± ve Rus subaylarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkeziâ€™nin (JCCC) ateÅŸkes anlaÅŸmalarÄ±nda ve Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) gÃ¶zlemcilerine destek verilmesinde Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Merkel ve Macron, Rus subaylarÄ±nÄ±n yeniden JCCCâ€™ye dÃ¶nmelerini talep etti.
AGÄ°T gÃ¶zlemcilerinin gÃ¶revine saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸini de belirten iki lider, bÃ¶lgedeki durumun yanÄ± sÄ±ra taraflarÄ±n taahhÃ¼tlerini uygulamalarÄ±nÄ±n dikkatli ÅŸekilde takip edileceÄŸini kaydetti.
Hindistan ve Pakistan ordularÄ±nÄ±n KeÅŸmir kontrol hattÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 4 Hint askeri Ã¶ldÃ¼
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Ä°ki lider, Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki ihtilafta, taraflara imzaladÄ±klarÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygulamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¶neminde Ã¼lkede terÃ¶r tehdidinin en yÃ¼ksek derecede olduÄŸunu, yaklaÅŸÄ±k 100 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin seferber edildiÄŸini bildirdi
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