TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman Pakistan'da

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zereÂ Pakistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Ä°slamabad'a gittiÄŸi bildirildi.
Kahraman ve beraberindeki heyeti, Nur Han Askeri HavalimanÄ±nda, Pakistan Ticaret ve Tekstil BakanÄ± ve Pakistan-TÃ¼rkiye ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Pervez Malik, Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi BabÃ¼r Girgin ile Pakistan Milli Meclisi Protokol MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Anvar Sail ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik gÃ¶revlileri karÅŸÄ±ladÄ±.
TBMM Kahraman ile TBMM BaÅŸkanvekili YaÅŸar TÃ¼zÃ¼n, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili BÃ¼lent Turan, TÃ¼rkiye-Pakistan ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Muhammet Balta, TBMM Ä°Ã§iÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Celalettin GÃ¼venÃ§, TBMM GÃ¼venlik ve Ä°stihbarat Komisyonu BaÅŸkanÄ± Alpaslan KavaklÄ±oÄŸlu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali KumbuzoÄŸlu ve bazÄ± milletvekilleri de Ä°slamabad'a geldi.
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'daki TÃ¼rk askeri eÄŸitim merkezi ilk mezunlarÄ±nÄ± verirken, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu, TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti ve halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Sudan ziyaretini deÄŸerlendiren Sudan Ä°ÅŸverenler Konfederasyonu BaÅŸkanÄ± el-Barir, TÃ¼rkiyeâ€™nin Afrikaâ€™ya ilgisinden memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Sudan, Afrikaâ€™ya aÃ§Ä±lmak isteyenler iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsattÄ±r." dedi.
THY, Portekiz'deki Lizbon HavalimanÄ±'nda 2 gÃ¼n sÃ¼recek gÃ¼venlik grevi nedeniyle yolcularÄ±ndan, kalkÄ±ÅŸtan 3,5 saat Ã¶nce havalimanÄ±nda olmalarÄ±nÄ± istedi.
GenÃ§ Ä°HH Ã¼yeleri, Ä°srail hapishanelerinde tutulan Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-CÃ¼neydi'nin sesi olmak iÃ§in, Galatasaray Lisesi Ã¶nÃ¼nden ÅžiÅŸli Camisi'ne sessizce yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
Bu yÄ±l istenilen avcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapamayan balÄ±kÃ§Ä±lar, av sezonunun kÃ¶tÃ¼ gitmesi nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor.
TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'a gitti
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "BMGK'da yapÄ±lan oylamadan Ã§Ä±kan aÃ§Ä±k ve net mesaj, KudÃ¼s'Ã¼n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu
Ã–rgÃ¼tÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Siirt merkezli FETÃ– operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 28 askerden 8'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, Ã¼lkesi ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin halen "soÄŸuk" olduÄŸunu belirterek, "Ä°liÅŸkilerin dÃ¼zelmesinin iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, halkÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde girmeleri iÃ§in alÄ±nacak tedbirlere iliÅŸkin genelge yayÄ±mlandÄ±.
Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil UsulÃ¼ HakkÄ±nda Kanun hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re dÃ¼zenlenen Ã¶deme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karÅŸÄ± dava aÃ§ma sÃ¼resi, 1 Ocak'tan itibaren 15 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki bahardan itibaren, uzun zamandÄ±r gÃ¼venlik sebebiyle uygulanan yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± inÅŸallah kaldÄ±rÄ±yoruz." dedi.
Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen ve "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride olan terÃ¶ristin ifadesi doÄŸrultusunda kÄ±rsalda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklar bulundu
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisinin ilk toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nacak kararÄ±n ardÄ±ndan, BAE'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin bulunduÄŸu sokaÄŸÄ±n isminin "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirileceÄŸi bildirildi
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan ikisi Mescid-i Aksa'nÄ±n Kattanin KapÄ±sÄ±'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaÅŸanan olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.
Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±'nda yÃ¼ksek kesimlerde kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur etkili oluyor