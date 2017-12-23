GÃ¼ncelleme: 17:19, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman Pakistan'da





TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'a gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zereÂ Pakistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Ä°slamabad'a gittiÄŸi bildirildi. Kahraman ve beraberindeki heyeti, Nur Han Askeri HavalimanÄ±nda, Pakistan Ticaret ve Tekstil BakanÄ± ve Pakistan-TÃ¼rkiye ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Pervez Malik, Ä°slamabad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi BabÃ¼r Girgin ile Pakistan Milli Meclisi Protokol MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Anvar Sail ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik gÃ¶revlileri karÅŸÄ±ladÄ±. TBMM Kahraman ile TBMM BaÅŸkanvekili YaÅŸar TÃ¼zÃ¼n, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili BÃ¼lent Turan, TÃ¼rkiye-Pakistan ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Muhammet Balta, TBMM Ä°Ã§iÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Celalettin GÃ¼venÃ§, TBMM GÃ¼venlik ve Ä°stihbarat Komisyonu BaÅŸkanÄ± Alpaslan KavaklÄ±oÄŸlu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali KumbuzoÄŸlu ve bazÄ± milletvekilleri de Ä°slamabad'a geldi.

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