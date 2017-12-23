GÃ¼ncelleme: 17:38, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Hamas lideri Heniyye'den yeni Trump uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, Hamas'Ä±nÂ Gazze'de dÃ¼zenlediÄŸi 11. Bilimsel KudÃ¼s KonferansÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "ABD yÃ¶netiminin, (Ä°srail'i) Yahudi devleti olarak tanÄ±yabileceÄŸi, tÃ¼m Yahudi iÅŸgal birimlerinin KudÃ¼s'e ait olduÄŸunu ve Filistinli mÃ¼ltecilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde ilgili kesimlerden elimize ulaÅŸan bazÄ± bilgiler var." dedi. Heniyye, sÃ¶z konusu "ilgili kesimler" hakkÄ±nda ise herhangi bir bilgi vermedi.Â

Filistin'in iÃ§ meselelerinin dÃ¼zeltilmesi ve barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin kapsamlÄ± ÅŸekilde gÃ¶zden geÃ§irilmesi gerektiÄŸini belirten Heniyye, Filistin direniÅŸi Ã¼zerindeki ellerin Ã§ekilmesi gerektiÄŸini ifade etti.

Heniyye, Filistin yÃ¶netiminden de "Ä°srail ile gÃ¼venlik koordinasyonu meselesi ve Oslo AnlaÅŸmasÄ± konusunda net bir tutum sergilemesini" talep etti.

Ä°srail'in KudÃ¼s'teki her tÃ¼rlÃ¼ uygulamasÄ±nÄ±n boÅŸ ve geÃ§ersiz olduÄŸunu vurgulayan Heniyye, "KudÃ¼s, Filistin devletinin siyasi, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dini ve Ã¶zgÃ¼r dÃ¼nyanÄ±n insani baÅŸkentidir." ifadesini kullandÄ±.