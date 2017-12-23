GÃ¼ncelleme: 17:57, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

BalÄ±kÃ§Ä±lar bu sezon hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kozlu Su ÃœrÃ¼nleri Kooperatifi BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Kayhan, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l kÃ¶tÃ¼ bir sezon geÃ§irdiklerini sÃ¶yledi.

BalÄ±ÄŸÄ±n az olmasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k nedeninin denizin soÄŸumamasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kayhan, "Deniz Ä±sÄ±sÄ±nÄ± hala koruyor. BalÄ±k soÄŸuk denizleri tercih eder. Genellikle 'Kar yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± zaman hamsi gelir.' derler. BÃ¶yle bir tabir vardÄ±r. BalÄ±klar, soÄŸuk suda bir araya gelir veÂ avlanmasÄ± daha fazla olur." diye konuÅŸtu.

Kayhan, azÂ balÄ±kÂ olmasÄ±nÄ±n diÄŸer nedeninin kÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra, aÅŸÄ±rÄ± ve zamansÄ±z avcÄ±lÄ±ktan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"GeÃ§miÅŸte bu kadar tekne, cihazlar yoktu. Mart ve nisana kadar hamsi avlanÄ±yordu. Åžimdi kasÄ±mÄ±n sonunda balÄ±k bitiyor. Tekneler, karÄ±n dÃ¼ÅŸmesine fÄ±rsat bÄ±rakmÄ±yorlar. AÅŸÄ±rÄ± avlanmadan kaynaklanÄ±yor. Yani av Ã¼zerinde baskÄ±nÄ±n olmasÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. Avlanan hamsi Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nde deÄŸil. Bu sene hiÃ§ istavrit yok. Bu tÃ¼r nedenlerden seneye biz hamsi yiyemeyeceÄŸiz. Denizlerimize sahip Ã§Ä±kalÄ±m. Avlanmaya kota getirmezsek gelecek nesillere hiÃ§bir ÅŸey bÄ±rakamayacaÄŸÄ±z. Bu sene yiyeceÄŸiz, seneye hiÃ§ balÄ±k yiyemeyeceÄŸiz. Nesillerimiz balÄ±klarÄ± ancak ansiklopedilerde, kitaplarda gÃ¶recek. BalÄ±k nesli azalmaya baÅŸladÄ±."

Ä°nsanlarÄ±n tezgahlarda az miktarda balÄ±k bulacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kayhan, "Bir tek dip balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± olacak. Mezgit balÄ±ÄŸÄ± yiyebilirler. Ä°stavrit olursa onu yiyebilirler. DiÄŸer balÄ±klarÄ± unutalÄ±m. Hamsimiz de yok." dedi.

Kayhan, tezgahlarda balÄ±k fiyatlarÄ±nÄ±n geÃ§miÅŸ yÄ±llara gÃ¶re yÃ¼ksek olduÄŸunu vurgulayarak, hamsinin 15 ila 20 lira, mezgitin 20 lira, istavritin 15 ila 20 lira, palamutun ise adedinin 25 liradan alÄ±cÄ± bulduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.Â