Ä°srail hapishanelerindeki Filistinliler iÃ§in sessiz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ

GenÃ§ Ä°HHÂ Ã¼yeleri, Ä°srail hapishanelerinde tutulanÂ Ahed et-TamimiÂ veÂ Fevzi el-CÃ¼neydi'nin sesi olmak iÃ§in, sessiz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Galatasaray Lisesi Ã¶nÃ¼nde toplanan kalabalÄ±k, Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-CÃ¼neydi iÃ§in TÃ¼rkÃ§e, Ä°ngilizce, ArapÃ§a ve Ä°branice Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k isteyen dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±. Buradan tek sÄ±ra halinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe baÅŸlayan grup, ÅžiÅŸli Camisi'ne geldi.
Cami Ã¶nÃ¼nde toplanan kalabalÄ±ÄŸa konuÅŸanÂ Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu Ã¼yesi ve avukat GÃ¼lden SÃ¶nmez,Â Fevzi el-CÃ¼neydi'nin askeri mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan bir Ã§ocuk olduÄŸunu ve bÃ¶yle bir durumun dÃ¼nyada Ã¶rneÄŸinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
CÃ¼neydi'nin Ä°srail tarafÄ±ndan defalarca askeri mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her seferinde gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve terÃ¶rle yargÄ±lamaya kalkÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SÃ¶nmez, "Biz biliyoruz ki, bu iki Ã§ocuÄŸumuzun dÄ±ÅŸÄ±nda yÃ¼zlerce Filistinli Ã§ocuk aynÄ± muameleye maruz kalmakta. Ä°srail, tuttuÄŸu Filistinli Ã§ocuklarÄ± ezmek, onlarÄ±n mÃ¼cadele azmini kÄ±rmak adÄ±na yetiÅŸkinlerle deÄŸil Ã§ocuklarla mÃ¼cadele ederek, onlara zindanlarda iÅŸkence yapmakta. Tutulup serbest bÄ±rakÄ±lan Ã§ocuklarÄ±n ne tÃ¼r iÅŸkencelere maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya biliyor." dedi.
SÃ¶nmez, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) kararlarÄ±na ve uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ±na raÄŸmen, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Filistinli Ã§ocuklara dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde iÅŸkence yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-CÃ¼neydi'nin duruÅŸmasÄ±nÄ±n olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.
Tamimi ve CÃ¼neydi gibi hikayesi bilmeyen yÃ¼zlerce Filistinli Ã§ocuÄŸun bulunduÄŸunu belirten SÃ¶nmez, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Biz bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸle aslÄ±nda sessizce ÅŸunu haykÄ±rdÄ±k, bu Ã§ocuklar sahipsiz deÄŸil. Filistinli Ã§ocuklar bÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã§ocuklarÄ±dÄ±r. Bu Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±betlerini takip edeceÄŸiz. Bizim buradan Ã§aÄŸrÄ±mÄ±z; eÄŸer Ä°srail, bu andan itibaren mahkemeye dahi Ã§Ä±karmadan Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± serbest bÄ±rakmazsa ve tutuklama kararÄ±nÄ± devam ettirirse, bundan sonra her anÄ±mÄ±z bÃ¼tÃ¼n Filistinli Ã§ocuklar iÃ§in eylem anÄ± olacaktÄ±r. Filistinli Ã§ocuklarÄ± tutan, Ã¶zellikle Fevzi el-CÃ¼neydi'yi alÄ±p gÃ¶tÃ¼ren yÃ¼zleri ve kimlikleri belli olan Ä°srail askerlerinin yakalanmalarÄ± ve dÃ¼nyanÄ±n herhangi bir yerinde yargÄ±lanmalarÄ± iÃ§in uluslararasÄ± mekanizmalarÄ± gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz."
GenÃ§ Ä°HH Genel BaÅŸkanÄ± Fatih YazÄ±cÄ± ise Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-CÃ¼neydi'nin Ä°srail tarafÄ±ndan keyfi olarak esir tutulmalarÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in bu sessiz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail'in yaptÄ±ÄŸÄ± her eyleme cevap verildikÃ§e korkup geri Ã§ekileceÄŸini belirten YazÄ±cÄ±, "Bir yÄ±l Ã¶nce yine aralÄ±k ayÄ±nda ezanÄ± yasaklamak istemiÅŸlerdi. Biz yine kardeÅŸlerimizle Ä°srail KonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde eylem yaptÄ±k. TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyada yapÄ±lan eylemlerden dolayÄ± Ä°srail bu kararÄ± uygulamayÄ± erteledi ve sonra rafa kaldÄ±rdÄ±. BugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sessiz ama etkili eylem yerine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–zellikle yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ istikametimizde de yerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyoruz. Bu gÃ¼zergahÄ± boÅŸuna seÃ§medik." diye konuÅŸtu.
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GenÃ§ Ä°HH Ã¼yeleri, Ä°srail hapishanelerinde tutulan Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-CÃ¼neydi'nin sesi olmak iÃ§in, Galatasaray Lisesi Ã¶nÃ¼nden ÅžiÅŸli Camisi'ne sessizce yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
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