GÃ¼ncelleme: 19:34, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

THY'den Lizbon'daki yolculara uyarÄ±



Foto: ArÅŸiv

THY, Portekiz'deki Lizbon HavalimanÄ±'nda 2 gÃ¼n sÃ¼recek gÃ¼venlik grevi nedeniyle yolcularÄ±ndan, kalkÄ±ÅŸtan 3,5 saat Ã¶nce havalimanÄ±nda olmalarÄ±nÄ± istedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸindenÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Lizbon'daki grev nedeniyle bu havalimanÄ± kalkÄ±ÅŸlÄ± seferlerle hareket edecek yolculara duyuruda bulunulduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Portekiz Lizbon HavalimanÄ±â€™nda, 24.12.2017 tarihinde, saat 00.00 itibariyle baÅŸlayÄ±p, 25.12.2017 tarihinde saat 23.59â€™da sona erecek olan gÃ¼venlik grevi nedeniyle, bu sÃ¼re zarfÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiniz Lizbon HavalimanÄ± kalkÄ±ÅŸlÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n 3,5 saat Ã¶ncesinde havalimanÄ±nÄ±zda olmanÄ±z Ã¶nem arz etmektedir. GÃ¶stereceÄŸiniz hassassiyet iÃ§in ÅŸimdiden teÅŸekkÃ¼r eder, iyi uÃ§uÅŸlar dileriz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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