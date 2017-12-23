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Dış Politika
Güncelleme: 20:33, 23 Aralık 2017 Cumartesi

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'Sudan, Afrika’ya açılmak isteyenler için önemli bir fırsattır'
'Sudan, Afrika’ya açılmak isteyenler için önemli bir fırsattır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini değerlendiren Sudan İşverenler Konfederasyonu Başkanı el-Barir, Türkiye’nin Afrika’ya ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Sudan, Afrika’ya açılmak isteyenler için önemli bir fırsattır." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sudan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Saud el-Barir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrikat emasları kapsamında resmi ziyarette bulunacağı Sudan'ın Afrika'ya açılmak isteyenler için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

El-Barir, Erdoğan'ın Sudan ziyaretini Sudan Haber Ajansı’na (SUNA) değerlendirdi. Yaklaşık 200 işadamıyla yapılacak ziyaretin iki ülke arasında ekonomik, ticari ve yatırım alanında ilişkileri arttıracağını dile getiren el-Barir, Sudan’daki özel sektörün Türk firmalarla yatırım ortaklığına hazır olduğunun aktardı. El-Barir, taraflar arasında birçok alanda anlaşmalar imzalanarak ilişkileri engelleyen etkenlerin ortadan kalkacağını ifade ederek ziyaretin Sudan iş dünyasınca merakla beklendiğini söyledi.

Türkiye’nin Afrika’ya olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade eden el-Barir, "Sudan, Afrika’ya açılmak isteyenler için önemli bir fırsattır." dedi.

Sudanlı ekonomist Haysam Muhammed Fatih de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyaretinin iki ülkeye yeni ufaklar açacağına işaret ederek "Ziyaret, Türk firmaların Sudan’a yapacağı yatırımlar için altın bir fırsattır. Sudanlı firmalar yatırım ortaklığı projelerinde Türkiye'nin tecrübe ve teknolojisinden yararlanacaktır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24-27 Aralık'ta Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyarete bulunacak.

"TÜRKİYE-ÇAD İLİŞKİLERİ" PANELİ

Öte yandan, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Çad'ın başkenti Encemine'deki "Masion de la Femme" Kültür Merkezinde "Türkiye-Çad İlişkileri" konulu panel düzenlendi. Panele, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Türkiye Maarif Vakfı Encemine Koordinatörü Suat Atalan, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu yetkilisi katıldı.

Panelistlerden Kral Faysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Salih Eyüp, Türkiye-Çad ilişkilerinin ilk kez 16. yüzyılda başladığını fakat bu ilişkinin 1912 yılında kesildiğini söyledi.

Kral Faysal Üniversitesi Siyaset ve Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abid Mustafa el-Beşir de ülkesinde Türk mallarına karşı büyük bir güven olduğuna dikkati çekerek "Çad'da bir ticari mal Türk menşeli ise kaliteli olarak görülmektedir. Türkiye, dünyadaki mazlumlara sahip çıkıyor. Arakanlı Müslümanlara sıcak yemek dağıtıyor ve bunu yapan başka bir ülke yok." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin Afrika açılımı hakkında ise Beşir, "Batılı ülkeler, Türkiye'nin Afrika'da ilerlemesini engellemeye çalışıyor ancak Türkiye diğer ülkeler gibi buraya altın için değil yatırım ve yardım için geliyor." dedi.



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