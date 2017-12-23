Suriyeli muhaliflerden Hristiyanlar iÃ§in hassasiyet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Hama'nÄ±n kuzey kÄ±rsalÄ±ndaÂ Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO)Â Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaÂ BeÅŸÅŸar Esad rejimiÂ ve DEAÅž'Ä±n ilerleme giriÅŸimlerine karÅŸÄ± savaÅŸan muhalif CeyÅŸÃ¼l Ä°zze grubu, rejimle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bÃ¶lgelerdeki HristiyanlarÄ±n dini ayinlerini gÃ¼venli ÅŸekilde yapmalarÄ± konusunda grup Ã¼yelerini uyardÄ±.
Grubun sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸan yÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle komÅŸuluÄŸun Ã¶nemine deÄŸinilerek, "CeyÅŸÃ¼l Ä°zze olarak, Ã§atÄ±mÄ±z altÄ±nda nÃ¶bet tutulan noktalarda ve topÃ§u birliklerindeki bÃ¼tÃ¼n gÃ¼Ã§lerimize, bÃ¶lgedeki (HristiyanlarÄ±n) komÅŸularÄ±mÄ±zÄ±n dini ayinlerini yerine getirmeleri iÃ§in sakin olmalarÄ± ve rejimin provakasyonlarÄ±na yanÄ±t vermemeleri konusunda Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Hama'daki Hristiyanlar yoÄŸunlukla Maharda ve Kastal BurÃ§ bÃ¶lgesinde yaÅŸÄ±yor.
Resmi olmayan rakamlara gÃ¶re, 2011'de 22-23 milyon nÃ¼fusun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Suriye'de, Hristiyanlar toplam nÃ¼fusun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 5-8'ini oluÅŸturuyordu. Ancak yaÅŸanan iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸma ve gÃ¶Ã§ler yÃ¼zÃ¼nden bu oranÄ±n Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azaldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Ãœlkedeki Hristiyanlar yoÄŸun olarak Åžam'Ä±n Seydnaya ve Malula ilÃ§eleri ile Suveyda, Haseke (SÃ¼ryaniler), Humus ve Lazkiye illerinde yaÅŸÄ±yor.
Halep'te ise aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak etnik kÃ¶keni Arap olmayan Hristiyanlar bulunuyor.
Hindistan ve Pakistan ordularÄ±nÄ±n KeÅŸmir kontrol hattÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 4 Hint askeri Ã¶ldÃ¼
Cezayir'in Ä°slami eÄŸilimli en bÃ¼yÃ¼k partisi BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi eski baÅŸkanÄ± Abdulrezzak Mukri yeniden parti baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™te dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±, Ä°srail mahkemesince kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Endonezyaâ€™nÄ±n Bali AdasÄ±â€™ndaki Agung YanardaÄŸÄ±'nÄ±n yeniden kÃ¼l ve duman pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Suriye'nin Hama ilinin kuzey kÄ±rsalÄ±ndaki askeri muhalifler, bÃ¶lgedeki HristiyanlarÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde dini ayinlerini yerine getirebilmeleri iÃ§in hassasiyet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s konusunda yeni aÃ§Ä±klamalar yapabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bilgiler bulunduÄŸunu bildirdi
Ä°ki lider, Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki ihtilafta, taraflara imzaladÄ±klarÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygulamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¶neminde Ã¼lkede terÃ¶r tehdidinin en yÃ¼ksek derecede olduÄŸunu, yaklaÅŸÄ±k 100 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin seferber edildiÄŸini bildirdi
Uzayda baÄŸlantÄ±sÄ±z ve serbestÃ§e dolaÅŸan ilk insan unvanÄ±na sahip AmerikalÄ± astronot Bruce McCandless'in, 80 yaÅŸÄ±nda California'da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili, "FÄ±rtÄ±na bulutlarÄ± Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±yor." dedi.
SNHR, Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yer alan Etarib ilÃ§esinde, pazar yerine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu
Arhus Ãœniversitesinden Prof. Dr. KÃ¼hle'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 2006'da 115 caminin bulunduÄŸu Ã¼lkede 2017 itibarÄ±yla bu sayÄ± 170'e yÃ¼kseldi
Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralanan 28 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Åžerif el-Abd ÅžlaÅŸ'Ä±n bugÃ¼n ÅŸehit olduÄŸu haberi geldi
Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 45'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± KoÃ§karov, 2018'de GSYH'nin yÃ¼zde 5,9 bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti
Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n nehre dÃ¼ÅŸmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 32 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi