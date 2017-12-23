GÃ¼ncelleme: 22:31, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Suriyeli muhaliflerden Hristiyanlar iÃ§in hassasiyet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hama'nÄ±n kuzey kÄ±rsalÄ±ndaÂ Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO)Â Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaÂ BeÅŸÅŸar Esad rejimiÂ ve DEAÅž'Ä±n ilerleme giriÅŸimlerine karÅŸÄ± savaÅŸan muhalif CeyÅŸÃ¼l Ä°zze grubu, rejimle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bÃ¶lgelerdeki HristiyanlarÄ±n dini ayinlerini gÃ¼venli ÅŸekilde yapmalarÄ± konusunda grup Ã¼yelerini uyardÄ±.

Grubun sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸan yÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle komÅŸuluÄŸun Ã¶nemine deÄŸinilerek, "CeyÅŸÃ¼l Ä°zze olarak, Ã§atÄ±mÄ±z altÄ±nda nÃ¶bet tutulan noktalarda ve topÃ§u birliklerindeki bÃ¼tÃ¼n gÃ¼Ã§lerimize, bÃ¶lgedeki (HristiyanlarÄ±n) komÅŸularÄ±mÄ±zÄ±n dini ayinlerini yerine getirmeleri iÃ§in sakin olmalarÄ± ve rejimin provakasyonlarÄ±na yanÄ±t vermemeleri konusunda Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hama'daki Hristiyanlar yoÄŸunlukla Maharda ve Kastal BurÃ§ bÃ¶lgesinde yaÅŸÄ±yor.

Resmi olmayan rakamlara gÃ¶re, 2011'de 22-23 milyon nÃ¼fusun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Suriye'de, Hristiyanlar toplam nÃ¼fusun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 5-8'ini oluÅŸturuyordu. Ancak yaÅŸanan iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸma ve gÃ¶Ã§ler yÃ¼zÃ¼nden bu oranÄ±n Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azaldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Ãœlkedeki Hristiyanlar yoÄŸun olarak Åžam'Ä±n Seydnaya ve Malula ilÃ§eleri ile Suveyda, Haseke (SÃ¼ryaniler), Humus ve Lazkiye illerinde yaÅŸÄ±yor.

Halep'te ise aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak etnik kÃ¶keni Arap olmayan Hristiyanlar bulunuyor.