Bali AdasÄ±'nda Agung YanardaÄŸÄ±'ndaki hareketlilik

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG),Â yanardaÄŸda meydana gelen kÃ¼Ã§Ã¼k birÂ patlamayla Ã§Ä±kan kÃ¼l ve dumanÄ±n 2 bin 500 metre yÃ¼ksekliÄŸe ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ulusal Afet ZararlarÄ±nÄ± Azaltma AjansÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sutopo Purwo Nugroho da en yÃ¼ksek alarm seviyesinin, yanardaÄŸÄ±n sadece 10 kilometrelik Ã§apÄ±nda geÃ§erli olduÄŸunu ve bu alanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tehlike bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Nugroho, 4. seviyedeki bir yanardaÄŸda enerji salÄ±nÄ±mÄ±na baÄŸlÄ± olarak sÄ±klÄ±kla patlamalar yaÅŸanmasÄ±nÄ±n olaÄŸan olduÄŸunu belirterek, bunun endiÅŸelenilmesi gereken bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Ãœlkenin en Ã§ok turist Ã§eken bÃ¶lgesi Bali AdasÄ±'ndakiÂ Agung YanardaÄŸÄ±Â en son 1963'te patlamÄ±ÅŸ ve yaklaÅŸÄ±k bin 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Hindistan ve Pakistan ordularÄ±nÄ±n KeÅŸmir kontrol hattÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 4 Hint askeri Ã¶ldÃ¼
Cezayir'in Ä°slami eÄŸilimli en bÃ¼yÃ¼k partisi BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi eski baÅŸkanÄ± Abdulrezzak Mukri yeniden parti baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™te dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±, Ä°srail mahkemesince kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Endonezyaâ€™nÄ±n Bali AdasÄ±â€™ndaki Agung YanardaÄŸÄ±'nÄ±n yeniden kÃ¼l ve duman pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Suriye'nin Hama ilinin kuzey kÄ±rsalÄ±ndaki askeri muhalifler, bÃ¶lgedeki HristiyanlarÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde dini ayinlerini yerine getirebilmeleri iÃ§in hassasiyet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s konusunda yeni aÃ§Ä±klamalar yapabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bilgiler bulunduÄŸunu bildirdi
Ä°ki lider, Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki ihtilafta, taraflara imzaladÄ±klarÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygulamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¶neminde Ã¼lkede terÃ¶r tehdidinin en yÃ¼ksek derecede olduÄŸunu, yaklaÅŸÄ±k 100 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin seferber edildiÄŸini bildirdi
Uzayda baÄŸlantÄ±sÄ±z ve serbestÃ§e dolaÅŸan ilk insan unvanÄ±na sahip AmerikalÄ± astronot Bruce McCandless'in, 80 yaÅŸÄ±nda California'da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili, "FÄ±rtÄ±na bulutlarÄ± Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±yor." dedi.
SNHR, Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yer alan Etarib ilÃ§esinde, pazar yerine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu
Arhus Ãœniversitesinden Prof. Dr. KÃ¼hle'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 2006'da 115 caminin bulunduÄŸu Ã¼lkede 2017 itibarÄ±yla bu sayÄ± 170'e yÃ¼kseldi
Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralanan 28 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Åžerif el-Abd ÅžlaÅŸ'Ä±n bugÃ¼n ÅŸehit olduÄŸu haberi geldi
Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 45'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± KoÃ§karov, 2018'de GSYH'nin yÃ¼zde 5,9 bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti
Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n nehre dÃ¼ÅŸmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 32 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi