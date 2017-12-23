GÃ¼ncelleme: 23:30, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Bali AdasÄ±'nda Agung YanardaÄŸÄ±'ndaki hareketlilik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG),Â yanardaÄŸda meydana gelen kÃ¼Ã§Ã¼k birÂ patlamayla Ã§Ä±kan kÃ¼l ve dumanÄ±n 2 bin 500 metre yÃ¼ksekliÄŸe ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ulusal Afet ZararlarÄ±nÄ± Azaltma AjansÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sutopo Purwo Nugroho da en yÃ¼ksek alarm seviyesinin, yanardaÄŸÄ±n sadece 10 kilometrelik Ã§apÄ±nda geÃ§erli olduÄŸunu ve bu alanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tehlike bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Nugroho, 4. seviyedeki bir yanardaÄŸda enerji salÄ±nÄ±mÄ±na baÄŸlÄ± olarak sÄ±klÄ±kla patlamalar yaÅŸanmasÄ±nÄ±n olaÄŸan olduÄŸunu belirterek, bunun endiÅŸelenilmesi gereken bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ãœlkenin en Ã§ok turist Ã§eken bÃ¶lgesi Bali AdasÄ±'ndakiÂ Agung YanardaÄŸÄ±Â en son 1963'te patlamÄ±ÅŸ ve yaklaÅŸÄ±k bin 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.