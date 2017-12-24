GÃ¼ncelleme: 01:15, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

KudÃ¼s'te gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± kefaletle serbest

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail polisiÂ tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesinde dÃ¼n yaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±Â bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± Ä°srail mahkemesince kefalet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

BatÄ±Â KudÃ¼s'teki Ä°srail Sulh Ceza Mahkemesine Ã§Ä±karÄ±lan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±Â Abdullah KÄ±zÄ±lÄ±rmak, Mehmet GargÄ±lÄ±Â veÂ Adem KoÃ§'un, 1 Ocak 2018 tarihine kadar Mescid-i Aksa'nÄ±n bulunduÄŸu, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n surlarla Ã§evrili Eski Åžehir bÃ¶lgesine giriÅŸleri de yasaklandÄ±.Â

KÄ±zÄ±lÄ±rmak ile GargÄ±lÄ± 5'er bin ÅŸekel (5 bin 463 lira), KoÃ§ ise 11 bin ÅŸekel (12 bin 20 lira) kefalet Ã¶demeye mahkum edildi.Â

TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, Ä°srail Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Sivil Savunma Birimi tarafÄ±ndan saÄŸlanan avukatlar Umeyr Ahmed Merrid, Nemir Ä°dilbi ve Elia Teodori tarafÄ±ndan savunuldu.Â

Umeyr Ahmed Merrid, mahkemenin sonunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail polisinin, soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamlamak iÃ§in mahkemeden TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin 4 gÃ¼n uzatÄ±lmasÄ± talebinde bulunduÄŸunu belirterek, savunma makamÄ± olarak kendilerinin bu talebin haklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± mahkemeye bildirdiklerini ifade etti.Â

MÃ¼vekkillerinin kendilerine yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ± kabul etmediklerini belirten Merrid, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ä°srail polisinin kÃ¶tÃ¼ muamelesine maruz kaldÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki savunmalarÄ±nÄ±n Ä°srail mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸini kaydetti.Â

Merrid, Ä°srailli yargÄ±cÄ±n polisten baÅŸka TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± normal prosedÃ¼rÃ¼ uygulamalarÄ± ve mahkemeye getirmemelerini talep ederek, gÃ¶zaltÄ±ndaki TÃ¼rklerin kefalet ve Eski Åžehir'e girmemeleri ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸini belirtti.Â Â

YEREL VE ULUSLARARASI BASIN Ä°LGÄ° GÃ–STERDÄ°

TÃ¼rkiye'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile KudÃ¼s BaÅŸkonsolosluÄŸundan yetkililerinin de takip ettiÄŸi mahkemeye, BelÃ§ika'nÄ±n diplomatik misyonundan herhangi bir yetkili katÄ±lmazken, yerel ve uluslararasÄ± basÄ±nÄ±n ilgi gÃ¶sterdiÄŸi gÃ¶zlendi.Â

Ä°srail polisi tarafÄ±ndan cuma gÃ¼nÃ¼ akÅŸam namazÄ±ndan sonra Mescid-i Aksa'nÄ±n Kattanin (PamukÃ§ular) KapÄ±sÄ±'nda yaÅŸanan arbedede gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Abdullah KÄ±zÄ±lÄ±rmak ile Mehmet GargÄ±lÄ±'nÄ±n aynÄ± zamanda BelÃ§ika vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunuyor.Â

Adem KoÃ§ isimli TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n da aynÄ± gÃ¼n daha Ã¶nceki saatlerde iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesinde yaÅŸanan olaylarda Ä°srail polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.