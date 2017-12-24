GÃ¼ncelleme: 01:45, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Mukri yeniden BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi BaÅŸkanÄ± oldu





Cezayir'in Ä°slami eÄŸilimli en bÃ¼yÃ¼k partisi BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi eski baÅŸkanÄ± Abdulrezzak Mukri yeniden parti baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Cezayir'in Ä°slami eÄŸilimli en bÃ¼yÃ¼k partisiÂ BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kendini feshederek Hareketin Ã§atÄ±sÄ± altÄ±na giren DeÄŸiÅŸim Cephesi'yle aylar Ã¶nce imzalanan anlaÅŸmadaki dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ liderlik gereÄŸi Mukri, partinin yeniden baÅŸkanÄ± oldu. Mukri'nin, DeÄŸiÅŸim Cephesi lideri Abdulmecid MunasÄ±ra'nÄ±n yerine geldiÄŸi ifade edildi. Ä°ki partinin belirlediÄŸi yol haritasÄ± ise MunasÄ±ra'nÄ±n, BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi'ne 5 ay liderlik yapmasÄ±nÄ± daha sonra yÃ¶netimi tekrar Mukri'ye devretmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu. AnlaÅŸmaya gÃ¶re, MunasÄ±ra'nÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resi bu yÄ±l sonunda bitiyor. Mukri de 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n MayÄ±s ayÄ±na kadar gÃ¶revde kalacak.

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