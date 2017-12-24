GÃ¼ncelleme: 02:20, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Hindistan-Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 4 Hint askeri Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan ordusundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Rajouri bÃ¶lgesinde yaÅŸananÂ Ã§atÄ±ÅŸmada 4 Hint askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

BÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi.

Hindistan ile Pakistan arasÄ±ndaki KeÅŸmir kontrol hattÄ±nda iki Ã¼lke askerleri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar, KeÅŸmir'deki gerilimin tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± 2016 sonundan bu yana sÄ±k sÄ±k yaÅŸanÄ±yor. Ä°ngiltere'den baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ± 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma konusu olan Cammu KeÅŸmir'de yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nda 70 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Cammu KeÅŸmir'deki MÃ¼slÃ¼man direniÅŸ gruplarÄ±, 1989'dan bu yana baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ya da Pakistan'a baÄŸlanmak iÃ§in eylem yapÄ±yor.