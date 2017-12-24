Hindistan-Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 4 Hint askeri Ã¶ldÃ¼

Hindistan ordusundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Rajouri bÃ¶lgesinde yaÅŸananÂ Ã§atÄ±ÅŸmada 4 Hint askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
BÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi.
Hindistan ile Pakistan arasÄ±ndaki KeÅŸmir kontrol hattÄ±nda iki Ã¼lke askerleri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar, KeÅŸmir'deki gerilimin tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± 2016 sonundan bu yana sÄ±k sÄ±k yaÅŸanÄ±yor. Ä°ngiltere'den baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazandÄ±klarÄ± 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma konusu olan Cammu KeÅŸmir'de yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nda 70 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Cammu KeÅŸmir'deki MÃ¼slÃ¼man direniÅŸ gruplarÄ±, 1989'dan bu yana baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ya da Pakistan'a baÄŸlanmak iÃ§in eylem yapÄ±yor.
Hindistan ve Pakistan ordularÄ±nÄ±n KeÅŸmir kontrol hattÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 4 Hint askeri Ã¶ldÃ¼
Cezayir'in Ä°slami eÄŸilimli en bÃ¼yÃ¼k partisi BarÄ±ÅŸ Toplumu Hareketi eski baÅŸkanÄ± Abdulrezzak Mukri yeniden parti baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™te dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±, Ä°srail mahkemesince kefaletle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Endonezyaâ€™nÄ±n Bali AdasÄ±â€™ndaki Agung YanardaÄŸÄ±'nÄ±n yeniden kÃ¼l ve duman pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Suriye'nin Hama ilinin kuzey kÄ±rsalÄ±ndaki askeri muhalifler, bÃ¶lgedeki HristiyanlarÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde dini ayinlerini yerine getirebilmeleri iÃ§in hassasiyet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s konusunda yeni aÃ§Ä±klamalar yapabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bilgiler bulunduÄŸunu bildirdi
Ä°ki lider, Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki ihtilafta, taraflara imzaladÄ±klarÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygulamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¶neminde Ã¼lkede terÃ¶r tehdidinin en yÃ¼ksek derecede olduÄŸunu, yaklaÅŸÄ±k 100 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin seferber edildiÄŸini bildirdi
Uzayda baÄŸlantÄ±sÄ±z ve serbestÃ§e dolaÅŸan ilk insan unvanÄ±na sahip AmerikalÄ± astronot Bruce McCandless'in, 80 yaÅŸÄ±nda California'da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili, "FÄ±rtÄ±na bulutlarÄ± Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±yor." dedi.
SNHR, Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yer alan Etarib ilÃ§esinde, pazar yerine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu
Arhus Ãœniversitesinden Prof. Dr. KÃ¼hle'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 2006'da 115 caminin bulunduÄŸu Ã¼lkede 2017 itibarÄ±yla bu sayÄ± 170'e yÃ¼kseldi
Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralanan 28 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Åžerif el-Abd ÅžlaÅŸ'Ä±n bugÃ¼n ÅŸehit olduÄŸu haberi geldi
Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 45'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± KoÃ§karov, 2018'de GSYH'nin yÃ¼zde 5,9 bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti
Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n nehre dÃ¼ÅŸmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 32 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi