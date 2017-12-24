Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'daki TÃ¼rk askeri eÄŸitim merkezi ilk mezunlarÄ±nÄ± verdi.
Merkezde gerÃ§ekleÅŸtirilen tÃ¶rene Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu, hÃ¼kÃ¼met yetkilileri, Somalili ve TÃ¼rk komutanlar ile TÃ¼rkiye'nin MogadiÅŸu BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Olgan Bekar katÄ±ldÄ±.
Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Askeri alan da dahil olmak Ã¼zere her alanda verdikleri destekten Ã¶tÃ¼rÃ¼ TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti ve halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum." dedi.
Merkezden mezun olan 150 subayÄ±n Somali ordusu iÃ§in "zafer" anlamÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkileri yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Fermacu, mezunlara seslenerek, vatanÄ±n ile halkÄ±n sahada ve terÃ¶rle mÃ¼cadelede onlardan beklentileri olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Fermacu, "Ulusal ideolojiyle silahlanmÄ±ÅŸ bir ordu ile dikteyi reddederek ve Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±zÄ± tanÄ±mlayarak dÃ¼nyadaki rolÃ¼mÃ¼zÃ¼ geri kazanmak iÃ§in saflarÄ±mÄ±zÄ± birleÅŸtirme vakti gelmiÅŸtir." diye konuÅŸtu.
Somali Genelkurmay BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Abdiveli Jama Gorod, da TÃ¼rk askeri eÄŸitim merkezinin gÃ¼Ã§lÃ¼ ordu eÄŸitimi iÃ§in Ã¶nemli bir rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mezunlarÄ±n, Ã¼lkeyi terÃ¶ristlere karÅŸÄ± savunmak iÃ§in sarfedilen gÃ¼venlik Ã§abalarÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Gorod, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venilir bir ortak olduÄŸunu ve baÅŸta askeri alan olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'den sÃ¼reklilik arz eden bir destek gÃ¶rdÃ¼klerini ifade etti.Â
TÃ¼rk askeri eÄŸitim merkezi BaÅŸkanÄ± Yasin KalÄ±n, mezun olan subaylara, iÃ§tenlikle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, Ã¼lke gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik tehditlere karÅŸÄ± savunma oluÅŸturarak Somalililere hizmet etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
KalÄ±n, merkezin daha Ã§ok mezun vermeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Somali ordusunu eÄŸitmek Ã¼zere kurulan TÃ¼rk askeri eÄŸitim merkezi eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'daki TÃ¼rk askeri eÄŸitim merkezi ilk mezunlarÄ±nÄ± verirken, Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu, TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti ve halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti
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