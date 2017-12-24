TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 24 AralÄ±k 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan, resmi ziyarette bulunacaÄŸÄ± Sudan'a hareket edecek.
- ErdoÄŸan, Sudan'da resmi karÅŸÄ±lama tÃ¶reninin ardÄ±ndan mevkidaÅŸÄ± Ã–mer El-BeÅŸir ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan El-BeÅŸir, ErdoÄŸan'a YÃ¼ksek Devlet NiÅŸanÄ± takdim edecek.
- AnlaÅŸmalarÄ±n imzalanmasÄ± ve iki cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± ErdoÄŸan, Sudan Meclisiâ€™ne hitap edecek.
- ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± El-BeÅŸir'in, onuruna vereceÄŸi akÅŸam yemeÄŸine de katÄ±lacak.
(Ankara/10.00/Sudan)
2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak, valilikler ile Kilis Belediyesini ziyaret edecek.
(AdÄ±yaman/13.00/14.30/Kilis/16.00/17.30/18.15)Â Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Killiler KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Mevlid-i Åžerif ve anma programÄ±na, Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Kongresi ile Bal-GÃ¶Ã§ 17. OlaÄŸan Genel Kurulu'na katÄ±lacak.
(Bursa/10.30/12.00/13.00)Â Â
EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TÃ¼rkiye Dil ve Edebiyat DerneÄŸinin 4. OlaÄŸan Genel Kurulu'na iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul / 09.30)Â
2- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, AK Parti Mut ve BozyazÄ± 6. olaÄŸan ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.
(Mersin/10.00- 14.00)Â Â
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nda, ABD'nin, KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
(Washington/Ramallah/KudÃ¼s/Tel Aviv)Â
2- Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalar takip ediliyor.
(Sana)
3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler izleniyor.
(Åžam/Ä°dlib/Hama/Humus/Haseke)Â
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SPOR
1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, "Rize Dernekler ArasÄ± 3. Futbol TurnuvasÄ± Final ProgramÄ±"na katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/16.00)
2- SÃ¼per Lig'de 17. haftaya, Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir KarabÃ¼kspor-Trabzonspor, KasÄ±mpaÅŸa-Medipol BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray-GÃ¶ztepe maÃ§larÄ±yla devam edilecek.
(Kayseri/KarabÃ¼k/14.00/Ä°stanbul/16.30/19.30)
3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 12. haftasÄ±, FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ-Muratbey UÅŸak, Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-YeÅŸilgiresun Belediyespor, PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sÃ¼recek.
(Ä°stanbul/13.00/17.00/Ä°zmir/19.30)
4- Voleybolda KadÄ±nlar Kupa Voley finalinde VakÄ±fBank ile EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Ankara/16.30)
5- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 11. haftasÄ±, Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Ã‡ukurova Basketbol, FenerbahÃ§e-Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.
(Mersin/14.00/Ä°stanbul/16.00)
6- TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarÄ±sÄ±, Ãœmraniyespor-Samsunspor, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-AltÄ±nordu, Denizlispor-Boluspor, Grandmedical Manisaspor-BalÄ±kesirspor Baltok maÃ§larÄ±yla sona erecek.
(Ä°stanbul/Erzurum/13.00/Denizli/15.30/Manisa/18.00)
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan, resmi ziyarette bulunacaÄŸÄ± Sudan'a hareket edecek.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nda, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "100. YÄ±lÄ±nda UluslararasÄ± BaÄŸdat ve Kut-Ã¼l Amare Sempozyumu"na katÄ±lacak.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'Ä± ziyaret edecek.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD'nin yeni Ulusal GÃ¼venlik Stratejisi'ni aÃ§Ä±klayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, partisinin Karaman Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kongresi'ne, Karaman Ä°li Toplu AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne ve Hz. Mevlana'nÄ±n 744. Vuslat YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ Åžeb-i Arus programÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, "Avrasya Ä°slam ÅžurasÄ± Fetva Meclisi 2. ToplantÄ±sÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'ndeki Meridyen DerneÄŸi 7. Hadis ve Siret AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ile AK Parti Yalova Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye Metro HattÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni ile LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde Necip FazÄ±l Ã–dÃ¼lleri ProgramÄ±'na katÄ±lacak.
BelÃ§ika'da AB Ã¼yesi 28 Ã¼lkenin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla AB Liderler Zirvesi dÃ¼zenlenecek. Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼ Filistin Devletiâ€™nin baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan geliÅŸmeler izleniyor.
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi, TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve DÃ¼nya BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Jim Yong Kim'in ev sahipliÄŸinde Ä°klim Zirvesi dÃ¼zenlenecek. BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve muhalefet heyetleriyle BM Cenevre Ofisi'nde ayrÄ± ayrÄ± bir araya gelecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Saadet Partisi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, Ã§ok sayÄ±da sivil toplum kuruluÅŸunun katÄ±lÄ±mÄ±yla YenikapÄ± MeydanÄ±'nda "KudÃ¼s Ä°slam'Ä±ndÄ±r" mitingi dÃ¼zenlenecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin Sivas 6. OlaÄŸan Kongresi, Sivas Ä°li Toplu AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni ile "1243 KÃ¶sedaÄŸ SavaÅŸÄ± ve Anadoluâ€™nun MoÄŸollar TarafÄ±ndan Ä°ÅŸgali UluslararasÄ± ÅžurasÄ±"na katÄ±lacak.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Saraybosna Kantonu SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Zilha Ademay ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Mostar Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼'nde Ã¶ÄŸrencilerle bir araya gelecek.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu Chatham House'da "TÃ¼rkiye'de demokrasi ve istikrar" baÅŸlÄ±klÄ± konuÅŸma yapacak.