09:16, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 24 AralÄ±k 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan, resmi ziyarette bulunacaÄŸÄ± Sudan'a hareket edecek.

- ErdoÄŸan, Sudan'da resmi karÅŸÄ±lama tÃ¶reninin ardÄ±ndan mevkidaÅŸÄ± Ã–mer El-BeÅŸir ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan El-BeÅŸir, ErdoÄŸan'a YÃ¼ksek Devlet NiÅŸanÄ± takdim edecek.

- AnlaÅŸmalarÄ±n imzalanmasÄ± ve iki cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± ErdoÄŸan, Sudan Meclisiâ€™ne hitap edecek.

- ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± El-BeÅŸir'in, onuruna vereceÄŸi akÅŸam yemeÄŸine de katÄ±lacak.

(Ankara/10.00/Sudan)

2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak, valilikler ile Kilis Belediyesini ziyaret edecek.

(AdÄ±yaman/13.00/14.30/Kilis/16.00/17.30/18.15)Â Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Killiler KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Mevlid-i Åžerif ve anma programÄ±na, Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Kongresi ile Bal-GÃ¶Ã§ 17. OlaÄŸan Genel Kurulu'na katÄ±lacak.

(Bursa/10.30/12.00/13.00)Â Â

EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TÃ¼rkiye Dil ve Edebiyat DerneÄŸinin 4. OlaÄŸan Genel Kurulu'na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul / 09.30)Â

2- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, AK Parti Mut ve BozyazÄ± 6. olaÄŸan ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.

(Mersin/10.00- 14.00)Â Â

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nda, ABD'nin, KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.

(Washington/Ramallah/KudÃ¼s/Tel Aviv)Â

2- Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalar takip ediliyor.

(Sana)

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler izleniyor.

(Åžam/Ä°dlib/Hama/Humus/Haseke)Â

Â

SPOR

1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, "Rize Dernekler ArasÄ± 3. Futbol TurnuvasÄ± Final ProgramÄ±"na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/16.00)

2- SÃ¼per Lig'de 17. haftaya, Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir KarabÃ¼kspor-Trabzonspor, KasÄ±mpaÅŸa-Medipol BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray-GÃ¶ztepe maÃ§larÄ±yla devam edilecek.

(Kayseri/KarabÃ¼k/14.00/Ä°stanbul/16.30/19.30)

3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 12. haftasÄ±, FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ-Muratbey UÅŸak, Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-YeÅŸilgiresun Belediyespor, PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sÃ¼recek.

(Ä°stanbul/13.00/17.00/Ä°zmir/19.30)

4- Voleybolda KadÄ±nlar Kupa Voley finalinde VakÄ±fBank ile EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Ankara/16.30)

5- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 11. haftasÄ±, Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Ã‡ukurova Basketbol, FenerbahÃ§e-Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.

(Mersin/14.00/Ä°stanbul/16.00)

6- TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarÄ±sÄ±, Ãœmraniyespor-Samsunspor, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-AltÄ±nordu, Denizlispor-Boluspor, Grandmedical Manisaspor-BalÄ±kesirspor Baltok maÃ§larÄ±yla sona erecek.

(Ä°stanbul/Erzurum/13.00/Denizli/15.30/Manisa/18.00)