DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:16, 24 AralÄ±k 2017 Pazar
Bilim Teknoloji
09:30, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k amfibik uÃ§aÄŸÄ± ilk uÃ§uÅŸunu yaptÄ±
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k amfibik uÃ§aÄŸÄ± ilk uÃ§uÅŸunu yaptÄ±

Ã‡in'in yerli Ã¼retim AG600 amfibik uÃ§aÄŸÄ±, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'in yerli Ã¼retimi, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k amfibik uÃ§aÄŸÄ± AG600 ilk uÃ§uÅŸunu yaptÄ±.

Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re AG600, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Guangdong eyaletine baÄŸlÄ± Cuhay kentinde Cinvan HavaalanÄ±â€™ndan yerel saatle 09.38â€™de havalandÄ±.

YaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren uÃ§uÅŸ boyunca uÃ§akta temel kontrol performansÄ±, uÃ§aktaki sistemlerin birincil testleri gibi daha Ã¶nceden programlanan testler gerÃ§ekleÅŸtirildi.

UzunluÄŸu 37, kanat aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± ise 39 metreyi bulan uÃ§ak, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme, ulaÅŸÄ±m ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanÄ±lacak.

BÃ¼yÃ¼klÃ¼k aÃ§Ä±sÄ±ndan Boeing 737â€™ye benzeyen, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k amfibik uÃ§aÄŸÄ± AG600, havada saatte 500 kilometre hÄ±za ulaÅŸabiliyor ve 50 mÃ¼rettebat taÅŸÄ±yor.

YaklaÅŸÄ±k 20 saniyede denizden 12 ton su depolayabilen uÃ§aÄŸÄ±n azami kalkÄ±ÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ise 53,5 ton.

Ã‡in HavacÄ±lÄ±k EndÃ¼stri Åžirketi (AVIC) tarafÄ±ndan tasarlanan AG600â€™Ã¼n Ã¼retimi geÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Ã‡in amfibik drone
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Bilim Teknoloji Haberleri
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k amfibik uÃ§aÄŸÄ± ilk uÃ§uÅŸunu yaptÄ±
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k amfibik uÃ§aÄŸÄ± ilk uÃ§uÅŸunu yaptÄ±

Ã‡in'in yerli Ã¼retim AG600 amfibik uÃ§aÄŸÄ±, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanÄ±lacak
DÃ¼nyanÄ±n en eski yosun fosili 1 milyar yaÅŸÄ±nda
DÃ¼nyanÄ±n en eski yosun fosili 1 milyar yaÅŸÄ±nda

DÃ¼nyanÄ±n en eski hÃ¼creli canlÄ±sÄ± olduÄŸu varsayÄ±lan yosun fosilinin 1 milyar 47 bin yÄ±l yaÅŸÄ±nda olduÄŸu tespit edildi.
2017'nin en Ã¶nemli 10 bilimsel buluÅŸu
2017'nin en Ã¶nemli 10 bilimsel buluÅŸu

YÄ±lÄ±n en iyi 10 teknolojik buluÅŸu, tÄ±p, elektronik, fizik, kimya ve mÃ¼hendislik alanlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi
BiliÅŸim suÃ§larÄ± uzmanÄ±ndan 'dayÄ±' uyarÄ±sÄ±
BiliÅŸim suÃ§larÄ± uzmanÄ±ndan 'dayÄ±' uyarÄ±sÄ±

BiliÅŸim suÃ§larÄ± uzmanÄ± ve baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k danÄ±ÅŸmanÄ± emekli polis memuru Altun, dayÄ±nÄ±n soyadÄ±, anne kÄ±zlÄ±k soyadÄ±na ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kimseyle paylaÅŸÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Tekstil fabrikasÄ±nda yapay zeka uygulamasÄ±
Tekstil fabrikasÄ±nda yapay zeka uygulamasÄ±

Ege Serbest BÃ¶lgesi'nde kurulu Hugo Boss Tekstil fabrikasÄ±nda, artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik ve sesli komut teknolojilerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar Ã¼retim hatlarÄ±na entegre edildi
GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin benzeri bulundu
GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin benzeri bulundu

Yeni keÅŸfedilen gÃ¼neÅŸ sistemi, DÃ¼nya'dan 2 bin 545 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta yer alÄ±yor.
DÃ¼nyanÄ±n buzdolabÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±k kaldÄ±'
'DÃ¼nyanÄ±n buzdolabÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±k kaldÄ±'

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ä°daresinin yÄ±llÄ±k "Arktik Karnesi", Kuzey Kutup Dairesi'nin artÄ±k istikrarlÄ± soÄŸuk iklim kuÅŸaÄŸÄ± olmaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
YÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ ÅŸÃ¶leni baÅŸlÄ±yor
YÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ ÅŸÃ¶leni baÅŸlÄ±yor

GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde yÄ±lÄ±n son ve en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rsel ÅŸÃ¶leni olarak nitelendirilen Geminid gÃ¶ktaÅŸÄ± yaÄŸmuru iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±
Hurma zeytininin gen haritasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Hurma zeytininin gen haritasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nyada daldan toplandÄ±ÄŸÄ± gibi tÃ¼ketilebilen tek zeytin tÃ¼rÃ¼ olan "hurma zeytini" Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ten Ä°zmir YÃ¼ksek Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼, bu zeytin Ã§eÅŸidinin diÄŸer tÃ¼rlerden genetik olarak farklÄ± olduÄŸunu ortaya koydu.
En uzak kara delik keÅŸfedildi
En uzak kara delik keÅŸfedildi

GÃ¶k bilimciler, sÃ¼per kÃ¼tleli kara delik keÅŸfetti. SÃ¼per kÃ¼tleli kara delik, 13 milyar Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta
75 milyon yÄ±llÄ±k 'mini dinozor' fosili bulundu
75 milyon yÄ±llÄ±k 'mini dinozor' fosili bulundu

MoÄŸolistan'da bulunan fosil kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n kuÄŸu, Ã¶rdek, deve kuÅŸu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± olan ve 45 santimetrelik yeni bir dinozor tÃ¼rÃ¼ne ait olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
KaranlÄ±k madde arayÄ±cÄ± uydusu 3 5 milyar parÃ§acÄ±k tespit etti
KaranlÄ±k madde arayÄ±cÄ± uydusu 3,5 milyar parÃ§acÄ±k tespit etti

Ã‡in'in Maymun Kral adÄ±nÄ± verdiÄŸi bilimsel araÅŸtÄ±rma ve gÃ¶zlem uydusunun bulgularÄ± Nature dergisinde yayÄ±mlandÄ±
KÃ¶k hÃ¼crenin quot matematiÄŸi quot Ã§Ã¶zÃ¼lecek
KÃ¶k hÃ¼crenin "matematiÄŸi" Ã§Ã¶zÃ¼lecek

Gebze Teknik Ãœniversitesi'ndeki bilim insanlarÄ±, vÃ¼cudun yapÄ± taÅŸÄ± olarak Ã¶nem taÅŸÄ±yan kÃ¶k hÃ¼crelerin matematiÄŸini Ã§Ã¶zerek, hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ dokularÄ±n yenilenmesinden genetik hastalÄ±klara kadar birÃ§ok rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n tedavisine Ä±ÅŸÄ±k tutmayÄ± hedefliyor
Beynin elektrik baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n haritasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Beynin elektrik baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n haritasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Bilim adamlarÄ±, klinik gÃ¶zetim altÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 300 hastanÄ±n beynine doÄŸrudan yerleÅŸtirilen elektrotlardan elde ettikleri verilerle ilk kez nÃ¶ron hareketlerinin insan beyninde oluÅŸturduÄŸu elektrik baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼nÃ¼nÃ¼n haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±
DÃ¼nyanÄ±n ilk vatandaÅŸ robotu Sophia aile kurmak istiyor
DÃ¼nyanÄ±n ilk vatandaÅŸ robotu Sophia, aile kurmak istiyor!

Suudi Arabistan'Ä±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyada ilk defa vatandaÅŸ olan robot Sophia, aile kurmak istediÄŸini belirtti
Tesla'dan 'dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k pili'
Tesla'dan 'dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k pili'

Tesla, GÃ¼ney Avustralya'da dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lityum iyon pilinin yapÄ±mÄ±nÄ± tamamladÄ±

Haberler

Ã‡inâ€™den dÃ¼nyanÄ±n ilk "amfibik drone"u
Ã‡in den dÃ¼nyanÄ±n ilk quot amfibik drone quot u

Ã‡in'den baÄŸÄ±msÄ±z Filistin'e destek
Ã‡in'den baÄŸÄ±msÄ±z Filistin'e destek

ABD'nin ulusal gÃ¼venlik stratejisi ve Ã‡in | ANALÄ°Z
ABD'nin ulusal gÃ¼venlik stratejisi ve Ã‡in ANALÄ°Z

Ã‡inâ€™den BMâ€™ye Arakan iÃ§in yapÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ã‡in den BM ye Arakan iÃ§in yapÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ã‡inâ€™de uyuÅŸturucu tacirlerine idam cezasÄ±
Ã‡in de uyuÅŸturucu tacirlerine idam cezasÄ±

TARÄ°HTE BUGÃœN: Filistinâ€™de Ä°ntifadaâ€™nÄ±n ilk eylemi gerÃ§ekleÅŸti
TARÄ°HTE BUGÃœN Filistin de Ä°ntifada nÄ±n ilk eylemi gerÃ§ekleÅŸti

Ã‡in'de orta ÅŸiddette deprem
Ã‡in'de orta ÅŸiddette deprem

Ã‡in-Orta Avrupa Ãœlkeleri Ekonomik ve Ticari Forumu baÅŸladÄ±
Ã‡in-Orta Avrupa Ãœlkeleri Ekonomik ve Ticari Forumu baÅŸladÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 