DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k amfibik uÃ§aÄŸÄ± ilk uÃ§uÅŸunu yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in'in yerli Ã¼retimi, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k amfibik uÃ§aÄŸÄ± AG600 ilk uÃ§uÅŸunu yaptÄ±.
Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re AG600, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Guangdong eyaletine baÄŸlÄ± Cuhay kentinde Cinvan HavaalanÄ±â€™ndan yerel saatle 09.38â€™de havalandÄ±.
YaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren uÃ§uÅŸ boyunca uÃ§akta temel kontrol performansÄ±, uÃ§aktaki sistemlerin birincil testleri gibi daha Ã¶nceden programlanan testler gerÃ§ekleÅŸtirildi.
UzunluÄŸu 37, kanat aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± ise 39 metreyi bulan uÃ§ak, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme, ulaÅŸÄ±m ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanÄ±lacak.
BÃ¼yÃ¼klÃ¼k aÃ§Ä±sÄ±ndan Boeing 737â€™ye benzeyen, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k amfibik uÃ§aÄŸÄ± AG600, havada saatte 500 kilometre hÄ±za ulaÅŸabiliyor ve 50 mÃ¼rettebat taÅŸÄ±yor.
YaklaÅŸÄ±k 20 saniyede denizden 12 ton su depolayabilen uÃ§aÄŸÄ±n azami kalkÄ±ÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ise 53,5 ton.
Ã‡in HavacÄ±lÄ±k EndÃ¼stri Åžirketi (AVIC) tarafÄ±ndan tasarlanan AG600â€™Ã¼n Ã¼retimi geÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡in'in yerli Ã¼retim AG600 amfibik uÃ§aÄŸÄ±, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanÄ±lacak
DÃ¼nyanÄ±n en eski hÃ¼creli canlÄ±sÄ± olduÄŸu varsayÄ±lan yosun fosilinin 1 milyar 47 bin yÄ±l yaÅŸÄ±nda olduÄŸu tespit edildi.
YÄ±lÄ±n en iyi 10 teknolojik buluÅŸu, tÄ±p, elektronik, fizik, kimya ve mÃ¼hendislik alanlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi
BiliÅŸim suÃ§larÄ± uzmanÄ± ve baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k danÄ±ÅŸmanÄ± emekli polis memuru Altun, dayÄ±nÄ±n soyadÄ±, anne kÄ±zlÄ±k soyadÄ±na ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kimseyle paylaÅŸÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ege Serbest BÃ¶lgesi'nde kurulu Hugo Boss Tekstil fabrikasÄ±nda, artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik ve sesli komut teknolojilerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar Ã¼retim hatlarÄ±na entegre edildi
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ä°daresinin yÄ±llÄ±k "Arktik Karnesi", Kuzey Kutup Dairesi'nin artÄ±k istikrarlÄ± soÄŸuk iklim kuÅŸaÄŸÄ± olmaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde yÄ±lÄ±n son ve en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rsel ÅŸÃ¶leni olarak nitelendirilen Geminid gÃ¶ktaÅŸÄ± yaÄŸmuru iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±
DÃ¼nyada daldan toplandÄ±ÄŸÄ± gibi tÃ¼ketilebilen tek zeytin tÃ¼rÃ¼ olan "hurma zeytini" Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ten Ä°zmir YÃ¼ksek Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼, bu zeytin Ã§eÅŸidinin diÄŸer tÃ¼rlerden genetik olarak farklÄ± olduÄŸunu ortaya koydu.
GÃ¶k bilimciler, sÃ¼per kÃ¼tleli kara delik keÅŸfetti. SÃ¼per kÃ¼tleli kara delik, 13 milyar Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta
MoÄŸolistan'da bulunan fosil kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n kuÄŸu, Ã¶rdek, deve kuÅŸu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± olan ve 45 santimetrelik yeni bir dinozor tÃ¼rÃ¼ne ait olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
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Gebze Teknik Ãœniversitesi'ndeki bilim insanlarÄ±, vÃ¼cudun yapÄ± taÅŸÄ± olarak Ã¶nem taÅŸÄ±yan kÃ¶k hÃ¼crelerin matematiÄŸini Ã§Ã¶zerek, hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ dokularÄ±n yenilenmesinden genetik hastalÄ±klara kadar birÃ§ok rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n tedavisine Ä±ÅŸÄ±k tutmayÄ± hedefliyor
Bilim adamlarÄ±, klinik gÃ¶zetim altÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 300 hastanÄ±n beynine doÄŸrudan yerleÅŸtirilen elektrotlardan elde ettikleri verilerle ilk kez nÃ¶ron hareketlerinin insan beyninde oluÅŸturduÄŸu elektrik baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼nÃ¼nÃ¼n haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyada ilk defa vatandaÅŸ olan robot Sophia, aile kurmak istediÄŸini belirtti
Tesla, GÃ¼ney Avustralya'da dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lityum iyon pilinin yapÄ±mÄ±nÄ± tamamladÄ±