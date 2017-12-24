09:30, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k amfibik uÃ§aÄŸÄ± ilk uÃ§uÅŸunu yaptÄ±





Ã‡in'in yerli Ã¼retim AG600 amfibik uÃ§aÄŸÄ±, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in'in yerli Ã¼retimi, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k amfibik uÃ§aÄŸÄ± AG600 ilk uÃ§uÅŸunu yaptÄ±. Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re AG600, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Guangdong eyaletine baÄŸlÄ± Cuhay kentinde Cinvan HavaalanÄ±â€™ndan yerel saatle 09.38â€™de havalandÄ±. YaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren uÃ§uÅŸ boyunca uÃ§akta temel kontrol performansÄ±, uÃ§aktaki sistemlerin birincil testleri gibi daha Ã¶nceden programlanan testler gerÃ§ekleÅŸtirildi. UzunluÄŸu 37, kanat aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± ise 39 metreyi bulan uÃ§ak, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme, ulaÅŸÄ±m ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanÄ±lacak. BÃ¼yÃ¼klÃ¼k aÃ§Ä±sÄ±ndan Boeing 737â€™ye benzeyen, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k amfibik uÃ§aÄŸÄ± AG600, havada saatte 500 kilometre hÄ±za ulaÅŸabiliyor ve 50 mÃ¼rettebat taÅŸÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 20 saniyede denizden 12 ton su depolayabilen uÃ§aÄŸÄ±n azami kalkÄ±ÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ise 53,5 ton. Ã‡in HavacÄ±lÄ±k EndÃ¼stri Åžirketi (AVIC) tarafÄ±ndan tasarlanan AG600â€™Ã¼n Ã¼retimi geÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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