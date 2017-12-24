Yeni KHK'lar yayÄ±mlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 695 ve 696 sayÄ±lÄ± iki yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle, Savunma Sanayii MuÌˆstesÌ§arlÄ±gÌ†Ä± CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlandÄ±.
Buna gÃ¶re, mÃ¼steÅŸarlÄ±k personeli CumhurbaÅŸkanÄ± onayÄ± ile atanacak, CumhurbaÅŸkanÄ± bu yetkisini MÃ¼steÅŸara devredebilecek.
*OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameye gÃ¶re, Savunma Sanayii Ä°cra Komitesi, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanacak. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n daveti Ã¼zerine toplanacak komite Ã¼yeleri CumhurbaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri ve Milli Savunma bakanlarÄ± olacak.
* OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±ndaki 696 sayÄ±lÄ± KHK ile 4/C (geÃ§ici) personel statÃ¼sÃ¼ kaldÄ±rÄ±larak, bu statÃ¼deki personel 4/B (sÃ¶zleÅŸmeli) statÃ¼sÃ¼ne geÃ§irildi.
*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±ndaki 696 sayÄ±lÄ± KHK'ya gÃ¶re taÅŸeron iÅŸÃ§ilerin sÃ¼rekli iÅŸÃ§i kadrosuna geÃ§ebilmesinde, herhangi bir sosyal gÃ¼venlik kurumundan emeklilik, yaÅŸlÄ±lÄ±k veya malullÃ¼k aylÄ±ÄŸÄ± almaya hak kazanmamÄ±ÅŸ olmak ÅŸartÄ± yer alacak.
*Â OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile DanÄ±ÅŸtaya 16, YargÄ±taya ise 100 yeni Ã¼ye kadrosu ihdas edildi.
*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameye gÃ¶re, MÄ°T fiili kadrosuna atanan personel teÅŸkilata yazÄ±lÄ± olarak mÃ¼racaat etmek suretiyle istifa edebilecek. Ä°stifa mÃ¼racaatÄ±nda bulunan personel hakkÄ±nda; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayÄ±tlar, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ faaliyetler, takip ettiÄŸi iÅŸ ve iÅŸlemler ile kullanÄ±mÄ±nda bulunan kaynak ve diÄŸer hususlara iliÅŸkin olarak teÅŸkilat tarafÄ±ndan bir rapor oluÅŸturulacak ve bu rapor sonucuna gÃ¶re iÅŸlem yapÄ±lacak.
*OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 695 sayÄ±lÄ± KHK ile Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan 341 kiÅŸi ihraÃ§ edildi, 18 kiÅŸi gÃ¶revlerine iade edildi.
*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±ndaki 696 sayÄ±lÄ± KHK ile ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ile gazilere manevi ve maddi destek saÄŸlamak, toplumla ve kendi aralarÄ±nda iletiÅŸim ve dayanÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla Ankara'da TÃ¼rkiye Åžehit YakÄ±nlarÄ± ve Gaziler DayanÄ±ÅŸma VakfÄ± kuruldu.
*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teÅŸebbÃ¼slerinden, yabancÄ±lar dahil gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilerden sipariÅŸ almak veya bunlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in teklif vermek, bu sipariÅŸler ve teklifler sebebiyle gerektiÄŸinde mÃ¼ÅŸterek imalat, tasarÄ±m, araÅŸtÄ±rma-geliÅŸtirme, Ã¼rÃ¼n geliÅŸtirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin geliÅŸimini ve modernizasyonunu saÄŸlamak, tesisler inÅŸa etmek ve esas sÃ¶zleÅŸmesinde dÃ¼zenlenecek diÄŸer ticari faaliyetlerde bulunmak Ã¼zere, Askeri Fabrika ve Tersane Ä°ÅŸletme Anonim Åžirketi (ASFAT A.Åž.) kuruldu.
*Â 695 sayÄ±lÄ± KHK ile 7'si dernek, 7'si vakÄ±f olmak Ã¼zere 17 kurum kapatÄ±lÄ±rken, daha Ã¶nceden kapatÄ±lan bir vakÄ±f aÃ§Ä±ldÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 6 kiÅŸinin ise Ã¶ÄŸrencilikle iliÅŸiÄŸi kesildi.
*Â 695 sayÄ±lÄ± KHK ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteÄŸiyle emekli olan, istifa eden veya baÅŸka bir sebeple ayrÄ±lan 22 subayÄ±n rÃ¼tbesi alÄ±ndÄ±.
*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki uzman erbaÅŸlara da zati demirbaÅŸ silah edinme hakkÄ± saÄŸlandÄ±.
*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±ndaki 696 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda taÅŸeron iÅŸÃ§iler, sÃ¼rekli iÅŸÃ§i kadrosuna geÃ§ebilmek iÃ§in yazÄ±lÄ± ve/veya sÃ¶zlÃ¼ ya da uygulamalÄ± sÄ±nava alÄ±nacak. SÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olanlarÄ±n kadroya geÃ§irilmesine iliÅŸkin sÃ¼reÃ§ 90 gÃ¼n iÃ§inde sonuÃ§landÄ±rÄ±lacak.
*Â 695 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda 115 kiÅŸi, eski gÃ¶revlerine iade edildi
*Â OHAL kapsamÄ±ndaki 696 sayÄ±lÄ± KHK ile taÅŸeron iÅŸÃ§ilerin sÃ¼rekli iÅŸÃ§i kadrosuna geÃ§mesi, 4 AralÄ±k 2017 itibarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmakta olanlarÄ± kapsayacak.
*Â 695 sayÄ±lÄ± KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan olmak Ã¼zere TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden 637 personel ihraÃ§ edildi.
*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 696 sayÄ±lÄ± KHK ileÂ Åžeker Kurumu kapatÄ±ldÄ±. Åžeker Kurumuna ve Åžeker Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±ldÄ±.
*Â 695 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 360, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 61, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 4 personel ihraÃ§ edildi.
*Â 696 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda, "Anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suÃ§lar" nedeniyle cezaevinde hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu bulunanlar, duruÅŸmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.
*Â 696 sayÄ±lÄ± KHK'ya gÃ¶re taÅŸeron iÅŸÃ§iler, on gÃ¼n iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± idarenin hizmet alÄ±m sÃ¶zleÅŸmesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birime, sÃ¼rekli iÅŸÃ§i kadrolarÄ±nda istihdam edilmek Ã¼zere yazÄ±lÄ± baÅŸvurabilecek.
*Â 695 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli kurumlarda gÃ¶rev yapan 2 bin 766 personel kamudan ihraÃ§ edildi
*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle, askerlik gÃ¶revlerini yerine getiren yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerle terÃ¶r eyleminin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, etkilerinin azaltÄ±lmasÄ± veya bertaraf edilmesinin saÄŸlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yardÄ±mcÄ± olan sivillerden TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§ocuklarÄ± ve kardeÅŸleri istekli olmadÄ±kÃ§a silah altÄ±na alÄ±nmayacak, silah altÄ±ndakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.
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TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± Arslan: "Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi kapsamÄ±nda 74 binanÄ±n bulunduÄŸu tarihi sokaklar ayaÄŸa kalkacak. Ä°lÃ§emizin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nden BeypazarÄ±, Safranbolu ve OdunpazarÄ± seviyelerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz" dedi
"Hamsi Festivali"ne katÄ±lan vatandaÅŸlar, hamsi ikramÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Karadeniz yÃ¶resine has mÃ¼zikler eÅŸliÄŸinde eÄŸlendi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BM'nin KudÃ¼s kararÄ± ile ilgili olarak, "BM Ã¼yelerinden 128 Ã¼lke dimdik duruÅŸuyla ABD'nin kararÄ±nÄ± kabul etmediler. YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n birden bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°talya'ya gitme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 83 Suriye uyruklu yakalandÄ±, Ukrayna uyruklu 3 organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Denizli-Antalya karayolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä± Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 33'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anma programÄ±na katÄ±ldÄ±
Kuzey Veziristan bÃ¶lgesinde bomba imha ekibini hedef alan saldÄ±rÄ±da 3 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan KHK ile milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±na devam ederken TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazananlarÄ±n, bulunduÄŸu Ã¶ÄŸretim kademesinin sonuna kadar aynÄ± kurumda veya baÅŸka bir milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumunda Ã¶ÄŸrenimlerine devam edebilmelerine imkan saÄŸlandÄ±
MÄ°T mÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere kamu idareleri, Ã¼niversiteler ve belediyeler personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± yapamayacak
Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 118 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile uzman jandarmalarÄ±n mecburi hizmet sÃ¼resi, uzman jandarma Ã§avuÅŸluÄŸa atanmalarÄ±ndan itibaren 15 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ã‡ad'da FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na ait okullar imzalanan protokolle TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±â€™na teslim edildi
Askeri fabrika ve tersanelerin faaliyetleri iÃ§in Askeri Fabrika ve Tersane Ä°ÅŸletme Anonim Åžirketi kuruldu
OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±na silah taÅŸÄ±ma yetkisi verildi
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak faaliyet gÃ¶steren Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tecek
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle, Savunma Sanayii MuÌˆstesÌ§arlÄ±gÌ†Ä± CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlandÄ±.