09:39, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Yeni KHK'lar yayÄ±mlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 695 ve 696 sayÄ±lÄ± iki yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle, Savunma Sanayii MuÌˆstesÌ§arlÄ±gÌ†Ä± CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlandÄ±.

Buna gÃ¶re, mÃ¼steÅŸarlÄ±k personeli CumhurbaÅŸkanÄ± onayÄ± ile atanacak, CumhurbaÅŸkanÄ± bu yetkisini MÃ¼steÅŸara devredebilecek.

*OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameye gÃ¶re, Savunma Sanayii Ä°cra Komitesi, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanacak. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n daveti Ã¼zerine toplanacak komite Ã¼yeleri CumhurbaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri ve Milli Savunma bakanlarÄ± olacak.

* OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±ndaki 696 sayÄ±lÄ± KHK ile 4/C (geÃ§ici) personel statÃ¼sÃ¼ kaldÄ±rÄ±larak, bu statÃ¼deki personel 4/B (sÃ¶zleÅŸmeli) statÃ¼sÃ¼ne geÃ§irildi.

*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±ndaki 696 sayÄ±lÄ± KHK'ya gÃ¶re taÅŸeron iÅŸÃ§ilerin sÃ¼rekli iÅŸÃ§i kadrosuna geÃ§ebilmesinde, herhangi bir sosyal gÃ¼venlik kurumundan emeklilik, yaÅŸlÄ±lÄ±k veya malullÃ¼k aylÄ±ÄŸÄ± almaya hak kazanmamÄ±ÅŸ olmak ÅŸartÄ± yer alacak.

*Â OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile DanÄ±ÅŸtaya 16, YargÄ±taya ise 100 yeni Ã¼ye kadrosu ihdas edildi.

*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameye gÃ¶re, MÄ°T fiili kadrosuna atanan personel teÅŸkilata yazÄ±lÄ± olarak mÃ¼racaat etmek suretiyle istifa edebilecek. Ä°stifa mÃ¼racaatÄ±nda bulunan personel hakkÄ±nda; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayÄ±tlar, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ faaliyetler, takip ettiÄŸi iÅŸ ve iÅŸlemler ile kullanÄ±mÄ±nda bulunan kaynak ve diÄŸer hususlara iliÅŸkin olarak teÅŸkilat tarafÄ±ndan bir rapor oluÅŸturulacak ve bu rapor sonucuna gÃ¶re iÅŸlem yapÄ±lacak.

*OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 695 sayÄ±lÄ± KHK ile Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan 341 kiÅŸi ihraÃ§ edildi, 18 kiÅŸi gÃ¶revlerine iade edildi.

*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±ndaki 696 sayÄ±lÄ± KHK ile ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ile gazilere manevi ve maddi destek saÄŸlamak, toplumla ve kendi aralarÄ±nda iletiÅŸim ve dayanÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla Ankara'da TÃ¼rkiye Åžehit YakÄ±nlarÄ± ve Gaziler DayanÄ±ÅŸma VakfÄ± kuruldu.

*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teÅŸebbÃ¼slerinden, yabancÄ±lar dahil gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilerden sipariÅŸ almak veya bunlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in teklif vermek, bu sipariÅŸler ve teklifler sebebiyle gerektiÄŸinde mÃ¼ÅŸterek imalat, tasarÄ±m, araÅŸtÄ±rma-geliÅŸtirme, Ã¼rÃ¼n geliÅŸtirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin geliÅŸimini ve modernizasyonunu saÄŸlamak, tesisler inÅŸa etmek ve esas sÃ¶zleÅŸmesinde dÃ¼zenlenecek diÄŸer ticari faaliyetlerde bulunmak Ã¼zere, Askeri Fabrika ve Tersane Ä°ÅŸletme Anonim Åžirketi (ASFAT A.Åž.) kuruldu.

*Â 695 sayÄ±lÄ± KHK ile 7'si dernek, 7'si vakÄ±f olmak Ã¼zere 17 kurum kapatÄ±lÄ±rken, daha Ã¶nceden kapatÄ±lan bir vakÄ±f aÃ§Ä±ldÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 6 kiÅŸinin ise Ã¶ÄŸrencilikle iliÅŸiÄŸi kesildi.

*Â 695 sayÄ±lÄ± KHK ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteÄŸiyle emekli olan, istifa eden veya baÅŸka bir sebeple ayrÄ±lan 22 subayÄ±n rÃ¼tbesi alÄ±ndÄ±.

*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki uzman erbaÅŸlara da zati demirbaÅŸ silah edinme hakkÄ± saÄŸlandÄ±.

*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±ndaki 696 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda taÅŸeron iÅŸÃ§iler, sÃ¼rekli iÅŸÃ§i kadrosuna geÃ§ebilmek iÃ§in yazÄ±lÄ± ve/veya sÃ¶zlÃ¼ ya da uygulamalÄ± sÄ±nava alÄ±nacak. SÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olanlarÄ±n kadroya geÃ§irilmesine iliÅŸkin sÃ¼reÃ§ 90 gÃ¼n iÃ§inde sonuÃ§landÄ±rÄ±lacak.

*Â 695 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda 115 kiÅŸi, eski gÃ¶revlerine iade edildi

*Â OHAL kapsamÄ±ndaki 696 sayÄ±lÄ± KHK ile taÅŸeron iÅŸÃ§ilerin sÃ¼rekli iÅŸÃ§i kadrosuna geÃ§mesi, 4 AralÄ±k 2017 itibarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmakta olanlarÄ± kapsayacak.

*Â 695 sayÄ±lÄ± KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan olmak Ã¼zere TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden 637 personel ihraÃ§ edildi.

*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 696 sayÄ±lÄ± KHK ileÂ Åžeker Kurumu kapatÄ±ldÄ±. Åžeker Kurumuna ve Åžeker Kuruluna yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan atÄ±flar GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±ldÄ±.

*Â 695 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 360, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 61, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 4 personel ihraÃ§ edildi.

*Â 696 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda, "Anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suÃ§lar" nedeniyle cezaevinde hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu bulunanlar, duruÅŸmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.

*Â 696 sayÄ±lÄ± KHK'ya gÃ¶re taÅŸeron iÅŸÃ§iler, on gÃ¼n iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± idarenin hizmet alÄ±m sÃ¶zleÅŸmesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birime, sÃ¼rekli iÅŸÃ§i kadrolarÄ±nda istihdam edilmek Ã¼zere yazÄ±lÄ± baÅŸvurabilecek.

*Â 695 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli kurumlarda gÃ¶rev yapan 2 bin 766 personel kamudan ihraÃ§ edildi

*Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle, askerlik gÃ¶revlerini yerine getiren yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerle terÃ¶r eyleminin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, etkilerinin azaltÄ±lmasÄ± veya bertaraf edilmesinin saÄŸlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yardÄ±mcÄ± olan sivillerden TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§ocuklarÄ± ve kardeÅŸleri istekli olmadÄ±kÃ§a silah altÄ±na alÄ±nmayacak, silah altÄ±ndakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

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