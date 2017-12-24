09:48, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Savunma Sanayi MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Modern bir savunma sanayisinin geliÅŸtirilmesi ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™nin (TSK) modernizasyonunun saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla kurulan Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± (SSM), faaliyet alanlarÄ±na iliÅŸkin birtakÄ±m dÃ¼zenlemeler yapÄ±larak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±.

OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, SSM ve Savunma Sanayii Ä°cra Komitesi'ne iliÅŸkin dÃ¼zenlemelere gidildi. Savunma Sanayii Ä°cra Komitesi CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, BaÅŸbakan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri ve Milli Savunma bakanlarÄ±ndan oluÅŸacak.

CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±larda BaÅŸbakan, CumhurbaÅŸkanÄ±'na vekaleten Komiteye baÅŸkanlÄ±k edecek. Komite CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n daveti Ã¼zerine toplanacak. Komitenin sekretarya hizmetlerini SSM yÃ¼rÃ¼tecek. Komite toplantÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¼ndemi CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan belirlenecek.

Komite, TSK iÃ§in Stratejik Hedef PlanÄ±'na ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼venlik Ã¶nceliklerine gÃ¶re temini gerekli olan modem silah, araÃ§ ve gereÃ§lerin Ã¼retimi, yurt iÃ§inden veya gereÄŸi halinde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan tedariki hususunda karar alacak. Daha Ã¶nce TSK ile sÄ±nÄ±rlÄ± bu hÃ¼kme diÄŸer kurumlar da eklenmiÅŸ oldu.

Komite, ayrÄ±ca savunma sanayisinde insan kaynaÄŸÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi amacÄ±yla Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan verilecek eÄŸitim destek miktarlarÄ±nÄ±n belirlenmesi ve personele yapÄ±lacak Ã¶demeler hususlarÄ±nda karar alabilecek.

SSM, CUMHURBAÅžKANLIÄžINA BAÄžLANDI

Daha Ã¶nce Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak faaliyet gÃ¶steren SSM, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±. Bundan sonra MÃ¼steÅŸarlÄ±k personeli CumhurbaÅŸkanÄ± onayÄ± ile atanacak, CumhurbaÅŸkanÄ± bu yetkisini MÃ¼steÅŸar'a devredebilecek.

Ã–zel bilgi ve ihtisas gerektiren iÅŸlerde, Ã¼cretleri fondan karÅŸÄ±lanmak Ã¼zere proje veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resince sÃ¶zleÅŸmeli personel istihdam edilebilecek. Ä°stihdam edilecek personele Ã¶denecek Ã¼cret Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ± Savunma Sanayii Ä°cra Komitesince belirlenecek.

MÃ¼steÅŸarlÄ±k, iÅŸin Ã¶zelliÄŸine gÃ¶re yÄ±llar iÃ§inde yapÄ±lacak alÄ±mÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ±, ihtiyaÃ§ makamlarÄ±nca belirlenecek ÅŸartname ve standartlarÄ± dikkate alarak teknik ve mali konularÄ± kapsayan kontratlarÄ± yapacak. CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan verilen diÄŸer gÃ¶revleri yerine getirecek.

MÃ¼steÅŸarlÄ±k tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projelerde sÃ¶zleÅŸme imzalanacak firmanÄ±n seÃ§imi Komite kararÄ± ile belirlenecek. Komite uygun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ durumlarda bu yetkisini sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± belirlemek kaydÄ±yla Ã¼yelere veya Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarÄ±'na devredebilecek.

Savunma sanayisi alanÄ±ndaki insan kaynaÄŸÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi amacÄ±yla fondan burs ve eÄŸitim destekleri saÄŸlanabilecek.

Mevzuatta SSM ile ilgili olarak Milli Savunma BakanÄ±'na yapÄ±lan atÄ±flar CumhurbaÅŸkanÄ±'na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak.