Savunma Sanayi MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Modern bir savunma sanayisinin geliÅŸtirilmesi ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™nin (TSK) modernizasyonunun saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla kurulan Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± (SSM), faaliyet alanlarÄ±na iliÅŸkin birtakÄ±m dÃ¼zenlemeler yapÄ±larak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±.
OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Buna gÃ¶re, SSM ve Savunma Sanayii Ä°cra Komitesi'ne iliÅŸkin dÃ¼zenlemelere gidildi. Savunma Sanayii Ä°cra Komitesi CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, BaÅŸbakan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri ve Milli Savunma bakanlarÄ±ndan oluÅŸacak.
CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±larda BaÅŸbakan, CumhurbaÅŸkanÄ±'na vekaleten Komiteye baÅŸkanlÄ±k edecek. Komite CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n daveti Ã¼zerine toplanacak. Komitenin sekretarya hizmetlerini SSM yÃ¼rÃ¼tecek. Komite toplantÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¼ndemi CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan belirlenecek.
Komite, TSK iÃ§in Stratejik Hedef PlanÄ±'na ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼venlik Ã¶nceliklerine gÃ¶re temini gerekli olan modem silah, araÃ§ ve gereÃ§lerin Ã¼retimi, yurt iÃ§inden veya gereÄŸi halinde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan tedariki hususunda karar alacak. Daha Ã¶nce TSK ile sÄ±nÄ±rlÄ± bu hÃ¼kme diÄŸer kurumlar da eklenmiÅŸ oldu.
Komite, ayrÄ±ca savunma sanayisinde insan kaynaÄŸÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi amacÄ±yla Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan verilecek eÄŸitim destek miktarlarÄ±nÄ±n belirlenmesi ve personele yapÄ±lacak Ã¶demeler hususlarÄ±nda karar alabilecek.
SSM, CUMHURBAÅžKANLIÄžINA BAÄžLANDI
Daha Ã¶nce Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak faaliyet gÃ¶steren SSM, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±. Bundan sonra MÃ¼steÅŸarlÄ±k personeli CumhurbaÅŸkanÄ± onayÄ± ile atanacak, CumhurbaÅŸkanÄ± bu yetkisini MÃ¼steÅŸar'a devredebilecek.
Ã–zel bilgi ve ihtisas gerektiren iÅŸlerde, Ã¼cretleri fondan karÅŸÄ±lanmak Ã¼zere proje veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resince sÃ¶zleÅŸmeli personel istihdam edilebilecek. Ä°stihdam edilecek personele Ã¶denecek Ã¼cret Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ± Savunma Sanayii Ä°cra Komitesince belirlenecek.
MÃ¼steÅŸarlÄ±k, iÅŸin Ã¶zelliÄŸine gÃ¶re yÄ±llar iÃ§inde yapÄ±lacak alÄ±mÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ±, ihtiyaÃ§ makamlarÄ±nca belirlenecek ÅŸartname ve standartlarÄ± dikkate alarak teknik ve mali konularÄ± kapsayan kontratlarÄ± yapacak. CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan verilen diÄŸer gÃ¶revleri yerine getirecek.
MÃ¼steÅŸarlÄ±k tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projelerde sÃ¶zleÅŸme imzalanacak firmanÄ±n seÃ§imi Komite kararÄ± ile belirlenecek. Komite uygun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ durumlarda bu yetkisini sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± belirlemek kaydÄ±yla Ã¼yelere veya Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarÄ±'na devredebilecek.
Savunma sanayisi alanÄ±ndaki insan kaynaÄŸÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi amacÄ±yla fondan burs ve eÄŸitim destekleri saÄŸlanabilecek.
Mevzuatta SSM ile ilgili olarak Milli Savunma BakanÄ±'na yapÄ±lan atÄ±flar CumhurbaÅŸkanÄ±'na yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak.
TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± Arslan: "Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi kapsamÄ±nda 74 binanÄ±n bulunduÄŸu tarihi sokaklar ayaÄŸa kalkacak. Ä°lÃ§emizin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nden BeypazarÄ±, Safranbolu ve OdunpazarÄ± seviyelerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz" dedi
"Hamsi Festivali"ne katÄ±lan vatandaÅŸlar, hamsi ikramÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Karadeniz yÃ¶resine has mÃ¼zikler eÅŸliÄŸinde eÄŸlendi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BM'nin KudÃ¼s kararÄ± ile ilgili olarak, "BM Ã¼yelerinden 128 Ã¼lke dimdik duruÅŸuyla ABD'nin kararÄ±nÄ± kabul etmediler. YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n birden bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°talya'ya gitme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 83 Suriye uyruklu yakalandÄ±, Ukrayna uyruklu 3 organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Denizli-Antalya karayolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä± Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 33'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anma programÄ±na katÄ±ldÄ±
Kuzey Veziristan bÃ¶lgesinde bomba imha ekibini hedef alan saldÄ±rÄ±da 3 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan KHK ile milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±na devam ederken TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazananlarÄ±n, bulunduÄŸu Ã¶ÄŸretim kademesinin sonuna kadar aynÄ± kurumda veya baÅŸka bir milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumunda Ã¶ÄŸrenimlerine devam edebilmelerine imkan saÄŸlandÄ±
MÄ°T mÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere kamu idareleri, Ã¼niversiteler ve belediyeler personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± yapamayacak
Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 118 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile uzman jandarmalarÄ±n mecburi hizmet sÃ¼resi, uzman jandarma Ã§avuÅŸluÄŸa atanmalarÄ±ndan itibaren 15 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ã‡ad'da FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na ait okullar imzalanan protokolle TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±â€™na teslim edildi
Askeri fabrika ve tersanelerin faaliyetleri iÃ§in Askeri Fabrika ve Tersane Ä°ÅŸletme Anonim Åžirketi kuruldu
OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±na silah taÅŸÄ±ma yetkisi verildi
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak faaliyet gÃ¶steren Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tecek
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle, Savunma Sanayii MuÌˆstesÌ§arlÄ±gÌ†Ä± CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlandÄ±.