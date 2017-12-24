10:12, 24 Aralık 2017 Pazar

Kırım Tatarları ve Ukrainler birlik için birarada

İvan Franko Lviv Milli Üniversitesi’nin Bilim Kütüphanesi’nde 20 Aralık’ta Modus Legendi disiplinlerarası seminerinin “Birlik Poliloğu” (çoklu konuşma) toplantısı düzenlendi.

Ukrayna’nın Galiçya bölgesinde dört senedir Ukrainler ve Kırım Tatarlarıyla birbirlerinin din, kültür ve tarihi özgünlüklerini tanıtmak amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Etkinlik organizatörlere göre bugün, tüm halkların rahatça birlikte yaşayabilecek demokratik Ukrayna’yı inşaat etmek için iki halkın ortak tarih sayfalarını incelemek ve olayları objektif olarak değerlendirmek, daha önce yapılan hatalarından ders çıkarmak anlamına geliyor.

Etkinlikte konuşan Bilim Kütüphanesi Müdürü Vasıl Kmet, 1608’de kurulan Lviv Milli Üniversitesi’nin Bilim Kütüphanesi’nin Kırım’la olan tarihi tecrübesi ve şu an Kırım Tatar bilim insanları ve öğrencileriyle yapılan işbirliğini anlattı. Bu iyi geleneği sürdürmenin önemini vurgulayan Kmet, olası ortak projelere her zaman açık olduklarını dile getirdi.

Seminerin özel misafiri Ukrayna'da bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Ayder Rustamov, etkinlikte dini kimlik konusunda yaptığı konuşmada, “İslam, Müslümanların yaşam tarzı. Bu yüzden Kırım Tatarlarının kimliklerinin korunması, onların din, kültür, yaşam tarzı ve adetlerinin korunması bölünemez bir bütündür. Yerli halkın kimliklerinin korunması Ukrayna için önemli konu çünkü Kırım Tatarları olmadan devletimizin toprak bütünlüğü geri kazanılamaz. Ayrıca Kırım Tatarlar sayesinde Ukrayna’da Müslüman ülkelerden gelen yatırımları çekme ve deneyim paylaşımı konusunda olumlu bir atmosfer oluşturulabilir. Özellikle bu Ukrayna’nın Türkiye ve Suudi Arabistan’la ilişkilerinin güçlendirilmesi bağlamında çok önemli.” dedi.

Lviv Müslüman Dini Topluluğu Başkanı, “Kırım Tatar Girişim Platformu” temsilcisi, tarihçi Ernest Abkelyamov da seminer için “Ukraynalılar ve Kırım Tatarlarının Birlikte Olmalarının Çoksesliğinde Tarihi Gezi” isimli çalışmayı hazırladı.

Ernest Abkelyamov, “Ukrayna ve Kırım tarihi geçmiş olarak birbirine bağlı. Savaş ve politika, ekonomi ve kültür, aynı ilişkiler sistemi; geniş özerk yönetim, tam dini özgürlük, benzer bir ekonomik yapı, mülkiyet ve uluslararası hukukun temel meseleleri hakkındaki ortak görüşler, tüm bunlar Kırım ilişkilerine katkıda bulundu.” diye kaydetti.

Taras Şevçenko Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğretim görevlisi Abibulla Saitcelil sunduğu “Kırım Tatar dili konusu. Genel konuşma formülleri” isimli bilimsel raporu çerçevesinde seminere katılanlara Kırım Tatar dilinin özelliklerini ve şu anki durumunu tanıttı.

Bilim adamı Gennadiy Stasyuk, devlet kurma ve siyasi bir ulus yetiştirme bağlamında karşılıklı önyargıların üstesinden gelinmesi gerektiğini anlattı. Hayatı Kırım’la yakından bağlantılı olan bilim adamı, muhalif anne babasını hayatını da anlatarak Kırım Tatar halkına karşı yapılan zulümleri değerlendirdi.

Etnograf Vasil Laba, Galiçya’nın Türk seçeresi ve yerleşim adlarının bazı ayrıntılarını açıkladı. Bilim adamı yerleşim yerlerin, doğal yerlerin adlarını ve yerli halkın adetlerinden verdiği örnekleri, özellikle Kırım Tatarlarının Batı Ukrayna'daki tarih ve etnogenezise önemli katkılar sağladığını gösterdi.

Bunun dışında semener çerçevesinde Bilim Kütüphanesi Müdürü Vasıl Kmet, kütüphane arşivlerinde bulunan Kırım kaynaklı İslami eski baskıları ve el yazmaları tanıttı.

Etkinlik sonunda bilim adamları gelecekte iş birliği yapılabilecek alanları ele aldılar, ayrıca İvan Franko Lviv Milli Üniversitesi ile Kırım Müftülüğü ve “Kırım Tatar Girişim Platformu” temsilcilerinin ortak çalışmalarına devam ettirmek için bir mutabakat zaptı taslağını da onayladılar.

Kaynak: QHA