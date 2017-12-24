Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:17, 24 Aralık 2017 Pazar
Avrupa
10:12, 24 Aralık 2017 Pazar

  • Paylaş
Kırım Tatarları ve Ukrainler birlik için birarada
Kırım Tatarları ve Ukrainler birlik için birarada

İvan Franko Lviv Milli Üniversitesi'nin düzenlediği seminer kapsamında “Birlik Poliloğu” toplantısı yapıldı.

İvan Franko Lviv Milli Üniversitesi’nin Bilim Kütüphanesi’nde 20 Aralık’ta Modus Legendi disiplinlerarası seminerinin “Birlik Poliloğu” (çoklu konuşma) toplantısı düzenlendi.

Ukrayna’nın Galiçya bölgesinde dört senedir Ukrainler ve Kırım Tatarlarıyla birbirlerinin din, kültür ve tarihi özgünlüklerini tanıtmak amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Etkinlik organizatörlere göre bugün, tüm halkların rahatça birlikte yaşayabilecek demokratik Ukrayna’yı inşaat etmek için iki halkın ortak tarih sayfalarını incelemek ve olayları objektif olarak değerlendirmek, daha önce yapılan hatalarından ders çıkarmak anlamına geliyor.

Etkinlikte konuşan Bilim Kütüphanesi Müdürü Vasıl Kmet, 1608’de kurulan Lviv Milli Üniversitesi’nin Bilim Kütüphanesi’nin Kırım’la olan tarihi tecrübesi ve şu an Kırım Tatar bilim insanları ve öğrencileriyle yapılan işbirliğini anlattı. Bu iyi geleneği sürdürmenin önemini vurgulayan Kmet, olası ortak projelere her zaman açık olduklarını dile getirdi.

Seminerin özel misafiri Ukrayna'da bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Ayder Rustamov, etkinlikte dini kimlik konusunda yaptığı konuşmada, “İslam, Müslümanların yaşam tarzı. Bu yüzden Kırım Tatarlarının kimliklerinin korunması, onların din, kültür, yaşam tarzı ve adetlerinin korunması bölünemez bir bütündür. Yerli halkın kimliklerinin korunması Ukrayna için önemli konu çünkü Kırım Tatarları olmadan devletimizin toprak bütünlüğü geri kazanılamaz. Ayrıca Kırım Tatarlar sayesinde Ukrayna’da Müslüman ülkelerden gelen yatırımları çekme ve deneyim paylaşımı konusunda olumlu bir atmosfer oluşturulabilir. Özellikle bu Ukrayna’nın Türkiye ve Suudi Arabistan’la ilişkilerinin güçlendirilmesi bağlamında çok önemli.” dedi. 

Lviv Müslüman Dini Topluluğu Başkanı, “Kırım Tatar Girişim Platformu” temsilcisi, tarihçi Ernest Abkelyamov da seminer için “Ukraynalılar ve Kırım Tatarlarının Birlikte Olmalarının Çoksesliğinde Tarihi Gezi” isimli çalışmayı hazırladı. 

Ernest Abkelyamov, “Ukrayna ve Kırım tarihi geçmiş olarak birbirine bağlı. Savaş ve politika, ekonomi ve kültür, aynı ilişkiler sistemi; geniş özerk yönetim, tam dini özgürlük, benzer bir ekonomik yapı, mülkiyet ve uluslararası hukukun temel meseleleri hakkındaki ortak görüşler, tüm bunlar Kırım ilişkilerine katkıda bulundu.” diye kaydetti.

Taras Şevçenko Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğretim görevlisi Abibulla Saitcelil sunduğu “Kırım Tatar dili konusu. Genel konuşma formülleri” isimli bilimsel raporu çerçevesinde seminere katılanlara Kırım Tatar dilinin özelliklerini ve şu anki durumunu tanıttı.

Bilim adamı Gennadiy Stasyuk, devlet kurma ve siyasi bir ulus yetiştirme bağlamında karşılıklı önyargıların üstesinden gelinmesi gerektiğini anlattı. Hayatı Kırım’la yakından bağlantılı olan bilim adamı, muhalif anne babasını hayatını da anlatarak Kırım Tatar halkına karşı yapılan zulümleri değerlendirdi.

Etnograf Vasil Laba, Galiçya’nın Türk seçeresi ve yerleşim adlarının bazı ayrıntılarını açıkladı. Bilim adamı yerleşim yerlerin, doğal yerlerin adlarını ve yerli halkın adetlerinden verdiği örnekleri, özellikle Kırım Tatarlarının Batı Ukrayna'daki tarih ve etnogenezise önemli katkılar sağladığını gösterdi.

Bunun dışında semener çerçevesinde Bilim Kütüphanesi Müdürü Vasıl Kmet, kütüphane arşivlerinde bulunan Kırım kaynaklı İslami eski baskıları ve el yazmaları tanıttı.

Etkinlik sonunda bilim adamları gelecekte iş birliği yapılabilecek alanları ele aldılar, ayrıca İvan Franko Lviv Milli Üniversitesi ile Kırım Müftülüğü ve “Kırım Tatar Girişim Platformu” temsilcilerinin ortak çalışmalarına devam ettirmek için bir mutabakat zaptı taslağını da onayladılar.

Kaynak: QHA



İlgili Konular kırım tatar bayram ukrain Lviv İvan Franko Lviv Milli Üniversitesi galiçya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Filipinler'de alışveriş merkezinde yangın
Filipinler'de alışveriş merkezinde yangın

Filipinler'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 37 kişi öldü
Mısır'da silahlı saldırı 2 ölü 8 yaralı
Mısır'da silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

Mısır'ın Giza kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Afganistan'da radyo kanalına saldırı
Afganistan'da radyo kanalına saldırı

Afganistan'ın Gor vilayetinde ''Serhad'' isimli radyo kanalına kimliği belirsiz kişilerce saldırıldı
Kuzey Kore'den BM yaptırımlarına yanıt
Kuzey Kore'den BM yaptırımlarına yanıt

Pyongyang yönetimi, BMGK'nin onayladığı yeni yaptırımları "savaş nedeni" şeklinde nitelendirdi
Kırım Tatarları ve Ukrainler birlik için birarada
Kırım Tatarları ve Ukrainler birlik için birarada

İvan Franko Lviv Milli Üniversitesi'nin düzenlediği seminer kapsamında “Birlik Poliloğu” toplantısı yapıldı.
Hindistan-Pakistan sınırındaki çatışmada 4 Hint askeri öldü
Hindistan-Pakistan sınırındaki çatışmada 4 Hint askeri öldü

Hindistan ve Pakistan ordularının Keşmir kontrol hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Hint askeri öldü
Mukri yeniden Barış Toplumu Hareketi Başkanı oldu
Mukri yeniden Barış Toplumu Hareketi Başkanı oldu

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi eski başkanı Abdulrezzak Mukri yeniden parti başkanlığına getirildi
Kudüs'te gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı kefaletle serbest
Kudüs'te gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı kefaletle serbest

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te dün gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı, İsrail mahkemesince kefaletle serbest bırakıldı
Bali Adası'nda Agung Yanardağı'ndaki hareketlilik
Bali Adası'nda Agung Yanardağı'ndaki hareketlilik

Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Agung Yanardağı'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi
Suriyeli muhaliflerden Hristiyanlar için hassasiyet çağrısı
Suriyeli muhaliflerden Hristiyanlar için hassasiyet çağrısı

Suriye'nin Hama ilinin kuzey kırsalındaki askeri muhalifler, bölgedeki Hristiyanların güvenli şekilde dini ayinlerini yerine getirebilmeleri için hassasiyet çağrısında bulundu.
Hamas lideri Heniyye'den yeni Trump uyarısı
Hamas lideri Heniyye'den yeni Trump uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs konusunda yeni açıklamalar yapabileceği yönünde bilgiler bulunduğunu bildirdi
Merkel ve Macron'dan quot Anlaşmalara uyun quot çağrısı
Merkel ve Macron'dan "Anlaşmalara uyun" çağrısı

İki lider, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafta, taraflara imzaladıkları anlaşmaları uygulamaları çağrısı yaptı.
Fransa'da yılbaşı alarmı
Fransa'da yılbaşı alarmı

Fransa İçişleri Bakanlığı, Noel ve yılbaşı döneminde ülkede terör tehdidinin en yüksek derecede olduğunu, yaklaşık 100 bin güvenlik görevlisinin seferber edildiğini bildirdi
Uzayda serbestçe dolaşan ilk insan öldü
Uzayda serbestçe dolaşan ilk insan öldü

Uzayda bağlantısız ve serbestçe dolaşan ilk insan unvanına sahip Amerikalı astronot Bruce McCandless'in, 80 yaşında California'da öldüğü bildirildi
Mattis Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor
Mattis: Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor." dedi.
SNHR Halep'teki 'pazar katliamından' Rusya'yı sorumlu tuttu
SNHR, Halep'teki 'pazar katliamından' Rusya'yı sorumlu tuttu

SNHR, Halep'in batı kırsalında gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Etarib ilçesinde, pazar yerine düzenlenen saldırıların Rus savaş uçakları tarafından yapıldığı iddiasında bulundu

Haberler

Polonya'da milliyetçiliğin resmi: Lviv | ANALİZ
Polonya'da milliyetçiliğin resmi Lviv ANALİZ

Kırım Tatarlarına bayram yasağı
Kırım Tatarlarına bayram yasağı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 