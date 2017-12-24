KHK ile VakÄ±fbank dÃ¼zenlemesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ±nÄ±n hisselerinden VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n idare ve temsil ettiÄŸi hisselerin tamamÄ±nÄ±n bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Hazineye devredilmesine karar verildi.
OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
KHK ile TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ± TÃ¼rk Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ± Kanunu'nda dÃ¼zenlemeye gidildi.
Buna gÃ¶re, banka hisselerinden, diÄŸer mÃ¼lhak vakÄ±flara ait olanlarÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere, VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n idare ve temsil ettiÄŸi (A) ve (B) grubu hisselerin tamamÄ± Banka tarafÄ±ndan Ã¼Ã§ ayrÄ± firmaya yaptÄ±rÄ±lan deÄŸerleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sonuÃ§ bÃ¶lÃ¼mlerinde belirtilen deÄŸerlerin ortalamasÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan belirlenen beher hisse deÄŸeri Ã¼zerinden hesaplanacak bedel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Hazineye devredilecek.
Bedeli belirlenen hisselerin tamamÄ± Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihi takip eden bir hafta iÃ§inde Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na Banka pay defterine kaydedilecek. Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan belirlenen devir bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda eÅŸit tutarda beÅŸ farklÄ± vadeli kira sertifikasÄ±, devir tarihi valÃ¶rlÃ¼ olmak Ã¼zere, bÃ¼tÃ§enin gelir ve gider hesaplarÄ±yla iliÅŸkilendirilmeksizin Kamu FinansmanÄ± ve BorÃ§ YÃ¶netiminin DÃ¼zenlenmesi HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±nda hisse sahibi vakÄ±flarÄ± temsil eden VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ihraÃ§ edilecek.
Ä°hraÃ§ edilen kira sertifikalarÄ±ndan ilki 2 ay vadeli, geri kalan 4 kira sertifikasÄ± ise bir, iki, Ã¼Ã§ ve dÃ¶rt yÄ±l vadeli olarak ihraÃ§ edilecek.
BankanÄ±n (C) grubu hissedarlarÄ±ndan TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ± TÃ¼rk Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ± Memur ve Hizmetlileri Emekli ve SaÄŸlÄ±k YardÄ±m SandÄ±ÄŸÄ± VakfÄ±nÄ±n (sandÄ±k), Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 120 gÃ¼n iÃ§inde bankaya mÃ¼racaat etmesi halinde, Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan sandÄ±k iÃ§in tespit edilen beher hisse deÄŸeri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sandÄ±ÄŸÄ±n sahip olduÄŸu hisselerin Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan devralÄ±nmasÄ±na Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek yetkili olacak.
SandÄ±k tarafÄ±ndan devredilecek hisselerin devir bedeli, bÃ¼tÃ§enin gelir ve gider hesaplarÄ±yla iliÅŸkilendirilmeksizin Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã¶zel tertip Devlet iÃ§ borÃ§lanma senedi ihraÃ§ edilmek suretiyle sandÄ±ÄŸa Ã¶denecek.
BankanÄ±n (B) grubu hisselerinden diÄŸer mÃ¼lhak vakÄ±flara ait olan hisseler ile (C) grubu hisselerinden diÄŸer gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilere ait olan hisselerin hissedarlarÄ±nÄ±n Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 120 gÃ¼n iÃ§inde bankaya mÃ¼racaat etmeleri halinde, sahip olduklarÄ± hisselerin Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan sandÄ±k iÃ§in tespit edilen beher hisse deÄŸeri Ã¼zerinden Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan devralÄ±nmasÄ±na BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek yetkili olacak.
SÃ¶z konusu hisselerin devir bedeli, ilgili gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilere banka tarafÄ±ndan Ã¶deme yapÄ±lmasÄ±nÄ± mÃ¼teakip bankanÄ±n talebi Ã¼zerine Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca nakit olarak Ã¶denecek. Bu kapsamda yapÄ±lacak Ã¶deme Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§esinin ilgili tertibinden karÅŸÄ±lanacak.
Hazineye devredilen hisseler TÃ¼rk Ticaret Kanunu hÃ¼kÃ¼mleri uyarÄ±nca Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu bakan tarafÄ±ndan idare ve temsil edilecek. Devir ile ilgili iÅŸlemler hakkÄ±nda Sermaye PiyasasÄ± Kanunu, Rekabetin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanun ve BankacÄ±lÄ±k Kanunu hÃ¼kÃ¼mleri uygulanmayacak.
Devir bedelinin tespitine iliÅŸkin deÄŸerleme hizmetlerinin masraflarÄ± ile diÄŸer her tÃ¼rlÃ¼ masraf Banka tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak. Devir ile ilgili yapÄ±lacak iÅŸlemler harÃ§lardan, dÃ¼zenlenecek kaÄŸÄ±tlar damga vergisinden mÃ¼stesna olacak.
Bu dÃ¼zenlenmenin uygulanmasÄ±na iliÅŸkin Ã§Ä±kabilecek tereddÃ¼tleri gidermeye ilgisine gÃ¶re Maliye BakanÄ± veya Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu bakan yetkili olacak.
Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Prof. Dr. YÄ±lmaz GÃ¼neÅŸli Merkez Camisi'nde dÃ¼zenlenen hafÄ±zlÄ±k icazet merasimindeki konuÅŸmasÄ±nda, bu gÃ¼zelliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.
Meteoroloji BingÃ¶l ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile AdÄ±yaman iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Åžeker Kurumu ile TÃ¼tÃ¼n ve Alkol PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu (TAPDK) kapatÄ±ldÄ±.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± KHK'ye gÃ¶re, askerlik gÃ¶revlerini yerine getiren yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile terÃ¶r eyleminin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, etkilerinin azaltÄ±lmasÄ± veya bertaraf edilmesinin saÄŸlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yardÄ±mcÄ± olan sivillerden TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§ocuklarÄ± ve kardeÅŸleri istekli olmadÄ±kÃ§a silah altÄ±na alÄ±nmayacak, silah altÄ±ndakiler istemeleri durumunda terhis edilecek
TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ±nÄ±n hisselerinden VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n idare ve temsil ettiÄŸi (A) ve (B) grubu hisselerin tamamÄ± hesaplanacak bedel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Hazineye devredilecek
Poyraz, Marmara Denizi'nde ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kayseri'de, sosyal medya hesabÄ±ndan FETÃ– propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resi sona ermeden TÃ¼rk SilahÄ± Kuvvetlerinden ayÄ±rma cezasÄ± alan personel, kalan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resince Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri nam ve hesabÄ±na verilen eÄŸitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlÄ±k belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara baÄŸlÄ± olarak herhangi bir meslek icra edemeyecek
TekirdaÄŸ'da, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nca, "KudÃ¼s'e Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Ä°nsanlÄ±ÄŸa BarÄ±ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlendi
ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'a ulaÅŸtÄ±
TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± Arslan: "Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi kapsamÄ±nda 74 binanÄ±n bulunduÄŸu tarihi sokaklar ayaÄŸa kalkacak. Ä°lÃ§emizin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nden BeypazarÄ±, Safranbolu ve OdunpazarÄ± seviyelerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz" dedi
"Hamsi Festivali"ne katÄ±lan vatandaÅŸlar, hamsi ikramÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Karadeniz yÃ¶resine has mÃ¼zikler eÅŸliÄŸinde eÄŸlendi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BM'nin KudÃ¼s kararÄ± ile ilgili olarak, "BM Ã¼yelerinden 128 Ã¼lke dimdik duruÅŸuyla ABD'nin kararÄ±nÄ± kabul etmediler. YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n birden bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°talya'ya gitme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 83 Suriye uyruklu yakalandÄ±, Ukrayna uyruklu 3 organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Denizli-Antalya karayolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä± Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 33'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anma programÄ±na katÄ±ldÄ±