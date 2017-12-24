GÃ¼ncelleme: 19:03, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

KHK ile VakÄ±fbank dÃ¼zenlemesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ±nÄ±n hisselerinden VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n idare ve temsil ettiÄŸi hisselerin tamamÄ±nÄ±n bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Hazineye devredilmesine karar verildi.

OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

KHK ile TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ± TÃ¼rk Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ± Kanunu'nda dÃ¼zenlemeye gidildi.

Buna gÃ¶re, banka hisselerinden, diÄŸer mÃ¼lhak vakÄ±flara ait olanlarÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere, VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n idare ve temsil ettiÄŸi (A) ve (B) grubu hisselerin tamamÄ± Banka tarafÄ±ndan Ã¼Ã§ ayrÄ± firmaya yaptÄ±rÄ±lan deÄŸerleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sonuÃ§ bÃ¶lÃ¼mlerinde belirtilen deÄŸerlerin ortalamasÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan belirlenen beher hisse deÄŸeri Ã¼zerinden hesaplanacak bedel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Hazineye devredilecek.

Bedeli belirlenen hisselerin tamamÄ± Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihi takip eden bir hafta iÃ§inde Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na Banka pay defterine kaydedilecek. Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan belirlenen devir bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda eÅŸit tutarda beÅŸ farklÄ± vadeli kira sertifikasÄ±, devir tarihi valÃ¶rlÃ¼ olmak Ã¼zere, bÃ¼tÃ§enin gelir ve gider hesaplarÄ±yla iliÅŸkilendirilmeksizin Kamu FinansmanÄ± ve BorÃ§ YÃ¶netiminin DÃ¼zenlenmesi HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±nda hisse sahibi vakÄ±flarÄ± temsil eden VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ihraÃ§ edilecek.

Ä°hraÃ§ edilen kira sertifikalarÄ±ndan ilki 2 ay vadeli, geri kalan 4 kira sertifikasÄ± ise bir, iki, Ã¼Ã§ ve dÃ¶rt yÄ±l vadeli olarak ihraÃ§ edilecek.

BankanÄ±n (C) grubu hissedarlarÄ±ndan TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ± TÃ¼rk Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ± Memur ve Hizmetlileri Emekli ve SaÄŸlÄ±k YardÄ±m SandÄ±ÄŸÄ± VakfÄ±nÄ±n (sandÄ±k), Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 120 gÃ¼n iÃ§inde bankaya mÃ¼racaat etmesi halinde, Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan sandÄ±k iÃ§in tespit edilen beher hisse deÄŸeri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sandÄ±ÄŸÄ±n sahip olduÄŸu hisselerin Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan devralÄ±nmasÄ±na Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek yetkili olacak.

SandÄ±k tarafÄ±ndan devredilecek hisselerin devir bedeli, bÃ¼tÃ§enin gelir ve gider hesaplarÄ±yla iliÅŸkilendirilmeksizin Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã¶zel tertip Devlet iÃ§ borÃ§lanma senedi ihraÃ§ edilmek suretiyle sandÄ±ÄŸa Ã¶denecek.

BankanÄ±n (B) grubu hisselerinden diÄŸer mÃ¼lhak vakÄ±flara ait olan hisseler ile (C) grubu hisselerinden diÄŸer gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilere ait olan hisselerin hissedarlarÄ±nÄ±n Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 120 gÃ¼n iÃ§inde bankaya mÃ¼racaat etmeleri halinde, sahip olduklarÄ± hisselerin Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan sandÄ±k iÃ§in tespit edilen beher hisse deÄŸeri Ã¼zerinden Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan devralÄ±nmasÄ±na BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek yetkili olacak.

SÃ¶z konusu hisselerin devir bedeli, ilgili gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilere banka tarafÄ±ndan Ã¶deme yapÄ±lmasÄ±nÄ± mÃ¼teakip bankanÄ±n talebi Ã¼zerine Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca nakit olarak Ã¶denecek. Bu kapsamda yapÄ±lacak Ã¶deme Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§esinin ilgili tertibinden karÅŸÄ±lanacak.

Hazineye devredilen hisseler TÃ¼rk Ticaret Kanunu hÃ¼kÃ¼mleri uyarÄ±nca Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu bakan tarafÄ±ndan idare ve temsil edilecek. Devir ile ilgili iÅŸlemler hakkÄ±nda Sermaye PiyasasÄ± Kanunu, Rekabetin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanun ve BankacÄ±lÄ±k Kanunu hÃ¼kÃ¼mleri uygulanmayacak.

Devir bedelinin tespitine iliÅŸkin deÄŸerleme hizmetlerinin masraflarÄ± ile diÄŸer her tÃ¼rlÃ¼ masraf Banka tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak. Devir ile ilgili yapÄ±lacak iÅŸlemler harÃ§lardan, dÃ¼zenlenecek kaÄŸÄ±tlar damga vergisinden mÃ¼stesna olacak.

Bu dÃ¼zenlenmenin uygulanmasÄ±na iliÅŸkin Ã§Ä±kabilecek tereddÃ¼tleri gidermeye ilgisine gÃ¶re Maliye BakanÄ± veya Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu bakan yetkili olacak.