Kuzey Kore'den BM yaptırımlarına yanıt

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen yeni yaptırımların "savaş nedeni" olduğunu kaydetti.
Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'daki Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, BMGK'de onaylanan yeni yaptırımların, "Kore Yarımadası ile bölgede barışı ve istikrarı ihlal eden savaş nedeni olarak nitelendirildiği" belirtildi.
Bu yaptırımların Pyongyang'a karşı ekonomik ablukadan farksız olduğunun kaydedildiği açıklamada, ABD ve müttefiklerinin, Kuzey Kore'nin nükleer gücü karşısında "dehşete düştüğü" iddia edildi.
Kuzey Kore'nin, ABD’nin nükleer tehditlerini, şantajlarını ve düşmanca davranışlarını ortadan kaldırma amacıyla nükleer caydırıcılığını daha da pekiştireceğinin vurgulandığı açıklamada, yaptırımları destekleyenlerin "bunun bedelini ödeyeceği" ifadesi kullanıldı.
BMGK'de Çin ve Rusya'nın da desteğiyle cuma günü kabul edilen karara göre, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi öngörülüyor.
Kore Yarımadası ve Japonya, Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle sık sık gündeme geliyor. Pyongyang yönetimi, BMGK'nin aldığı yaptırım kararlarına rağmen nükleer ve füze programını devam ettiriyor. Kuzey Kore en son 29 Kasım'da yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesiyle uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.
Filipinler'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 37 kişi öldü
Mısır'ın Giza kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Afganistan'ın Gor vilayetinde ''Serhad'' isimli radyo kanalına kimliği belirsiz kişilerce saldırıldı
Pyongyang yönetimi, BMGK'nin onayladığı yeni yaptırımları "savaş nedeni" şeklinde nitelendirdi
İvan Franko Lviv Milli Üniversitesi'nin düzenlediği seminer kapsamında “Birlik Poliloğu” toplantısı yapıldı.
Hindistan ve Pakistan ordularının Keşmir kontrol hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Hint askeri öldü
Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi eski başkanı Abdulrezzak Mukri yeniden parti başkanlığına getirildi
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te dün gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı, İsrail mahkemesince kefaletle serbest bırakıldı
Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Agung Yanardağı'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi
Suriye'nin Hama ilinin kuzey kırsalındaki askeri muhalifler, bölgedeki Hristiyanların güvenli şekilde dini ayinlerini yerine getirebilmeleri için hassasiyet çağrısında bulundu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs konusunda yeni açıklamalar yapabileceği yönünde bilgiler bulunduğunu bildirdi
İki lider, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafta, taraflara imzaladıkları anlaşmaları uygulamaları çağrısı yaptı.
Fransa İçişleri Bakanlığı, Noel ve yılbaşı döneminde ülkede terör tehdidinin en yüksek derecede olduğunu, yaklaşık 100 bin güvenlik görevlisinin seferber edildiğini bildirdi
Uzayda bağlantısız ve serbestçe dolaşan ilk insan unvanına sahip Amerikalı astronot Bruce McCandless'in, 80 yaşında California'da öldüğü bildirildi
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor." dedi.
SNHR, Halep'in batı kırsalında gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Etarib ilçesinde, pazar yerine düzenlenen saldırıların Rus savaş uçakları tarafından yapıldığı iddiasında bulundu