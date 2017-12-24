12:25, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±na silah taÅŸÄ±ma yetkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) kapsamÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±na silah taÅŸÄ±ma yetkisi saÄŸlandÄ±.

696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayÄ±lÄ± AteÅŸli Silahlar ve BÄ±Ã§aklar ile DiÄŸer Aletler HakkÄ±nda Kanun'un 7. maddesinde yer alan silah taÅŸÄ±maya yetkili kiÅŸiler arasÄ±na "Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ±" de ibaresi eklendi.

AyrÄ±ca, gÃ¼venlik koruculuÄŸu, en az bir dÃ¶nem kÃ¶y/mahalle muhtarlÄ±ÄŸÄ± ya da belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ktan sonra gÃ¶revleri sona erenlere, "yapÄ±lan soruÅŸturma sonucu veya kesinleÅŸmiÅŸ yargÄ± kararÄ± Ã¼zerine gÃ¶revine son verilenler ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine veya Milli GÃ¼venlik Kurulunca devletin milli gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara Ã¼yeliÄŸi, mensubiyeti veya iltisakÄ± yahut bunlarla irtibatÄ± olanlar hariÃ§" olmak Ã¼zere, silah taÅŸÄ±maya devam edebilmeleri imkanÄ± verildi.

Bu kiÅŸiler en fazla bir silah edinmek ÅŸartÄ±yla ruhsat harÃ§larÄ±ndan da muaf tutulacak.