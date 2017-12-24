12:28, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Askeri fabrika ve tersanelere ÅŸirket Ã§atÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Askeri fabrika ve tersanelerin faaliyetleri iÃ§in Askeri Fabrika ve Tersane Ä°ÅŸletme Anonim Åžirketi (ASFAT AÅž) kuruldu.

OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

KHK ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¶rev ve TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda Kanun'da deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi.

Buna gÃ¶re, ÅŸirket, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak, Ã¼retim planlamasÄ± Ã§erÃ§evesinde genel yÃ¶netim kapsamÄ±ndaki kamu idarelerinden, kamu iktisadi teÅŸebbÃ¼slerinden, yabancÄ±lar dahil gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilerden sipariÅŸ alabilecek veya bunlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in teklif verebilecek.

Bu sipariÅŸler ve teklifler sebebiyle gerektiÄŸinde mÃ¼ÅŸterek imalat, tasarÄ±m, araÅŸtÄ±rma-geliÅŸtirme, Ã¼rÃ¼n geliÅŸtirme faaliyetlerinde bulunabilecek ÅŸirket, askeri fabrikalar ve tersanelerin geliÅŸimini ve modernizasyonunu saÄŸlayacak.

ASFAT AÅž, TÃ¼rk Ticaret Kanuna gÃ¶re hazÄ±rlanacak esas sÃ¶zleÅŸmesinin imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tescil ve ilan ile faaliyete geÃ§ecek. Kanunun kuruluÅŸa, ayni ve nakdi sermaye konulmasÄ±na, ÅŸirketler topluluÄŸuna, genel kurul toplantÄ±sÄ±na Ã§aÄŸrÄ± usulÃ¼ ile genel kurul toplantÄ±larÄ±nda GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± temsilcisi gÃ¶revlendirilmesine ve ÅŸirketlerin denetimine iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mleri ASFAT AÅž hakkÄ±nda uygulanmayacak.

Åžirketin sermayesinin tamamÄ± Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na ait olacak. Ancak Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ASFAT AÅžâ€™deki pay sahipliÄŸine dayanan oy, yÃ¶netim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lacak. ASFAT AÅž yÃ¶netim kurulunda gÃ¶rev alan kamu gÃ¶revlilerine, kamu iktisadi teÅŸebbÃ¼sleri yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerine Ã¶denen tutarda Ã¶deme yapÄ±lacak.

ASFAT AÅž, yÃ¼klendiÄŸi taahhÃ¼tleri daha etkin ÅŸekilde yerine getirmek amacÄ±yla askeri fabrika ve tersaneler iÃ§in bakÄ±m, idame, yeni alet, ekipman ve taÅŸÄ±t alÄ±mÄ±, teknoloji transferi ve altyapÄ± dahil diÄŸer modernizasyon faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼tebilecek.

Åžirket aynÄ± ÅŸekilde geri vermek veya gerÃ§eÄŸe uygun deÄŸerini Ã¶demek ÅŸartÄ±yla askeri fabrika ve tersaneler ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± envanterinde bulunan ham madde, yedek parÃ§a, sistem, alt sistem ve benzerlerini kullanabilecek. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± envanterinde bulunan platform, mÃ¼himmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapÄ± ve test merkezlerden Bakan onayÄ± ile bedelsiz yararlanabilecek.

Askeri fabrikalar veya tersaneler bÃ¼nyesindeki dÃ¶ner sermaye iÅŸletmelerinin ASFAT AÅž ile imzalayacaklarÄ± sÃ¶zleÅŸmeler ile bu sÃ¶zleÅŸmelerden kaynaklanan mal ve hizmet alÄ±nÄ±lan hakkÄ±nda Devlet Ä°hale Kanunu ile Kamu Ä°hale Kanunu hÃ¼kÃ¼mleri uygulanmayacak.

ASFAT AÅžâ€™de iÅŸ mevzuatÄ±na tabi personel istihdam edilecek. Åžirkette yabancÄ± personel de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilecek.

Åžirketin baÅŸlangÄ±Ã§ sermayesi 50 milyon lira olacak. Bu tutar askeri fabrika ve tersanelere ait dÃ¶ner sermaye kaynaklarÄ±ndan, bu kaynaklarÄ±n yetersiz olmasÄ± halinde Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§esinden karÅŸÄ±lanacak.

Askeri fabrikalar ve tersanelere ait iÅŸletme, makine ve benzeri atÄ±l varlÄ±klarÄ±n ASFAT AÅžâ€™ye kiralanmasÄ± veya iÅŸletiminin verilmesi ve dÃ¶ner sermayelerle iliÅŸkileri ile ilgili protokoller, ASFAT AÅž ile ilgisine gÃ¶re ilgili dÃ¶ner sermaye iÅŸletmeleri arasÄ±nda imzalanacak ve bunlarÄ±n bedelleri protokol esaslarÄ±na gÃ¶re ÅŸirket tarafÄ±ndan ilgili dÃ¶ner sermaye iÅŸletmesinin hesabÄ±na Ã¶denecek.

ASFAT AÅžâ€™ye iliÅŸkin diÄŸer hususlar BakanlÄ±kÃ§a yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan yÃ¶netmelik veya ÅŸirket esas sÃ¶zleÅŸmesinde dÃ¼zenlenecek.