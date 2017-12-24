12:31, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Ã‡ad'daki FETÃ– okullarÄ±nÄ± devraldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± (TMV), Ã‡ad'daki FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) okullarÄ±nÄ± devraldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n Ã‡adâ€™a yapacaÄŸÄ± resmi ziyaret Ã¶ncesinde, Ã¼lkedeki FETÃ– okullarÄ±, TMV'ye teslim edildi. Bu kapsamda, devralÄ±nan okulun bahÃ§esinde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. Ã‡ad hÃ¼kÃ¼meti ile imzalanan protokolle, sÃ¶z konusu okullar, bundan bÃ¶yle Maarif VakfÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen uzman idareci ve eÄŸitimcilerle faaliyetlerine devam edecek.

Ã‡ad EÄŸitim BakanÄ± Ahmed Khazali Acylâ€™in katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan tÃ¶rende konuÅŸan TÃ¼rkiye'nin Ã‡ad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Erdal Sabri Ergen, okullarÄ±n alÄ±nmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§en Maarif VakfÄ± yÃ¶neticilerine teÅŸekkÃ¼r ederek, " Bu okullar, Ã‡ad eÄŸitim sistemine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r." dedi.

EÄŸitim BakanÄ± Acyl da okullarÄ±n Maarif VakfÄ±'na devrinin eÄŸitimi aksatmayacaÄŸÄ±nÄ±, velilerin rahat olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Acyl, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "OkullarÄ±n Maarif VakfÄ±na devredilmesi iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem arz etmektedir." diye konuÅŸtu.

Ã‡ad'da TMV'ye devredilen eÄŸitim kurumlarÄ± arasÄ±nda bir ana okul-ilkokul, iki ortaokul ve iki lise ile bir yurt bulunuyor.