Askerlik muafiyeti ve zati silah dÃ¼zenlemesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle (KHK), askerlik gÃ¶revlerini yerine getiren yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile terÃ¶r eyleminin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, etkilerinin azaltÄ±lmasÄ± veya bertaraf edilmesinin saÄŸlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yardÄ±mcÄ± olan sivillerden TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§ocuklarÄ± ve kardeÅŸleri istekli olmadÄ±kÃ§a silah altÄ±na alÄ±nmayacak, silah altÄ±ndakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.
OHAL kapsamÄ±nda bazÄ± dÃ¼zenlemeler yapÄ±lmasÄ±na dair 696 SayÄ±lÄ± KHK, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
Kararnameyle Askerlik Kanunu'nun bazÄ± maddelerinde dÃ¼zenlemeye gidildi. Buna gÃ¶re, askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile terÃ¶r eyleminin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, etkilerinin azaltÄ±lmasÄ± veya bertaraf edilmesinin saÄŸlanmasÄ±nda yardÄ±mcÄ± ve faydalÄ± olanlardan TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§ocuklarÄ± ile aynÄ± anne ve babadan olan kardeÅŸleri istekli olmadÄ±kÃ§a silah altÄ±na alÄ±nmayacak. Yine aynÄ± gerekÃ§elerle hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¼venlik korucularÄ± da dahil olmak Ã¼zere kamu gÃ¶revlilerinin Ã§ocuklarÄ± ile kardeÅŸlerinden biri de askerlikten muaf sayÄ±lacak. Silah altÄ±ndakiler ise istekleri halinde terhis edilecek.
KardeÅŸlerden muafiyet kapsamÄ±na girmeyenler ile muafiyet kapsamÄ±na girmekle birlikte bu muafiyetten yararlanmak istemeyenlerin askerlik hizmetini yerine getireceÄŸi yerler yÃ¶nergeyle belirlenecek.
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan askerlik yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerinin yabancÄ± Ã¼lke parasÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±klarÄ± Ã¶demelerle ilgili dÃ¼zenlemede ise dÃ¶viz tahsilatÄ± ve Ã¶zel dÃ¶viz hesabÄ±na aktarÄ±lmasÄ± ile ilgili oluÅŸacak transfer Ã¼creti ve diÄŸer masraflar yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilcilikler tarafÄ±ndan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerden tahsil edilecek. Transfer Ã¼creti ve diÄŸer masraflar, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±narak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenecek.
KHK ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki uzman erbaÅŸlara zati demirbaÅŸ silah edinme hakkÄ± da saÄŸlandÄ±.
AtesÌ§li Silahlar ve BÄ±cÌ§aklar ile DigÌ†er Aletler HakkÄ±nda Kanun'daki dÃ¼zenlemeyle Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca temin edilen tabanca ve mermiler, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri bÃ¼nyesindeki subay, astsubay ve uzman erbaÅŸlara; Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca temin edilen tabanca ve mermiler, kendi bÃ¼nyelerindeki subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaÅŸlara, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ± personeli ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n merkez ve taÅŸra Ã¼nitelerinde istihdam edilen Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§ilerine, gÃ¶revlerinde kullanmak Ã¼zere bedeli mukabili zati demirbaÅŸ silah olarak satÄ±lacak.
SatÄ±lan silahlarÄ±n ayrÄ±lma, ihraÃ§ ve benzeri sebeplerle geri alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar ile satÄ±lma ÅŸekil ve ÅŸartlarÄ±, zayi, hasar, onarÄ±m, kadro standardÄ± dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ±, eÄŸitim ve gÃ¶revde kullanÄ±lan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini ve diÄŸer konular yÃ¶netmeliklerle belirlenecek.
Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Prof. Dr. YÄ±lmaz GÃ¼neÅŸli Merkez Camisi'nde dÃ¼zenlenen hafÄ±zlÄ±k icazet merasimindeki konuÅŸmasÄ±nda, bu gÃ¼zelliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.
Meteoroloji BingÃ¶l ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile AdÄ±yaman iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Åžeker Kurumu ile TÃ¼tÃ¼n ve Alkol PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu (TAPDK) kapatÄ±ldÄ±.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± KHK'ye gÃ¶re, askerlik gÃ¶revlerini yerine getiren yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile terÃ¶r eyleminin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, etkilerinin azaltÄ±lmasÄ± veya bertaraf edilmesinin saÄŸlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yardÄ±mcÄ± olan sivillerden TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§ocuklarÄ± ve kardeÅŸleri istekli olmadÄ±kÃ§a silah altÄ±na alÄ±nmayacak, silah altÄ±ndakiler istemeleri durumunda terhis edilecek
TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ±nÄ±n hisselerinden VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n idare ve temsil ettiÄŸi (A) ve (B) grubu hisselerin tamamÄ± hesaplanacak bedel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Hazineye devredilecek
Poyraz, Marmara Denizi'nde ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kayseri'de, sosyal medya hesabÄ±ndan FETÃ– propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resi sona ermeden TÃ¼rk SilahÄ± Kuvvetlerinden ayÄ±rma cezasÄ± alan personel, kalan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resince Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri nam ve hesabÄ±na verilen eÄŸitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlÄ±k belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara baÄŸlÄ± olarak herhangi bir meslek icra edemeyecek
TekirdaÄŸ'da, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nca, "KudÃ¼s'e Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Ä°nsanlÄ±ÄŸa BarÄ±ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlendi
ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'a ulaÅŸtÄ±
TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± Arslan: "Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi kapsamÄ±nda 74 binanÄ±n bulunduÄŸu tarihi sokaklar ayaÄŸa kalkacak. Ä°lÃ§emizin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nden BeypazarÄ±, Safranbolu ve OdunpazarÄ± seviyelerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz" dedi
"Hamsi Festivali"ne katÄ±lan vatandaÅŸlar, hamsi ikramÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Karadeniz yÃ¶resine has mÃ¼zikler eÅŸliÄŸinde eÄŸlendi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BM'nin KudÃ¼s kararÄ± ile ilgili olarak, "BM Ã¼yelerinden 128 Ã¼lke dimdik duruÅŸuyla ABD'nin kararÄ±nÄ± kabul etmediler. YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n birden bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°talya'ya gitme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 83 Suriye uyruklu yakalandÄ±, Ukrayna uyruklu 3 organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Denizli-Antalya karayolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä± Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 33'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anma programÄ±na katÄ±ldÄ±