GÃ¼ncelleme: 20:04, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Askerlik muafiyeti ve zati silah dÃ¼zenlemesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle (KHK), askerlik gÃ¶revlerini yerine getiren yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile terÃ¶r eyleminin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, etkilerinin azaltÄ±lmasÄ± veya bertaraf edilmesinin saÄŸlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yardÄ±mcÄ± olan sivillerden TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§ocuklarÄ± ve kardeÅŸleri istekli olmadÄ±kÃ§a silah altÄ±na alÄ±nmayacak, silah altÄ±ndakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

OHAL kapsamÄ±nda bazÄ± dÃ¼zenlemeler yapÄ±lmasÄ±na dair 696 SayÄ±lÄ± KHK, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Kararnameyle Askerlik Kanunu'nun bazÄ± maddelerinde dÃ¼zenlemeye gidildi. Buna gÃ¶re, askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile terÃ¶r eyleminin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, etkilerinin azaltÄ±lmasÄ± veya bertaraf edilmesinin saÄŸlanmasÄ±nda yardÄ±mcÄ± ve faydalÄ± olanlardan TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§ocuklarÄ± ile aynÄ± anne ve babadan olan kardeÅŸleri istekli olmadÄ±kÃ§a silah altÄ±na alÄ±nmayacak. Yine aynÄ± gerekÃ§elerle hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¼venlik korucularÄ± da dahil olmak Ã¼zere kamu gÃ¶revlilerinin Ã§ocuklarÄ± ile kardeÅŸlerinden biri de askerlikten muaf sayÄ±lacak. Silah altÄ±ndakiler ise istekleri halinde terhis edilecek.

KardeÅŸlerden muafiyet kapsamÄ±na girmeyenler ile muafiyet kapsamÄ±na girmekle birlikte bu muafiyetten yararlanmak istemeyenlerin askerlik hizmetini yerine getireceÄŸi yerler yÃ¶nergeyle belirlenecek.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan askerlik yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerinin yabancÄ± Ã¼lke parasÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±klarÄ± Ã¶demelerle ilgili dÃ¼zenlemede ise dÃ¶viz tahsilatÄ± ve Ã¶zel dÃ¶viz hesabÄ±na aktarÄ±lmasÄ± ile ilgili oluÅŸacak transfer Ã¼creti ve diÄŸer masraflar yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilcilikler tarafÄ±ndan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerden tahsil edilecek. Transfer Ã¼creti ve diÄŸer masraflar, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±narak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenecek.

KHK ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki uzman erbaÅŸlara zati demirbaÅŸ silah edinme hakkÄ± da saÄŸlandÄ±.

AtesÌ§li Silahlar ve BÄ±cÌ§aklar ile DigÌ†er Aletler HakkÄ±nda Kanun'daki dÃ¼zenlemeyle Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca temin edilen tabanca ve mermiler, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri bÃ¼nyesindeki subay, astsubay ve uzman erbaÅŸlara; Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca temin edilen tabanca ve mermiler, kendi bÃ¼nyelerindeki subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaÅŸlara, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ± personeli ile Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n merkez ve taÅŸra Ã¼nitelerinde istihdam edilen Ã§arÅŸÄ± ve mahalle bekÃ§ilerine, gÃ¶revlerinde kullanmak Ã¼zere bedeli mukabili zati demirbaÅŸ silah olarak satÄ±lacak.

SatÄ±lan silahlarÄ±n ayrÄ±lma, ihraÃ§ ve benzeri sebeplerle geri alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar ile satÄ±lma ÅŸekil ve ÅŸartlarÄ±, zayi, hasar, onarÄ±m, kadro standardÄ± dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ±, eÄŸitim ve gÃ¶revde kullanÄ±lan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini ve diÄŸer konular yÃ¶netmeliklerle belirlenecek.