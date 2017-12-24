Uzman jandarmalarÄ±n mecburi hizmeti sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile uzman jandarmalarÄ±n mecburi hizmet sÃ¼resi, uzman jandarma Ã§avuÅŸluÄŸa atanmalarÄ±ndan itibaren 15 yÄ±l olacak.
OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 696 sayÄ±lÄ± KHK, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Buna gÃ¶re, 3160 sayÄ±lÄ± "Emniyet TeÅŸkilatÄ± UÃ§uÅŸ ve DalÄ±ÅŸ Hizmetleri Tazminat Kanunu"na, "Emniyet hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ±na mensup pilot, uÃ§uÅŸ ekibi ve Ä°HA uÃ§uÅŸ ekibi personeli, istifa veya mÃ¼stafi sayÄ±lma sebepleri ile on yÄ±l iÃ§erisinde gÃ¶revlerinden ayrÄ±lmalarÄ± halinde, havacÄ±lÄ±k branÅŸÄ±na aktarÄ±lmalarÄ±na esas teÅŸkil eden eÄŸitimlerin masraflarÄ±nÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k sÃ¼relerinin eksik kÄ±smÄ± ile orantÄ±lÄ± olmak Ã¼zere kanuni faizi ile birlikte Ã¶demekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r." maddesi eklendi.
KHK ile 3466 sayÄ±lÄ± "Uzman Jandarma Kanunu"nda da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. Bu doÄŸrultuda, uzman jandarmalarÄ±n 10 yÄ±l olan mecburi hizmet sÃ¼resi, uzman jandarma Ã§avuÅŸluÄŸa nasÄ±p (atama) tarihinden itibaren 15 yÄ±l olarak yeniden dÃ¼zenlendi.
AyrÄ±ca, durumlarÄ± ilgili fÄ±kra hÃ¼kÃ¼mlerine uyan uzman jandarmalardan mecburi hizmetle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde istifa edenler, iliÅŸiÄŸinin kesilmesini gerektiren bir suÃ§ iÅŸleyenler ya da saÄŸlÄ±k sebebi hariÃ§ baÅŸka herhangi bir sebeple ayrÄ±lanlar, kendilerine yapÄ±lan Ã¶ÄŸrenim, eÄŸitim ve yetiÅŸtirme masraflarÄ±nÄ±, yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k sÃ¼relerinin eksik kalan kÄ±smÄ±yla orantÄ±lÄ± ÅŸekilde kanuni faiziyle birlikte tazminat olarak Ã¶deyecek.
6758 sayÄ±lÄ± "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"da yer alan "Pilotlara Ã¶denecek tazminat" bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli sÃ¶zleÅŸmeli pilotlar da eklendi.
TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± Arslan: "Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi kapsamÄ±nda 74 binanÄ±n bulunduÄŸu tarihi sokaklar ayaÄŸa kalkacak. Ä°lÃ§emizin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nden BeypazarÄ±, Safranbolu ve OdunpazarÄ± seviyelerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz" dedi
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BM'nin KudÃ¼s kararÄ± ile ilgili olarak, "BM Ã¼yelerinden 128 Ã¼lke dimdik duruÅŸuyla ABD'nin kararÄ±nÄ± kabul etmediler. YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n birden bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°talya'ya gitme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 83 Suriye uyruklu yakalandÄ±, Ukrayna uyruklu 3 organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä± Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 33'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anma programÄ±na katÄ±ldÄ±
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OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan KHK ile milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±na devam ederken TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazananlarÄ±n, bulunduÄŸu Ã¶ÄŸretim kademesinin sonuna kadar aynÄ± kurumda veya baÅŸka bir milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumunda Ã¶ÄŸrenimlerine devam edebilmelerine imkan saÄŸlandÄ±
MÄ°T mÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere kamu idareleri, Ã¼niversiteler ve belediyeler personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± yapamayacak
Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 118 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile uzman jandarmalarÄ±n mecburi hizmet sÃ¼resi, uzman jandarma Ã§avuÅŸluÄŸa atanmalarÄ±ndan itibaren 15 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
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OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±na silah taÅŸÄ±ma yetkisi verildi
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak faaliyet gÃ¶steren Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tecek
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle, Savunma Sanayii MuÌˆstesÌ§arlÄ±gÌ†Ä± CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlandÄ±.