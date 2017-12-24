12:52, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Uzman jandarmalarÄ±n mecburi hizmeti sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile uzman jandarmalarÄ±n mecburi hizmet sÃ¼resi, uzman jandarma Ã§avuÅŸluÄŸa atanmalarÄ±ndan itibaren 15 yÄ±l olacak.

OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 696 sayÄ±lÄ± KHK, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, 3160 sayÄ±lÄ± "Emniyet TeÅŸkilatÄ± UÃ§uÅŸ ve DalÄ±ÅŸ Hizmetleri Tazminat Kanunu"na, "Emniyet hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ±na mensup pilot, uÃ§uÅŸ ekibi ve Ä°HA uÃ§uÅŸ ekibi personeli, istifa veya mÃ¼stafi sayÄ±lma sebepleri ile on yÄ±l iÃ§erisinde gÃ¶revlerinden ayrÄ±lmalarÄ± halinde, havacÄ±lÄ±k branÅŸÄ±na aktarÄ±lmalarÄ±na esas teÅŸkil eden eÄŸitimlerin masraflarÄ±nÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k sÃ¼relerinin eksik kÄ±smÄ± ile orantÄ±lÄ± olmak Ã¼zere kanuni faizi ile birlikte Ã¶demekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r." maddesi eklendi.

KHK ile 3466 sayÄ±lÄ± "Uzman Jandarma Kanunu"nda da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. Bu doÄŸrultuda, uzman jandarmalarÄ±n 10 yÄ±l olan mecburi hizmet sÃ¼resi, uzman jandarma Ã§avuÅŸluÄŸa nasÄ±p (atama) tarihinden itibaren 15 yÄ±l olarak yeniden dÃ¼zenlendi.

AyrÄ±ca, durumlarÄ± ilgili fÄ±kra hÃ¼kÃ¼mlerine uyan uzman jandarmalardan mecburi hizmetle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde istifa edenler, iliÅŸiÄŸinin kesilmesini gerektiren bir suÃ§ iÅŸleyenler ya da saÄŸlÄ±k sebebi hariÃ§ baÅŸka herhangi bir sebeple ayrÄ±lanlar, kendilerine yapÄ±lan Ã¶ÄŸrenim, eÄŸitim ve yetiÅŸtirme masraflarÄ±nÄ±, yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k sÃ¼relerinin eksik kalan kÄ±smÄ±yla orantÄ±lÄ± ÅŸekilde kanuni faiziyle birlikte tazminat olarak Ã¶deyecek.

6758 sayÄ±lÄ± "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"da yer alan "Pilotlara Ã¶denecek tazminat" bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli sÃ¶zleÅŸmeli pilotlar da eklendi.