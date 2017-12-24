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Kültür Sanat
Güncelleme: 02:54, 25 Aralık 2017 Pazartesi

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Şuayip Antik Kenti turizme kazandırılacak
Şuayip Antik Kenti turizme kazandırılacak

"Peygamberler Şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da Şuayip Peygamber'in yaşadığı ve Hazreti Musa ile buluştuğu mekan olduğu rivayet edilen antik kentin turizme kazandırılması amaçlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Peygamberler Şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da, Şuayip Peygamber'in yaşadığı ve Hazreti Musa ile buluştuğu mekan olduğu rivayet edilen "Şuayip Antik Kenti" turizme kazandırılacak.

İlk İslam üniversitesinin kalıntıları, Emeviler döneminden kalma Ulu Cami'si ve konik kubbeli evleri ile çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Harran ilçesi sınırlarındaki Şuayip Antik Kenti'nin, Roma döneminde inşa edildiği tahmin ediliyor.

Halk arasında Şuayip Peygamber'in bu kentte yaşadığı ve Hazreti Musa ile burada buluştuğuna inanılırken, antik kentteki bir mağara da Peygamberin makamı olarak kabul edilerek insanlar tarafından ziyaret ediliyor.

Çok sayıdaki kaya mezarı ile kesme taşlardan yapıların göze çarptığı oldukça geniş bir alana yayılan antik kentin surlarının yer yer izleri görülüyor. Şuayip Antik Kenti'ndeki birçok mağara ve dehliz ile tarihi yapılar da ziyaretçileri tarih içinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Bugüne kadar tanıtımı yeterince yapılamayan antik kentin, yürütülecek çalışmaların ardından bölgenin turizmine katkı sunması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, antik kentte incelemelerde bulunarak, yetkililerden ve yöre halkından bilgi aldı.

Vatandaşların sorunlarını dinleyip, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Erin ve Çiftçi, "Şuayip Antik Kenti"nin turizme kazandırılması için görüş alış verişinde bulundu.

Vali Erin, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın her yerinin adeta tarih fışkırdığını anımsatarak, yapacakları çalışmalarla turizmi daha da etkili hale getirmek istediklerini anlattı.

Buranın Şuayip Peygamber ve Hazreti Musa'nın mübarek ayaklarını bastığı yer olduğunu aktaran Erin, "Burayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla gündeme getirip çalışmaların biran önce başlaması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi ise Şanlıurfa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Şuayip Şehri'nin de turizme kazandırılması için bu anlamda çalışma gerçekleştireceklerin altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Buraya turizm yolu yapıldı, buralar ecdadımızın mübarek ayak izlerinin bulunduğu yerler. Alan açık hava müzesini andırıyor, kalıntı olarak çok zengin. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla çalışıp artık bu eserlerimizi ortaya çıkarma ve insanlığa sunma zamanı gelmiştir. Hak edildiği şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor, bizler de inşallah toplum olarak bilincimizi yükselterek bir turizm anlayışına dönmemiz gerekiyor. Bölgeyi inceledik çalışmaları ona göre planlayacağız."



İlgili Konular Şuayip Antik Kenti Şanlıurfa
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