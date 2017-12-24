GÃ¼ncelleme: 21:07, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Åžeker Kurumu ve TAPDK kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

KHK ile Åžeker Kanunu ve TÃ¼tÃ¼n ve Alkol PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu TeÅŸkilat ve GÃ¶revleri HakkÄ±nda Kanuna iliÅŸkin dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re, Åžeker Kurumu baÅŸka iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n kapatÄ±ldÄ±. Kurumun gÃ¶rev ve sorumluluklarÄ± GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na aktarÄ±ldÄ±.

BakanlÄ±k, kotalarÄ±n tespiti, denetim, iÃ§ fiyat, arz talep dengesi ve spekÃ¼latif etkileri dikkate alarak ÅŸeker ticaretine iliÅŸkin kurallarÄ± belirleyecek.

Ã–te yandan KHK ile TAPDK da kapatÄ±ldÄ±. KapatÄ±lan kurumca yapÄ±lan iÅŸlemler ilgili idarelerce yeni bir iÅŸlem yapÄ±lÄ±ncaya kadar geÃ§erliliÄŸini koruyacak.

Kurumun gÃ¶rev ve sorumluklarÄ± GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devredildi.

KapatÄ±lan kurumlarÄ±n personelinin kadrolarÄ± ve kurumlara ait her tÃ¼rlÃ¼ taÅŸÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±t, malzeme, borÃ§ ve alacaklar, hak ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kler, kayÄ±t ve dokÃ¼manlar, taÅŸÄ±nmazlar ve sÃ¶zleÅŸmeler de sÃ¶z konusu BakanlÄ±klara geÃ§ti.