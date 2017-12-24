Meteoroloji 3 il iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BingÃ¶l ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile AdÄ±yaman'da Ã¶ÄŸle saatlerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bÃ¶lge genelinde havanÄ±n Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'da akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klarla yaÄŸmur bekleniyor.
AdÄ±yaman de ise Ã¶ÄŸle saatlerinde kuvvetli saÄŸanak beklenmekle beraber, havanÄ±n akÅŸam saatlerine kadar yaÄŸmurlu geÃ§eceÄŸi Ã¶n gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
BingÃ¶l'de ve Tunceli'nin kuzey kesimlerinin ise Ã¶ÄŸle saatlerinde bir ara kuvvetli olmak Ã¼zere kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
BÃ¶lge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BÃ¶lgede rÃ¼zgarÄ±n zaman zaman kuvvetlice, saatte 30-50 kilometre esmesi tahmin edilirken vatandaÅŸlarÄ±n tedbirli olmasÄ± Ã¶nerildi.
BingÃ¶l ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile AdÄ±yaman'da Ã¶ÄŸle saatlerinde beklenen kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ, gece ve sabah saatlerinde yer yer gÃ¶rÃ¼lebilecek sis ve pus nedeniyle ilgililer ile vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Prof. Dr. YÄ±lmaz GÃ¼neÅŸli Merkez Camisi'nde dÃ¼zenlenen hafÄ±zlÄ±k icazet merasimindeki konuÅŸmasÄ±nda, bu gÃ¼zelliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.
Meteoroloji BingÃ¶l ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile AdÄ±yaman iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Åžeker Kurumu ile TÃ¼tÃ¼n ve Alkol PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu (TAPDK) kapatÄ±ldÄ±.
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± KHK'ye gÃ¶re, askerlik gÃ¶revlerini yerine getiren yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile terÃ¶r eyleminin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, etkilerinin azaltÄ±lmasÄ± veya bertaraf edilmesinin saÄŸlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yardÄ±mcÄ± olan sivillerden TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§ocuklarÄ± ve kardeÅŸleri istekli olmadÄ±kÃ§a silah altÄ±na alÄ±nmayacak, silah altÄ±ndakiler istemeleri durumunda terhis edilecek
TÃ¼rkiye VakÄ±flar BankasÄ±nÄ±n hisselerinden VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n idare ve temsil ettiÄŸi (A) ve (B) grubu hisselerin tamamÄ± hesaplanacak bedel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Hazineye devredilecek
Poyraz, Marmara Denizi'nde ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kayseri'de, sosyal medya hesabÄ±ndan FETÃ– propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resi sona ermeden TÃ¼rk SilahÄ± Kuvvetlerinden ayÄ±rma cezasÄ± alan personel, kalan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k veya sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resince Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri nam ve hesabÄ±na verilen eÄŸitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlÄ±k belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara baÄŸlÄ± olarak herhangi bir meslek icra edemeyecek
TekirdaÄŸ'da, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nca, "KudÃ¼s'e Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Ä°nsanlÄ±ÄŸa BarÄ±ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenlendi
ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Sudan'Ä±n baÅŸkenti Hartum'a ulaÅŸtÄ±
TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± Arslan: "Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi kapsamÄ±nda 74 binanÄ±n bulunduÄŸu tarihi sokaklar ayaÄŸa kalkacak. Ä°lÃ§emizin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nden BeypazarÄ±, Safranbolu ve OdunpazarÄ± seviyelerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz" dedi
"Hamsi Festivali"ne katÄ±lan vatandaÅŸlar, hamsi ikramÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Karadeniz yÃ¶resine has mÃ¼zikler eÅŸliÄŸinde eÄŸlendi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BM'nin KudÃ¼s kararÄ± ile ilgili olarak, "BM Ã¼yelerinden 128 Ã¼lke dimdik duruÅŸuyla ABD'nin kararÄ±nÄ± kabul etmediler. YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n birden bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°talya'ya gitme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 83 Suriye uyruklu yakalandÄ±, Ukrayna uyruklu 3 organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Denizli-Antalya karayolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä± Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 33'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anma programÄ±na katÄ±ldÄ±