GÃ¼ncelleme: 22:09, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Meteoroloji 3 il iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BingÃ¶l ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile AdÄ±yaman'da Ã¶ÄŸle saatlerinde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bÃ¶lge genelinde havanÄ±n Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'da akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klarla yaÄŸmur bekleniyor.

AdÄ±yaman de ise Ã¶ÄŸle saatlerinde kuvvetli saÄŸanak beklenmekle beraber, havanÄ±n akÅŸam saatlerine kadar yaÄŸmurlu geÃ§eceÄŸi Ã¶n gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

BingÃ¶l'de ve Tunceli'nin kuzey kesimlerinin ise Ã¶ÄŸle saatlerinde bir ara kuvvetli olmak Ã¼zere kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BÃ¶lge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BÃ¶lgede rÃ¼zgarÄ±n zaman zaman kuvvetlice, saatte 30-50 kilometre esmesi tahmin edilirken vatandaÅŸlarÄ±n tedbirli olmasÄ± Ã¶nerildi.

BingÃ¶l ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile AdÄ±yaman'da Ã¶ÄŸle saatlerinde beklenen kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ, gece ve sabah saatlerinde yer yer gÃ¶rÃ¼lebilecek sis ve pus nedeniyle ilgililer ile vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.