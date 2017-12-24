13:02, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Kar nedeniyle 118 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±





Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 118 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kastamonu ve Tokat'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 118 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±.Â AA muhabirinin Kastamonu Ä°l Ã–zel Ä°daresinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, etkili olan kar, Ã¶zellikle ÅŸehrin yÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± ilÃ§elerindeki kÃ¶ylerde ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§tÄ±. Kar nedeniyle, AÄŸlÄ±'da 2, AraÃ§'ta 15 ve Tosya'da 1 kÃ¶ye ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor. Ekipler, kapalÄ± 18 kÃ¶y yolunda Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yor. Tokat'ta etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 100 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. KÃ¶y yollarÄ±nÄ± aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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