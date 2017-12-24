Personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hizmet alÄ±mÄ± yapÄ±lmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ°T mÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere kamu idareleri, Ã¼niversiteler ve belediyeler personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± yapamayacak.
OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
KHK ile Kamu Ä°hale Kanununun personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hizmet alÄ±mÄ± maddelerinde dÃ¼zenlemeye gidildi.
Buna gÃ¶re, MÄ°T MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± hariÃ§ genel bÃ¼tÃ§e kapsamÄ±ndaki kamu idareleri, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurulu, Ã¼niversiteler ve yÃ¼ksek teknoloji enstitÃ¼leri, Ã¶zel bÃ¼tÃ§eli diÄŸer idareler, dÃ¼zenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal gÃ¼venlik kurumlarÄ± ile bunlara baÄŸlÄ± dÃ¶ner sermayeli kuruluÅŸlar, kamu idarelerinin merkez ve taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±, il Ã¶zel idareleri, belediyeler ile baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ± ve bunlarÄ±n Ã¼yesi olduÄŸu mahalli idare birlikleri personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± yapamayacak.
AyrÄ±ca, sermayesinin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± il Ã¶zel idareleri, belediyeler ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±na ait ÅŸirketler, merkezi yÃ¶netim, sosyal gÃ¼venlik kurumu, fon, kefalet sandÄ±ÄŸÄ±, yatÄ±rÄ±m izleme ve koordinasyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, genÃ§lik hizmetleri ve spor il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ de ÅŸirket bÃ¼tÃ§elerinden veya dÃ¶ner sermaye bÃ¼tÃ§elerinden, diÄŸer idareler ise kendi bÃ¼tÃ§elerinden personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± veya niteliÄŸi itibarÄ±yla bu sonucu doÄŸuracak ÅŸekilde alÄ±m yapamayacak ve buna imkan saÄŸlayan diÄŸer mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri uygulanmayacak.
Personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ±, ihale konusu iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak personel sayÄ±sÄ±nÄ±n ihale dokÃ¼manÄ±nda belirlendiÄŸi, bu personelin Ã§alÄ±ÅŸma saatlerinin tamamÄ±nÄ±n idare iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yaklaÅŸÄ±k maliyetinin en az yÃ¼zde 70â€™lik kÄ±smÄ±nÄ±n asgari iÅŸÃ§ilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil iÅŸÃ§ilik giderinden oluÅŸtuÄŸu ve niteliÄŸi gereÄŸi sÃ¼reklilik arz eden iÅŸlere iliÅŸkin hizmet almalarÄ±nÄ± kapsÄ±yor.
Mahalli idare veya ÅŸirketlerinin bÃ¼tÃ§elerinden yapÄ±lan, yÄ±l boyunca devam eden, niteliÄŸi gereÄŸi sÃ¼reklilik arz eden ve haftalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma saatlerinin tamamÄ±nÄ±n idare iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± park, bahÃ§e bakÄ±m ve onarÄ±mÄ± ile Ã§Ã¶p toplama, temizlik iÅŸlerine iliÅŸkin alÄ±mlar, personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± olarak kabul edilecek.
Hizmet alÄ±m sÃ¶zleÅŸmesi kapsamÄ±nda niteliÄŸi birbirinden farklÄ± hizmet tÃ¼rlerinin bulunmasÄ± halinde personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± olup olmama yÃ¶nÃ¼nden yapÄ±lacak deÄŸerlendirme her hizmet tÃ¼rÃ¼ iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± yapÄ±lacak.
DanÄ±ÅŸmanlÄ±k, hastane bilgi yÃ¶netim sistemi ve Ã§aÄŸrÄ± merkezi hizmetlerine iliÅŸkin alÄ±mlar personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± olarak kabul edilmeyecek.
DanÄ±ÅŸmanlÄ±k iÃ§in olanlar hariÃ§ personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmetler iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kÄ±lmadan Ã¶nce kamu iktisadi teÅŸebbÃ¼sleri ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±klarÄ±nÄ±n Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±ndan, Ã¶zelleÅŸtirme programÄ±nda bulunanlardan sermayesinin yÃ¼zde 50â€™sinden fazlasÄ± kamuya ait iÅŸletmeci kuruluÅŸlarÄ±n ise Ã–zelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan uygun gÃ¶rÃ¼ÅŸ almasÄ± zorunlu olacak.
Uygun gÃ¶rÃ¼ÅŸ, bu kapsamda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak personel sayÄ±sÄ± ile idareler, hizmet tÃ¼rleri, iÅŸin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer gibi Ã¼cret dÃ¼zeyini etkileyen unsurlar dikkate alÄ±narak ihale dokÃ¼manÄ±nda belirlenecek Ã¼cret ve benzeri mali Ã¶demelere iliÅŸkin tavanlarÄ±n tespitini de kapsayacak.
TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± Arslan: "Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi kapsamÄ±nda 74 binanÄ±n bulunduÄŸu tarihi sokaklar ayaÄŸa kalkacak. Ä°lÃ§emizin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nden BeypazarÄ±, Safranbolu ve OdunpazarÄ± seviyelerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz" dedi
"Hamsi Festivali"ne katÄ±lan vatandaÅŸlar, hamsi ikramÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Karadeniz yÃ¶resine has mÃ¼zikler eÅŸliÄŸinde eÄŸlendi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BM'nin KudÃ¼s kararÄ± ile ilgili olarak, "BM Ã¼yelerinden 128 Ã¼lke dimdik duruÅŸuyla ABD'nin kararÄ±nÄ± kabul etmediler. YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n birden bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°talya'ya gitme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 83 Suriye uyruklu yakalandÄ±, Ukrayna uyruklu 3 organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Denizli-Antalya karayolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä± Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 33'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anma programÄ±na katÄ±ldÄ±
Kuzey Veziristan bÃ¶lgesinde bomba imha ekibini hedef alan saldÄ±rÄ±da 3 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan KHK ile milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±na devam ederken TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazananlarÄ±n, bulunduÄŸu Ã¶ÄŸretim kademesinin sonuna kadar aynÄ± kurumda veya baÅŸka bir milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumunda Ã¶ÄŸrenimlerine devam edebilmelerine imkan saÄŸlandÄ±
MÄ°T mÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere kamu idareleri, Ã¼niversiteler ve belediyeler personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± yapamayacak
Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 118 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile uzman jandarmalarÄ±n mecburi hizmet sÃ¼resi, uzman jandarma Ã§avuÅŸluÄŸa atanmalarÄ±ndan itibaren 15 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ã‡ad'da FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na ait okullar imzalanan protokolle TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±â€™na teslim edildi
Askeri fabrika ve tersanelerin faaliyetleri iÃ§in Askeri Fabrika ve Tersane Ä°ÅŸletme Anonim Åžirketi kuruldu
OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±na silah taÅŸÄ±ma yetkisi verildi
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak faaliyet gÃ¶steren Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tecek
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle, Savunma Sanayii MuÌˆstesÌ§arlÄ±gÌ†Ä± CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlandÄ±.