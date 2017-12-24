13:11, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hizmet alÄ±mÄ± yapÄ±lmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ°T mÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere kamu idareleri, Ã¼niversiteler ve belediyeler personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± yapamayacak.

OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

KHK ile Kamu Ä°hale Kanununun personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin hizmet alÄ±mÄ± maddelerinde dÃ¼zenlemeye gidildi.

Buna gÃ¶re, MÄ°T MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± hariÃ§ genel bÃ¼tÃ§e kapsamÄ±ndaki kamu idareleri, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurulu, Ã¼niversiteler ve yÃ¼ksek teknoloji enstitÃ¼leri, Ã¶zel bÃ¼tÃ§eli diÄŸer idareler, dÃ¼zenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal gÃ¼venlik kurumlarÄ± ile bunlara baÄŸlÄ± dÃ¶ner sermayeli kuruluÅŸlar, kamu idarelerinin merkez ve taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±, il Ã¶zel idareleri, belediyeler ile baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ± ve bunlarÄ±n Ã¼yesi olduÄŸu mahalli idare birlikleri personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± yapamayacak.

AyrÄ±ca, sermayesinin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± il Ã¶zel idareleri, belediyeler ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±na ait ÅŸirketler, merkezi yÃ¶netim, sosyal gÃ¼venlik kurumu, fon, kefalet sandÄ±ÄŸÄ±, yatÄ±rÄ±m izleme ve koordinasyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, genÃ§lik hizmetleri ve spor il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ de ÅŸirket bÃ¼tÃ§elerinden veya dÃ¶ner sermaye bÃ¼tÃ§elerinden, diÄŸer idareler ise kendi bÃ¼tÃ§elerinden personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± veya niteliÄŸi itibarÄ±yla bu sonucu doÄŸuracak ÅŸekilde alÄ±m yapamayacak ve buna imkan saÄŸlayan diÄŸer mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri uygulanmayacak.

Personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ±, ihale konusu iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak personel sayÄ±sÄ±nÄ±n ihale dokÃ¼manÄ±nda belirlendiÄŸi, bu personelin Ã§alÄ±ÅŸma saatlerinin tamamÄ±nÄ±n idare iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yaklaÅŸÄ±k maliyetinin en az yÃ¼zde 70â€™lik kÄ±smÄ±nÄ±n asgari iÅŸÃ§ilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil iÅŸÃ§ilik giderinden oluÅŸtuÄŸu ve niteliÄŸi gereÄŸi sÃ¼reklilik arz eden iÅŸlere iliÅŸkin hizmet almalarÄ±nÄ± kapsÄ±yor.

Mahalli idare veya ÅŸirketlerinin bÃ¼tÃ§elerinden yapÄ±lan, yÄ±l boyunca devam eden, niteliÄŸi gereÄŸi sÃ¼reklilik arz eden ve haftalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma saatlerinin tamamÄ±nÄ±n idare iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± park, bahÃ§e bakÄ±m ve onarÄ±mÄ± ile Ã§Ã¶p toplama, temizlik iÅŸlerine iliÅŸkin alÄ±mlar, personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± olarak kabul edilecek.

Hizmet alÄ±m sÃ¶zleÅŸmesi kapsamÄ±nda niteliÄŸi birbirinden farklÄ± hizmet tÃ¼rlerinin bulunmasÄ± halinde personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± olup olmama yÃ¶nÃ¼nden yapÄ±lacak deÄŸerlendirme her hizmet tÃ¼rÃ¼ iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± yapÄ±lacak.

DanÄ±ÅŸmanlÄ±k, hastane bilgi yÃ¶netim sistemi ve Ã§aÄŸrÄ± merkezi hizmetlerine iliÅŸkin alÄ±mlar personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± olarak kabul edilmeyecek.

DanÄ±ÅŸmanlÄ±k iÃ§in olanlar hariÃ§ personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmetler iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kÄ±lmadan Ã¶nce kamu iktisadi teÅŸebbÃ¼sleri ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±klarÄ±nÄ±n Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±ndan, Ã¶zelleÅŸtirme programÄ±nda bulunanlardan sermayesinin yÃ¼zde 50â€™sinden fazlasÄ± kamuya ait iÅŸletmeci kuruluÅŸlarÄ±n ise Ã–zelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan uygun gÃ¶rÃ¼ÅŸ almasÄ± zorunlu olacak.

Uygun gÃ¶rÃ¼ÅŸ, bu kapsamda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak personel sayÄ±sÄ± ile idareler, hizmet tÃ¼rleri, iÅŸin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer gibi Ã¼cret dÃ¼zeyini etkileyen unsurlar dikkate alÄ±narak ihale dokÃ¼manÄ±nda belirlenecek Ã¼cret ve benzeri mali Ã¶demelere iliÅŸkin tavanlarÄ±n tespitini de kapsayacak.