13:14, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Milletler arasÄ± Ã¶zel okul Ã¶ÄŸrencilerine dÃ¼zenleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±na devam ederken TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazananlarÄ±n, bulunduÄŸu Ã¶ÄŸretim kademesinin sonuna kadar aynÄ± kurumda veya baÅŸka bir milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumunda Ã¶ÄŸrenimlerine devam edebilmelerine imkan saÄŸlandÄ±.

696 sayÄ±lÄ± KHK, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

KHK ile 5580 sayÄ±lÄ± Kanun'un 5'inci maddesinde yapÄ±lan dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±na devam ederken TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazananlarÄ±n, bulunduÄŸu Ã¶ÄŸretim kademesinin sonuna kadar aynÄ± kurumda veya aynÄ± programÄ± uygulayan baÅŸka bir milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumunda Ã¶ÄŸrenimlerine devam edebilmesine imkan verildi.

Ã–te yandan, KHK ile 2011 tarihli 652 sayÄ±lÄ± Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve GÃ¶revleri HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameye, "Ã–ÄŸretmenliÄŸe atananlarÄ±n alanlarÄ±na gÃ¶re aylÄ±k karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± okutacaÄŸÄ± dersler BakanlÄ±k tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan yÃ¶netmelikle belirlenir." hÃ¼kmÃ¼ eklendi.

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, 5580 sayÄ±lÄ± Ã–zel Ã–ÄŸretim KurumlarÄ± Kanununun 5'inci maddesine gÃ¶re, milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yalnÄ±z yabancÄ± uyruklu Ã¶ÄŸrenciler devam edebiliyor. YabancÄ± uyruklu kiÅŸilerden TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan Ã¶ÄŸrenciler, devam ettikleri milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda Ã¶ÄŸrenimlerine son vermek durumunda kalÄ±yorlardÄ±. Bu durum da Ã¶ÄŸrencinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸretim kademesinde kesintiye yol aÃ§Ä±yor ve Ã¶ÄŸrenim sÃ¼recini olumsuz etkiliyordu.