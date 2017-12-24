Milletler arasÄ± Ã¶zel okul Ã¶ÄŸrencilerine dÃ¼zenleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±na devam ederken TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazananlarÄ±n, bulunduÄŸu Ã¶ÄŸretim kademesinin sonuna kadar aynÄ± kurumda veya baÅŸka bir milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumunda Ã¶ÄŸrenimlerine devam edebilmelerine imkan saÄŸlandÄ±.
696 sayÄ±lÄ± KHK, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
KHK ile 5580 sayÄ±lÄ± Kanun'un 5'inci maddesinde yapÄ±lan dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±na devam ederken TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazananlarÄ±n, bulunduÄŸu Ã¶ÄŸretim kademesinin sonuna kadar aynÄ± kurumda veya aynÄ± programÄ± uygulayan baÅŸka bir milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumunda Ã¶ÄŸrenimlerine devam edebilmesine imkan verildi.
Ã–te yandan, KHK ile 2011 tarihli 652 sayÄ±lÄ± Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve GÃ¶revleri HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameye, "Ã–ÄŸretmenliÄŸe atananlarÄ±n alanlarÄ±na gÃ¶re aylÄ±k karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± okutacaÄŸÄ± dersler BakanlÄ±k tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan yÃ¶netmelikle belirlenir." hÃ¼kmÃ¼ eklendi.
AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, 5580 sayÄ±lÄ± Ã–zel Ã–ÄŸretim KurumlarÄ± Kanununun 5'inci maddesine gÃ¶re, milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yalnÄ±z yabancÄ± uyruklu Ã¶ÄŸrenciler devam edebiliyor. YabancÄ± uyruklu kiÅŸilerden TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan Ã¶ÄŸrenciler, devam ettikleri milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda Ã¶ÄŸrenimlerine son vermek durumunda kalÄ±yorlardÄ±. Bu durum da Ã¶ÄŸrencinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸretim kademesinde kesintiye yol aÃ§Ä±yor ve Ã¶ÄŸrenim sÃ¼recini olumsuz etkiliyordu.
TaÅŸkÃ¶prÃ¼ Belediye BaÅŸkanÄ± Arslan: "Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rmasÄ± Projesi kapsamÄ±nda 74 binanÄ±n bulunduÄŸu tarihi sokaklar ayaÄŸa kalkacak. Ä°lÃ§emizin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yÃ¶nden BeypazarÄ±, Safranbolu ve OdunpazarÄ± seviyelerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz" dedi
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BM'nin KudÃ¼s kararÄ± ile ilgili olarak, "BM Ã¼yelerinden 128 Ã¼lke dimdik duruÅŸuyla ABD'nin kararÄ±nÄ± kabul etmediler. YanlÄ±ÅŸ hesap KudÃ¼s'ten dÃ¶ndÃ¼. DÃ¼nyanÄ±n birden bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu artÄ±k anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ä°talya'ya gitme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 83 Suriye uyruklu yakalandÄ±, Ukrayna uyruklu 3 organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Denizli-Antalya karayolunda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan buzlanma ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Bulgaristan'da 1984 yÄ±lÄ±ndaki zorunlu asimilasyon giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 17 aylÄ±k TÃ¼rkan Feyzullah'Ä± Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 33'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anma programÄ±na katÄ±ldÄ±
Kuzey Veziristan bÃ¶lgesinde bomba imha ekibini hedef alan saldÄ±rÄ±da 3 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan KHK ile milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±na devam ederken TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazananlarÄ±n, bulunduÄŸu Ã¶ÄŸretim kademesinin sonuna kadar aynÄ± kurumda veya baÅŸka bir milletler arasÄ± Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumunda Ã¶ÄŸrenimlerine devam edebilmelerine imkan saÄŸlandÄ±
MÄ°T mÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere kamu idareleri, Ã¼niversiteler ve belediyeler personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± yapamayacak
Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 118 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile uzman jandarmalarÄ±n mecburi hizmet sÃ¼resi, uzman jandarma Ã§avuÅŸluÄŸa atanmalarÄ±ndan itibaren 15 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ã‡ad'da FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na ait okullar imzalanan protokolle TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±â€™na teslim edildi
Askeri fabrika ve tersanelerin faaliyetleri iÃ§in Askeri Fabrika ve Tersane Ä°ÅŸletme Anonim Åžirketi kuruldu
OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±kartÄ±lan 696 sayÄ±lÄ± KHK ile bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±na silah taÅŸÄ±ma yetkisi verildi
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak faaliyet gÃ¶steren Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tecek
OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 696 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameyle, Savunma Sanayii MuÌˆstesÌ§arlÄ±gÌ†Ä± CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlandÄ±.