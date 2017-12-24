13:35, 24 AralÄ±k 2017 Pazar

Pakistan'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±





Kuzey Veziristan bÃ¶lgesinde bomba imha ekibini hedef alan saldÄ±rÄ±da 3 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan'Ä±n Kuzey Veziristan bÃ¶lgesinde bomba imha ekibini hedef alan bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti. HÃ¼kÃ¼met yetkilisi Kamran Afridi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Veziristan'Ä±n Gulam Han bÃ¶lgesinde bomba imha ekibinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yol kenarÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu 3 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bildirdi. SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±. Kuzey Veziristan'Ä±n Mir Ali bÃ¶lgesinde 5 AralÄ±k'ta yol kenarÄ±na park edilen motosikletteki bomba, askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda patlatÄ±lmÄ±ÅŸ, saldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. GeÃ§miÅŸte Pakistan TalibanÄ±'nÄ±n etkili olduÄŸu Kuzey Veziristan, 2014 yÄ±lÄ±nda Pakistan ordusu tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan ve yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l sÃ¼ren Zarb-e Azp operasyonlarÄ± ile Ã¶rgÃ¼tten bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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