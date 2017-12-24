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Afrika
14:02, 24 Aralık 2017 Pazar

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Mısır'da silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
Mısır'da silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

Mısır'ın Giza kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mucahid, basına yaptığı açıklamada, Giza'ya bağlı El-Amiriyye köyündeki bir kafeye sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Yarı resmî El-Ahbar gazetesi, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırının motosiklet kullanan yüzü maskeli silahlı iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için bölgede kontrolleri artırırken, savcılığın da olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.



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